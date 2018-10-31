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«Мы не богатые, но мы ответим»: Лукашенко о планах Польши по размещению у себя американской военной базы
31 октября 2018, 19:39 • 163 • Политика
Президент Белоруссии отметил, что совместный с Россией ответ обязательно последует.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал планы Польши по размещению на ее территории американской военной базы. Он подчеркнул, что Москва и Минск намерены адекватно ответить на эти действия соседнего государства.
Выступая в Минске на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и ее главный союзник Россия непременно отреагируют, если польские политики действительно намерены потратить огромные деньги, чтобы разместить на своей территории «батальоны американцев» и их оружие, создав в Польше «Форт Трампа».
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что заручился поддержкой советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в планах по созданию на территории страны новой военной базы.
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