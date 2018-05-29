«Мы не надеялись, что они выживут»: британские врачи из Солсбери рассказали о лечении Скрипалей

Британские медики из больницы Солсбери, лечившие экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию после отравления, рассказали, как проходил процесс выздоровления. При этом они отметили, что особой надежды на спасение пациентов у них не было. По словам врачей, большой вклад в борьбу с отравлением внесли международные эксперты, в том числе из химлаборатории «Портон-Даун». Ранее в посольстве РФ в Великобритании заявляли, что не могут убедиться в том, насколько правильно британские врачи лечат Скрипалей, а МИД Великобритании не отвечает на вопросы о том, какие методы терапии применяются, и не выдаёт образцы отравляющего вещества.

У экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было мало шансов на выздоровление. Об этом рассказал их лечащий врач Стивен Джукс. По его словам, когда они поступили в окружную больницу Солсбери с признаками отравления, у медиков не было уверенности, что россияне выживут.

«Когда мы впервые осознали, что это было нервно-паралитическое вещество, мы и не надеялись, что они выживут. Мы перепробовали все наши методы лечения. Оказали наилучшую клиническую помощь, но все признаки указывали на то, что они не выживут», — заявил Джукс в интервью BBC.

Ему вторит глава отделения сестринского ухода Лорна Уилкинсон, которая отметила, что персонал больницы опасался, что инцидент может привести к ещё большему количеству пострадавших.

«Для меня ключевым сигналом стало выявление тех же симптомов у полицейского (Ника Бейли. — RT). Тогда появилось сильное опасение в отношении того, насколько масштабным всё это может стать», — отметила Уилкинсон.

Всё начиналось с двух пациентов, рассказала она, однако как широко воздействие отравляющего вещества могло распространиться, никто даже не предполагал. «Мы действительно не знали на тот момент», — добавила глава отделения.

Слова коллег подтвердила и главный врач больницы Кристин Бланшард. Она также подчеркнула, что у врачей до сих пор нет точных прогнозов относительно того, как долго Скрипалям ещё предстоит восстанавливаться.

"We have a total world experience of treating three patients for the effects of Novichok poisoning," says Dr Christine Blanshard, Medical Director at Salisbury District Hospital, where Sergei and Yulia Skripal were treated following the nerve agent attack #newsnightpic.twitter.com/rlGiM9Dspk — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) May 28, 2018

«Говоря по-честному, мы не знаем. Но у нас теперь есть мировой опыт лечения от отравления «Новичком» (А-234. — RT). И можно с уверенностью сказать, что мы всё ещё продолжаем этому учиться», — подчеркнула Бланшард.

Выздоровление Скрипалей врачи связывают с интенсивными процедурами, которые, по их словам, применялись в том числе и с опорой на экспертные мнения специалистов из британской военной химической лаборатории «Портон-Даун».

«Я думаю, что значительная часть улучшений и успеха в лечении этих людей связаны с очень хорошей базовой интенсивной терапией, отличной коллективной работой врачей, превосходной заботой и преданностью наших медсестёр и поддержкой очень хорошо информированных международных экспертов — некоторые из них, по счастью, оказались прямо у нас на пороге, в том числе из «Портон-Дауна», — рассказал заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей.

The success of Sergei and Yulia Skripal's treatment was due "to the very good generic basic critical care, excellent teamwork by the doctors, fantastic care and dedication by our nurses," and input from international experts like Porton Down, says Dr Duncan Murray #newsnightpic.twitter.com/vXNqKLOgCB — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) May 28, 2018

При этом ранее британская сторона игнорировала запросы российских дипломатов о методах лечения Скрипалей.

«До сих пор нет ответа на наши запросы о том, какие методы лечения применялись медиками. Иными словами, мы не можем непосредственно убедиться ни в том, что британцы правильно установили отравляющее вещество, ни в том, что они правильно лечат наших граждан», — заявляли в посольстве РФ в Лондоне в апреле.

Тайные перемещения

Отметим, что первой из госпиталя Солсбери была выписана Юлия Скрипаль. Медучреждение девушка покинула в начале апреля. При этом британские власти засекретили её дальнейшие перемещения, отказавшись пояснять, куда затем была направлена дочь экс-сотрудника ГРУ. Сообщалось лишь, что россиянку доставили «в безопасное место».

Своё первое интервью Юлия дала только в конце мая. В беседе с Reuters она рассказала, что лечение было «глубоко угнетающим», а процесс восстановления — медленным и очень болезненным. По её словам, о том, что произошло, она узнала только после того, как очнулась после 20-дневной комы.

Девушка отметила, что в отдалённой перспективе планирует вернуться в Россию, однако в ближайшее время будет оставаться с отцом. Помимо этого, она отклонила предложение российского посольства оказать ей необходимую поддержку как гражданке России.

В дипмиссии РФ в ответ на это выразили озабоченность условиями, в которых содержится Юлия, а также вероятной постановочностью её обращения.

«Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причём оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», — говорилось в сообщении посольства.

Предпочитают не слышать

Сам Сергей Скрипаль, согласно заявлению Национальной службы здравоохранения Великобритании, смог покинуть больницу только в середине мая. Отказ предоставить информацию о подробностях лечения россиянина и его дочери в госпитале Солсбери объяснили принципом сохранения конфиденциальности частной жизни пациентов.

«Несмотря на то что эти пациенты уже выписаны, у них остаётся право на конфиденциальность, что ограничивает нас в предоставлении подробных отчётов о лечении этих людей. Однако лечение пострадавших от нервно-паралитического вещества предполагает стабилизацию и поддержание их состояния до тех пор, пока их организм не сможет вырабатывать больше ферментов, чтобы заменить повреждённые в результате отравления», — сказали в больнице.

Российские же дипломаты подобную позицию британской стороны назвали нарушением положения двусторонней Консульской конвенции 1965 года. Согласно ей, Россия имеет право на общение со своими гражданами.

«В отсутствие возможности лично убедиться в том, что с Сергеем и Юлией Скрипаль всё хорошо, будем рассматривать действия британских властей как насильственное удержание или похищение двух российских граждан», — заключили в посольстве РФ в Лондоне.

Напомним, что Скрипали были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери. Британские власти сразу же обвинили Москву в причастности к инциденту. В России своё отношение к произошедшему неоднократно опровергали. Более того, официальные лица с самого начала предлагали Лондону помощь в расследовании случившегося, однако британская сторона не приняла эти предложения.