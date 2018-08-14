«Мы не бросаемся в аллармизм»: В Госдуме рассказали, что думают о новых санкциях США

В Государственной думе прокомментировали новый законопроект об антироссийских санкциях, ранее опубликованный Конгрессом США. Так, по словам зампреда парламентского комитета по экономической политике Владимира Гутенёва, данные рестрикции — хоть они, конечно, и будут иметь свои негативные последствия — вполне могут стимулировать «полезные для нашей страны процессы».

В том, что нечто подобное возможно, подчеркнул депутат, Россия за последние годы могла уже неоднократно убедиться. «Конечно, мы не исходим из принципа «чем хуже — тем лучше», но и не бросаемся в аллармизм», — суммирует свою оценку он.

В других обстоятельствах и при другом внешнеполитическом климате, считает Гутенёв, Россия и США могли бы быть хорошими партнерами. Наши страны могли бы эффективно сотрудничать по таким принципиально важным вопросам, как нераспространение ядерного оружия, демилитаризация космоса, борьба с терроризмом и решение гуманитарных проблем во всем мире. Тем не менее сейчас этому очевидно не суждено быть.

«К сожалению, сейчас маятник качнулся в другую сторону, мы не можем повлиять на внутриполитические американские проблемы… Нам нужно набраться терпения, работать над экономикой, нас будет подталкивать к этому не только осознание необходимости формирования конкурентоспособной экономики, но и агрессивная внешняя среда», — заключил парламентарий.

Слова Владимира Гутенёва приводит RT.