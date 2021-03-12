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Мы не будем останавливаться: Пушилин заявил о присоединении Донбасса

12 марта 2021, 21:15  •  376 • Политика
Глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление о присоединении Донбасса и рассказал о несовпадении границ. "Мы не будем останавливаться", - заверил Пушилин.
Денис Пушилин сообщил, что вместе с единомышленниками внимательно изучил опыт войны в Нагорном Карабахе.
"Мы тоже хотим вернуть свои территории", - заявил он.
Глава ДНР объяснил, что граница Донецкой народной республики и границы Донецкой области не совпадают. Конечной целью является присоединение народа Донбасса.
"И если Украина перейдёт черту и начнёт войну, мы тоже не будем останавливаться", - предупредил он.

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