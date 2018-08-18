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«Мы не будем защищаться, мы будем идти в атаку»: Глава Каталонии об отношениях с Испанией
18 августа 2018, 04:39 • 49 • Политика
На митинге в Барселоне глава Каталонской автономии Ким Торра призвал жителей своего региона пойти в атаку на «несправедливое» испанское государство.
Глава Каталонской автономии Ким Торра объявил, что он и другие сторонники независимости региона не намерены останавливаться до тех пор, пока их народ не обретет свободу. При этом, подчеркнул политик, каталонцы готовы не только защищать свои интересы в конфликте с испанскими властями, но также пойти на них «в атаку».
Свое заявление глава автономии сделал, выступая над митингом перед стенами тюрьмы, в которую помещен экс-советник женералитета Каталонии по внутренним делам Жоаким Форн. Напомним, что политик находится там на время судебного разбирательства, касающегося его роли в попытке региона провозгласить независимость.
Наряду с «атакой» на испанское правительство Торра также призвал своих слушателей выступать за восстановление «гражданских и политических прав» Каталонии.
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