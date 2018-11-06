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«Мы не хотим жить в империалистическом мире»: Турция отказалась соблюдать санкции США против Ирана
06 ноября 2018, 18:39 • 36 • Политика
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал санкции США против Ирана незаконными и подрывающими баланс сил в мире. Он также заявил, что его страна не намерена соблюдать их и продолжит закупать иранский газ.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена соблюдать санкции, введенные США против Ирана. Сейчас Анкара закупает у Ирана примерно 10 миллиардов кубометров газа в год. Она не намерена отказываться от этой практики, так как в противном случае рискует просто «заморозить» своих граждан с наступлением зимних холодов.
Вообще же Эрдоган заявил, что не считает односторонние рестрикции американской стороны против Ирана правильным шагом. Подобные действия рискуют подорвать баланс сил в мире.
Сверх того, подчеркнул Эрдоган, принятый администрацией Трампа курс незаконен, так как нарушает основы международного права.
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