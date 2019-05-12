«Мы не меняем курс»: советник Зеленского заявил о преемственности подхода Украины к «войне с Россией»

Избранный президент Украины планирует продолжать двигаться к вступлению страны в НАТО, а также не намерен менять курс на «войну с Россией». Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин. Он также заявил о возможности силового разрешения вопросов Донбасса и Крыма, однако в данный момент этот сценарий, по его словам, неприемлем для Киева. Сам Зеленский до сих пор избегает заявлений по наиболее острым проблемам Украины, поэтому о его потенциальной политике можно судить лишь со слов советников, отмечают эксперты.

Украина продолжит двигаться к вступлению в НАТО и не изменит своего отношения к «войне с Россией», заявил советник избранного президента страны по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин. В интервью «Громадське» он рассказал, что новые киевские власти также не намерены менять курс на укрепление армии и построение новой системы территориальной обороны.

«Есть вопросы, которые общеизвестны. Мы не меняем курс относительно вступления Украины в НАТО. Только мы не обговаривали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с РФ, это же война», — отметил Апаршин.

Бывший начальник Управления экспертизы в сфере безопасности и обороны секретариата кабмина Украины, который работал в правительствах Николая Азарова, Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка, а ныне консультирует Зеленского, также обозначил своё видение ситуации в Донбассе.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности силового разрешения вопросов Донбасса и Крыма, Апаршин констатировал, что такой вариант существует, однако в данный момент он неприемлем для Киева.

«Всегда можно военным способом решить любой вопрос. Вопрос в другом: какова цена этой операции в человеческих потерях? Можно на это пойти? Я бы не пошёл никогда — на сегодняшний день — на то, чтобы предлагать кому-нибудь проведением операции ВСУ решить вопрос возвращения территорий Донбасса и Крыма. Никогда», — подчеркнул советник Зеленского.

В качестве альтернативы он назвал укрепление украинской армии, оборонно-промышленного комплекса и построение новой системы организации территориальной обороны страны. Он также назвал «нормальным форматом» продолжающуюся на юго-востоке страны операцию объединённых сил, которая год назад пришла на смену так называемой АТО, и выступил за видоизменение минского формата урегулирования.

«Минский формат сегодня не работает. Но сказать сегодня, что мы от него отказываемся, будет некорректно по отношению к нашим партнёрам», — заявил Апаршин.

Советник также рассказал, что с Зеленским пока не обсуждалась возможная кандидатура на пост министра обороны Украины. Однако, если встанет вопрос о возможном сохранении в должности действующего главы Минобороны Степана Полторака, он рекомендовал бы президенту «найти нового кандидата».

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«Очень хочется уже услышать лично нового президента»

Комментируя последние заявления советника Зеленского, глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко констатировал в беседе с RT, что вступление в Североатлантический альянс осталось бы одним из основных векторов внешней политики Киева вне зависимости от исхода последних президентских выборов.

«У них в Конституции это прописано. Это не идея Порошенко — ещё Ющенко собирался туда вступать. Но в целом, да, Украина нацелена. Сложно, конечно, сказать, когда её примут. Скорее всего, за время президентства Зеленского этого не произойдёт. Хотя разговоры и стремления будут», — отметил эксперт.

Кроме того, собеседник RT заявил, что у избранного президента Украины есть все шансы остановить вооружённый конфликт в Донбассе, однако надо понимать, что Зеленский пока хранит молчание по этому вопросу, а различные заявления о возможном характере политики нового кабмина делают его советники, которые даже не являются официальными лицами.

Аналогичное мнение высказал политолог и экономист Александр Дудчак, выразив надежду на то, что после инаугурации президент обозначит своё видение ключевых проблем, и оно будет отличаться от заявлений его советников.

«Очень хочется уже услышать лично нового президента. Скорее бы он вступил в должность и уже сам говорил о том, какой курс будет у страны на ближайшие годы и чем собирается заниматься украинская власть в вопросах Донбасса, внешнеполитического курса и внутренних экономических проблем», — отметил эксперт.

«Его речи, очень хочется надеяться, будут отличаться от заявлений всех его советников. Но не будем обольщаться. Просто хочется надеяться, что политика будет более здравой», — сказал Дудчак.

Он также назвал неразумной риторику, согласно которой минские договорённости утратили свою силу или не имеют её, хотя представители Украины в своё время поставили подписи под этим соглашением, а других вариантов решения проблем в Донбассе пока нет.

«Украина с такими заявлениями только будет продолжать крошиться», — подытожил он.