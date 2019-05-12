Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Россией – советник Зеленского

О том, что Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского по вопросам обороны. Слова Ивана Апаршина передают в эфире "Громадского телевидения".

"Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО, - говорит он. - Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Россией".

По его словам, политика нового президента будет направлена на борьбу с коррупцией, а также на разработку и создание современных систем обороны.

"Армия должна быть профессиональной, - сказал Апаршин. – Мы должны усиливать ее постоянно действующим резервом".

Ранее сообщалось, что украинский политик, экс-председатель парламента Новороссии Олег Царёв, предсказавший ещё до выборов президента Незалежной победу Зеленского, также указал на то, что команда Трампа будет искать компромат на своих соперников-демократов среди окружения Порошенко.

Сейчас от Олега Анатольевича поступил новый комментарий об истинных причинах ультиматума Джулиани новому президенту Украины.

Американцы через Рудольфа Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка, поставили ультиматум Зеленскому: либо Коломойский, либо поддержка Запада.

Царёв уверен, что Джулиани только формально назвал Лещенко причиной отмены поездки на Украину, настоящая причина - Коломойский.

Царёв полагает, что Зеленский выберет Запад, и поэтому Коломойскому придётся распрощаться с мечтой вернуться и вернуть себе Украину, передает "Русская весна".