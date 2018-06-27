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«Мы не определились, когда принять решение»: почему Дания затягивает строительство «Северного потока — 2»

27 июня 2018, 14:09  •  166 • В мире
Дания не может принять решение по строительству «Северного потока — 2», заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен. И хотя ранее в Копенгагене утверждали, что правовых оснований для блокировки проекта нет, правительство затягивает одобрение заявки «Газпрома», которая была подана в апреле 2017 года. На данный момент Дания — единственное государство, не выдавшее разрешение, необходимое для строительства. Германия, Швеция и Финляндия уже дали согласие. По оценке экспертов, Дания может находиться под давлением США. Вашингтон неоднократно выступал с критикой проекта. Министр энергетики РФ Александр Новак, который находится с визитом в Соединённых Штатах, обсудил этот и другие вопросы с американским коллегой. Специалисты, опрошенные RT, подчёркивают, что газопровод будет построен в любом случае, а российская сторона может подать на Данию в суд.
 
РИА Новости © Сергей Гунеев
 

«Мы не определились»

В Дании принято решение на неопределённое время задержать строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен.

«Конечно, мы думали над вопросом «Северного потока — 2». Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, а сама Дания это решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение. На самом деле это очень трудно предсказать», — сказал Расмуссен.

Премьер-министр также отметил, что этот вопрос стоит вынести на общеевропейское обсуждение, чтобы взвешенно всё проанализировать. Кроме того, по его мнению, важно воспринимать «все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьёзно».

Заявки на разрешение строительства газопровода были поданы в апреле 2017 года. Согласно нормативным документам, срок рассмотрения заявки — 4 месяца. На данный момент получено разрешение от Германии, Финляндии и Швеции, но ответа со стороны Дании ещё не последовало.

Ранее Ларс Расмуссен указывал, что у Копенгагена нет правовых оснований, чтобы заблокировать реализацию проекта. Однако вскоре после этого в парламент страны были внесены законодательные инициативы, которые могут позволить наложить вето на строительство или задержать его. 

«Я провёл через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это даст нам возможность в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект», — заявил Расмуссен. 

«Без политических оценок»

Министр энергетики России Александр Новак, находящийся с визитом в Вашингтоне, обсудил вопросы энергетического сотрудничества с США. Он отметил, что, несмотря на сложную конъюнктуру российско-американских отношений, американская делегация на Петербургском международном экономическом форуме была самой многочисленной. Сотрудничество продолжается и в рамках американо-российского делового совета, представляющего интересы российских и американских компаний в двух государствах. Вместе с тем в рамках переговоров были затронуты темы влияния антироссийских санкций на деятельность американских компаний в России и проект «Северный поток— 2».

  • Министр энергетики РФ Александр Новак
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

В беседе с журналистами министр отметил, что Москва призывает США не вмешивать политику в экономические проекты. Он подчеркнул, что Европа также заинтересована в строительстве. 

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«Конечно, в целях энергобезопасности Европы и обеспечения потребностей Европы в экологически чистых энергетических ресурсах на длительную перспективу реализация таких инфраструктурных проектов должна быть построена на экономической основе, без различных политических оценок этого проекта», — подчеркнул министр.

Александр Новак также отметил, что он и министр энергетики США Рик Перри обменялись мнениями и «договорились быть в контакте».

Российская сторона последовательно указывает, что строительство «Северного потока — 2» выгодно для Европы, о чём свидетельствует интерес потребителей. Следовательно, его реализация должна зависеть от экономической основы, а не политической ситуации. В то же время, по словам министра, вопрос санкций «было невозможно обойти», однако он не стал рассказывать о подробностях его обсуждения.

Официальные лица США выступают против строительства газопровода. Так, в мае о необходимости противодействия реализации проекта газопровода заявил госсекретарь страны Майк Помпео.

«Мы должны продолжить прилагать усилия против «Северного потока — 2», чтобы он не был реализован. Мы не можем допустить большой зависимости ЕС от российских энергоресурсов», — сказал дипломат, выступая в палате представителей США.

Он полагает, что зависимость европейских стран «ограничивает их возможности противостоять» Москве.

«Мы не хотим ничего решать»

США продолжат выступать против проектов в газовой сфере, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его мнению, Вашингтон категорически против строительства «Северного потока — 2». 

«Даже Дания говорит о том, что предъявить против проекта нечего. Мы можем привлечь больше внимания общественности, но это выглядит настолько смешно, особенно с учётом, что первый «Северный поток» действует, никаких проблем не возникает. Очень странно представить, что найдутся аргументы, что аналогичный проект чем-то принципиально отличается и кому-то сильно вредит. Думаю, у Дании ничего не получится», — отмечает в беседе с RT эксперт.

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Время на принятие Данией решения сильно ограничено из-за прописанных процедур, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетики Игорь Юшков. 

«Датчане хотят переложить ответственность на кого-то другого — мы маленькая, тихая страна, мы не хотим ничего решать. Они получали в мае 2017 года заявку от «Газпрома» на прокладку газопровода, они обязаны рассмотреть, вредит он окружающей среде или нет», — рассказал эксперт в беседе с RT.

«Он идёт по такому же маршруту, как и «Северный поток», на котором никаких нарушений не зафиксировано», — отметил эксперт. «Газпром» подаёт заявку на «Северный поток — 2», который географически повторяет «Северный поток».

  • Reuters
  • © Fabian Bimmer

Игорь Юшков напоминает, что принятый в июле 2017 года в Дании закон, позволяющий отказать в строительстве по соображениям национальной безопасности или внешней политики, не может быть применён при рассмотрении заявки «Газпрома», так как российская компания подала документы ещё в апреле.

«Если они откажут «Газпрому» на этом основании, то он может подать в суд. Дания — не безальтернативный маршрут. Если датчане дают отказ, «Газпром» начинает строить в обход их акватории. Это не критично для проекта, может привести к небольшому удорожанию его и, возможно, к сдвигу сроков, но «Газпром» пока заявляет, что введёт к началу 2020 года проект в эксплуатацию», — заключил Юшков. 

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