«Мы не богатые, но мы ответим»: Лукашенко о планах Польши по размещению у себя американской военной базы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал планы Польши по размещению на ее территории американской военной базы. Он подчеркнул, что Москва и Минск намерены адекватно ответить на эти действия соседнего государства.

Выступая в Минске на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и ее главный союзник Россия непременно отреагируют, если польские политики действительно намерены потратить огромные деньги, чтобы разместить на своей территории «батальоны американцев» и их оружие, создав в Польше «Форт Трампа».

«Мы думаем о том, как противостоять всему этому и с минимальными затратами — мы не такие богатые, ни Россия, ни мы… — как найти адекватный ответ в этой ситуации», — заявил Лукашенко.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что заручился поддержкой советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в планах по созданию на территории страны новой военной базы.