Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы для россиян не «гиря на ногах» и не «нахлебники». Глава республики напомнил, что она выполняет функции по охране внешней границы Союзного государства с Россией, и это недешево ей обходится.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил свое возмущение по поводу упреков в адрес государства и напомнил о его заслугах, в частности, о защите совместной границы. Соответствующее заявление белорусский лидер сделала сегодня во время приема с докладом госсекретаря Совбеза республики Станислава Зася и председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо.

Сегодня глава республики принял решение о внесении ряда изменений в совместный с РФ договор об охране границе, о чем стало известно со слов Станислава Зася.

Чиновник уточнил, что необходимость внесения изменений в документ обусловлена тем, что некоторые его положения утратили свою актуальность за годы действия договора. При этом он отметил, что часть положений договора выполняются как Россией, так и Белоруссией, принося реальную пользу.

Зась также подчеркнул, что текущая ситуация на общих границах требует от государств совместной хорошо скоординированной работы. Переговоры о внесении поправок, о которых идет речь, будут проведены в ближайшее время, заключил он.

Лукашенко же отметил отсутствие каких-либо проблем во взаимодействии белорусских и российских пограничников. Однако когда подобные темы выводятся на правительственный уровень, внезапно появляется множество вопросов, заявил он.

По словам Лукашенко, государство нередко слышит в свой адрес упреки, исходя из которых, создается впечатление о том, что Россия едва ли не содержит Белоруссию – государство как будто пропадет без дотаций с российской стороны. Президент же республики обратил внимание на важную роль возглавляемого им государства в защите границы Союзного государства с Россией. Он напомнил о функционировании совместной системы противовоздушной обороны и подчеркнул, что Белоруссии весьма недешево обходится работа по защите совместной границы государств, причем речь идет не только о материальных ресурсах, уточнил он. В таком контексте слышать, что республика якобы является нахлебником, Лукашенко считает возмутительным.

Белорусский президент напомнил о продолжающихся между государствами переговорами об углублении интеграции. Для продуктивной работы в этом направлении он считает необходимым открыто говорить обо всех возникающих проблемах. Он выразил мнение, что на все вопросы к Белоруссии необходимо показать России, какие услуги республика ей оказывает.

В частности, речь идет о недавней закупке Минском у Москвы самолетов Су-30СМ, хотя Белоруссия выполняет функции защиты на этом направлении РФ. Он отметил, что уместно было бы организовать в государство поставки современного оружия, заверив, что белорусы умеют его использовать не хуже россиян, однако, вынуждены платить за вооружение весьма немалые деньги.

Лукашенко при этом уточнил, что он не говорит об отказе Республики Беларусь выполнять свои функции, а лишь хочет, чтобы Белоруссию прекратили рассматривать как «гирю на ногах», отметив, что именно такую оценку он нередко видит в прессе. Белорусский лидер призвал средства массовой информации «не вякать» о государстве в таком контексте.

Он подчеркнул, что белорусские граждане не являются нахлебниками, а гражданам РФ на территории республики может быть так же хорошо, как на родине.

Если же Россия выразит готовность действовать в этом направлении, то республика готова заключить с Москвой новый договор по обороне границ, подытожил Александр Лукашенко. Если же российская сторона не нацелена на сотрудничество в этом ключе, то Белоруссия будет действовать самостоятельно от имени своей республики. По мнению президента Белоруссии, все подобные вопросы должны быть открытыми для того, чтобы было возможным организовать их честное обсуждение в рамках переговоров с руководством Российской Федерации – в конкретном приведенном же случае речь идет о российском пограничном ведомстве, утонил глава республики.