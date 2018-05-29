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«Мы не надеялись, что они выживут»: британские врачи из Солсбери рассказали о лечении Скрипалей
29 мая 2018, 11:09 • 37 • В мире
Британские медики из больницы Солсбери, лечившие экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию после отравления, рассказали, как проходил процесс выздоровления. При этом они отметили, что особой надежды на спасение пациентов у них не было. По словам врачей, большой вклад в борьбу с отравлением внесли международные эксперты, в том числе из химлаборатории «Портон-Даун». Ранее в посольстве РФ в Великобритании заявляли, что не могут убедиться в том, насколько правильно британские врачи лечат Скрипалей, а МИД Великобритании не отвечает на вопросы о том, какие методы терапии применяются, и не выдаёт образцы отравляющего вещества.
Больница Солсбери © Peter Nicholls Reuters
У экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было мало шансов на выздоровление. Об этом рассказал их лечащий врач Стивен Джукс. По его словам, когда они поступили в окружную больницу Солсбери с признаками отравления, у медиков не было уверенности, что россияне выживут.
Ему вторит глава отделения сестринского ухода Лорна Уилкинсон, которая отметила, что персонал больницы опасался, что инцидент может привести к ещё большему количеству пострадавших.
«Для меня ключевым сигналом стало выявление тех же симптомов у полицейского (Ника Бейли. — RT). Тогда появилось сильное опасение в отношении того, насколько масштабным всё это может стать», — отметила Уилкинсон.
Всё начиналось с двух пациентов, рассказала она, однако как широко воздействие отравляющего вещества могло распространиться, никто даже не предполагал. «Мы действительно не знали на тот момент», — добавила глава отделения.
Слова коллег подтвердила и главный врач больницы Кристин Бланшард. Она также подчеркнула, что у врачей до сих пор нет точных прогнозов относительно того, как долго Скрипалям ещё предстоит восстанавливаться.
«Говоря по-честному, мы не знаем. Но у нас теперь есть мировой опыт лечения от отравления «Новичком» (А-234. — RT). И можно с уверенностью сказать, что мы всё ещё продолжаем этому учиться», — подчеркнула Бланшард.
Выздоровление Скрипалей врачи связывают с интенсивными процедурами, которые, по их словам, применялись в том числе и с опорой на экспертные мнения специалистов из британской военной химической лаборатории «Портон-Даун».
«Я думаю, что значительная часть улучшений и успеха в лечении этих людей связаны с очень хорошей базовой интенсивной терапией, отличной коллективной работой врачей, превосходной заботой и преданностью наших медсестёр и поддержкой очень хорошо информированных международных экспертов — некоторые из них, по счастью, оказались прямо у нас на пороге, в том числе из «Портон-Дауна», — рассказал заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей.
При этом ранее британская сторона игнорировала запросы российских дипломатов о методах лечения Скрипалей.
«До сих пор нет ответа на наши запросы о том, какие методы лечения применялись медиками. Иными словами, мы не можем непосредственно убедиться ни в том, что британцы правильно установили отравляющее вещество, ни в том, что они правильно лечат наших граждан», — заявляли в посольстве РФ в Лондоне в апреле.
Тайные перемещения
Отметим, что первой из госпиталя Солсбери была выписана Юлия Скрипаль. Медучреждение девушка покинула в начале апреля. При этом британские власти засекретили её дальнейшие перемещения, отказавшись пояснять, куда затем была направлена дочь экс-сотрудника ГРУ. Сообщалось лишь, что россиянку доставили «в безопасное место».
Своё первое интервью Юлия дала только в конце мая. В беседе с Reuters она рассказала, что лечение было «глубоко угнетающим», а процесс восстановления — медленным и очень болезненным. По её словам, о том, что произошло, она узнала только после того, как очнулась после 20-дневной комы.
Девушка отметила, что в отдалённой перспективе планирует вернуться в Россию, однако в ближайшее время будет оставаться с отцом. Помимо этого, она отклонила предложение российского посольства оказать ей необходимую поддержку как гражданке России.
В дипмиссии РФ в ответ на это выразили озабоченность условиями, в которых содержится Юлия, а также вероятной постановочностью её обращения.
«Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причём оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», — говорилось в сообщении посольства.
Предпочитают не слышать
Сам Сергей Скрипаль, согласно заявлению Национальной службы здравоохранения Великобритании, смог покинуть больницу только в середине мая. Отказ предоставить информацию о подробностях лечения россиянина и его дочери в госпитале Солсбери объяснили принципом сохранения конфиденциальности частной жизни пациентов.
«Несмотря на то что эти пациенты уже выписаны, у них остаётся право на конфиденциальность, что ограничивает нас в предоставлении подробных отчётов о лечении этих людей. Однако лечение пострадавших от нервно-паралитического вещества предполагает стабилизацию и поддержание их состояния до тех пор, пока их организм не сможет вырабатывать больше ферментов, чтобы заменить повреждённые в результате отравления», — сказали в больнице.
Российские же дипломаты подобную позицию британской стороны назвали нарушением положения двусторонней Консульской конвенции 1965 года. Согласно ей, Россия имеет право на общение со своими гражданами.
«В отсутствие возможности лично убедиться в том, что с Сергеем и Юлией Скрипаль всё хорошо, будем рассматривать действия британских властей как насильственное удержание или похищение двух российских граждан», — заключили в посольстве РФ в Лондоне.
Напомним, что Скрипали были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери. Британские власти сразу же обвинили Москву в причастности к инциденту. В России своё отношение к произошедшему неоднократно опровергали. Более того, официальные лица с самого начала предлагали Лондону помощь в расследовании случившегося, однако британская сторона не приняла эти предложения.
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