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"Мы не будем в НАТО". Болтон рассказал о желании Трампа выйти из альянса

23 июня 2020, 13:00  •  120 • Аналитика
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 23 июня/ Радио Sputnik. Президент США Дональд Трамп планировал пригрозить лидерам НАТО в 2018 году выходом США из альянса, если они продолжат оказывать поддержку проекту "Северный поток-2", об этом в своей книге написал экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Книга "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" поступила в продажу во вторник.
Болтон пишет, что в день саммита Североатлантического альянса ему поступил звонок от Трампа, который спросил экс-советника, готов ли он к "большой игре".
"Я очень уважаю НАТО, но с нами обращаются несправедливо. К первому января все страны должны платить 2% ВВП, мы простим долги, или мы уходим. Пока мы не ладим с Россией, мы не будем в НАТО, где страны НАТО платят миллиарды России. Мы уходим, если они согласятся на этот газопровод", – вспоминает Болтон слова американского лидера.
Далее Болтон решил обсудить угрозу Трампа с госсекретарем Майком Помпео. Вместе они решили убедить его остаться в альянсе с возможным сокращением взносов в бюджет НАТО до уровня взносов Германии, то есть с 22% до 15%.
Перед началом саммита Болтон еще раз попробовал уговорить Трампа не выходить из альянса, но Трамп был настроен решительно.
Но все же в своей речи Трамп, как и советовал Болтон, заявил о своей поддержке НАТО, однако подверг критике те страны альянса, у которых до сих пор маленькие оборонные бюджеты.
"Он пожаловался, что страны НАТО хотят санкций против России, но Германия платит России миллиарды долларов за "Северный поток-2", подкармливая зверя. Россия выставляет нас всех дураками, он считал, пока мы платим им миллиарды из-за нового газопровода, которого мы не должны были допускать", – написал Болтон, передает РИА Новости.
После встречи Трамп в неформальной обстановке раскритиковал российский проект, возмутившись тем, что Германия "капитулировала" перед Россией.
"Как мы можем защищать себя от России, поинтересовался Трамп, если союзники не хотят за это платить?" – говорится в книге.
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке участия в проекте.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Болтон обругал Трампа за нерадивость перед встречами.
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