«Мы не хотим жить в империалистическом мире»: Турция отказалась соблюдать санкции США против Ирана

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал санкции США против Ирана незаконными и подрывающими баланс сил в мире. Он также заявил, что его страна не намерена соблюдать их и продолжит закупать иранский газ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена соблюдать санкции, введенные США против Ирана. Сейчас Анкара закупает у Ирана примерно 10 миллиардов кубометров газа в год. Она не намерена отказываться от этой практики, так как в противном случае рискует просто «заморозить» своих граждан с наступлением зимних холодов.

Вообще же Эрдоган заявил, что не считает односторонние рестрикции американской стороны против Ирана правильным шагом. Подобные действия рискуют подорвать баланс сил в мире.

Сверх того, подчеркнул Эрдоган, принятый администрацией Трампа курс незаконен, так как нарушает основы международного права.