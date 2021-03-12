Мы не будем останавливаться: Пушилин заявил о присоединении Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление о присоединении Донбасса и рассказал о несовпадении границ. "Мы не будем останавливаться", - заверил Пушилин.

Денис Пушилин сообщил, что вместе с единомышленниками внимательно изучил опыт войны в Нагорном Карабахе.

"Мы тоже хотим вернуть свои территории", - заявил он.

Глава ДНР объяснил, что граница Донецкой народной республики и границы Донецкой области не совпадают. Конечной целью является присоединение народа Донбасса.

"И если Украина перейдёт черту и начнёт войну, мы тоже не будем останавливаться", - предупредил он.