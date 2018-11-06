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«Мы не хотим жить в империалистическом мире»: Турция отказалась соблюдать санкции США против Ирана

06 ноября 2018, 18:39  •  36 • Политика
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал санкции США против Ирана незаконными и подрывающими баланс сил в мире. Он также заявил, что его страна не намерена соблюдать их и продолжит закупать иранский газ.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена соблюдать санкции, введенные США против Ирана. Сейчас Анкара закупает у Ирана примерно 10 миллиардов кубометров газа в год. Она не намерена отказываться от этой практики, так как в противном случае рискует просто «заморозить» своих граждан с наступлением зимних холодов.
Вообще же Эрдоган заявил, что не считает односторонние рестрикции американской стороны против Ирана правильным шагом. Подобные действия рискуют подорвать баланс сил в мире.
Сверх того, подчеркнул Эрдоган, принятый администрацией Трампа курс незаконен, так как нарушает основы международного права.
«Мы не находим санкции правильными. Это шаг, направленный на нарушение мирового баланса. Он противоречит международному праву. Мы не хотим жить в империалистическом мире», — резюмировал президент Турции.

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