«Мы научились жить с этим вирусом»: как в России планируют снимать ограничения из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал дальнейшее смягчение действующих в столице ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. Одновременно с этим глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, а ежедневное количество регистрируемых случаев инфицирования снижается. При этом она предупредила, что масочный режим и ряд других мер сохранятся в ближайшие один-два месяца. Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян не ездить за границу в летние отпуска. Послабления в области внутреннего туризма начнут вводить с 1 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время планируется дальнейшее смягчение ограничений, введённых в столице из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Как указал мэр в своём блоге, в прошедшие выходные дни ситуация по коронавирусу продолжала постепенно улучшаться.

«Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений», — заявил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, а ежедневное количество регистрируемых случаев инфицирования снижается. Вместе с тем она сказала, что масочный режим наряду с другими мерами сохранится.

«Главное, что необходимо будет помнить: надо будет продолжать соблюдать требования — и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придётся соблюдать, нам придётся обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований», — сказала Попова.

По мнению главы Роспотребнадзора, новые меры останутся в целом на долгий срок. «Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить. Мы научились жить с этим вирусом», — отметила она.

Послабление ограничений в Москве



С 25 мая в Москве в рамках первого этапа снята часть ограничений, введённых из-за эпидемии COVID-19. Вновь начали работу центры государственных услуг «Мои документы».

Речь идёт не о всех таких учреждениях, а о 88 пунктах, обслуживающих самые густонаселённые районы города. Получить пока можно только те услуги, которые нельзя оформить в электронном виде. Кроме того, посетить центры разрешается только по предварительной записи.

С этой же даты в столице возобновляется работа каршеринга. Пока машину можно арендовать только на длительный срок — не менее 5 дней. При этом клиенту потребуется пропуск для передвижения по городу. Добавим, что с 27 мая в столице действительны только московские пропуска. При этом в соседнем регионе — Подмосковье — пропуска отменены.

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

О перспективах дальнейших послаблений действующих на фоне эпидемии ограничений в столице рассказал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он объяснил, что на следующем этапе снятия ограничений следует возобновить работу непродовольственной торговли.

«Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным (если не сказать ключевым) элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя», — сказал Ефимов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что ситуация, когда непродовольственная торговля закрыта, влияет и на работающую промышленность — ей не хватает оборотных средств, что, в свою очередь, ограничивает производство.

Говоря о следующем этапе, Ефимов упомянул в этой связи сферу бытовых услуг. Заммэра отметил, что современный мегаполис нельзя представить без сервисов, которые работают в этой области.

«Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе», — сказал Ефимов.

Он придерживается мнения, что большинство отраслей экономики Москвы по мере снятия ограничений из-за коронавируса восстановится. Ефимов полагает, что важную роль в этом процессе сыграет отложенный спрос.

«Мы уверены, что по большинству отраслей по мере снятия ограничений выручка восстановится. Это раз. Второе: по целому ряду направлений может сработать так называемый отложенный спрос, когда жители, не приобретя что-то сегодня, сделают это завтра, если в планах эта покупка была», — считает заммэра.

Снятие ограничений в три этапа



В начале мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ограничения в России планируется снимать в три этапа. На первом из них будут возможны занятия физкультурой и спортом в открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции, указывала глава ведомства.

На втором этапе возможно снятие ограничений на прогулки на улице с членами семьи, а также открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади при условии ограничения количества одновременно обслуживаемых посетителей. Также предусмотрено начало работы образовательных учреждений.

На третьем этапе может быть разрешена работа мест отдыха, таких как парки, скверы, торговые точки, без ограничения количества посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и места общественного питания.

Отмечается, что на каждом этапе главы регионов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

Позднее Попову спрашивали о перспективах возобновления работы кинотеатров и спортзалов. Она дала понять, что подобные учреждения начнут работать только после третьего этапа снятия ограничений.

«Для того чтобы такие места заработали, такие организации, нужно пройти все три этапа. В наших методических рекомендациях написаны три этапа», — сказала Попова в интервью Павлу Зарубину, которое было показано на телеканале «Россия 24».

Она также добавила, что «только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы более-менее привыкли».

Позднее, 24 мая, Попова рассказала, что 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений. Ранее она заявила, что ряд регионов уже достиг таких показателей, что речь может идти о третьем этапе снятия ограничений.

Перспективы туризма

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал гражданам провести летние отпуска, не покидая пределов страны. Глава правительства призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки.

«Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции достигнуты определённые успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — сказал Мишустин.

Позднее глава Роспотребнадзора Анна Попова также порекомендовала россиянам не выезжать за границу в ближайшее время из-за сохраняющейся опасности инфицирования.

«Крайне нежелательно выезжать за рубеж. Сегодня каждый день в мире регистрируется порядка 100 тыс. новых случаев, это только те, о которых известно, потому что уровень тестирования крайне разный в разных странах и есть страны, где тестирование практически не проводится, безусловно, больные там есть», — заявила она, добавив, что по возвращении из заграничной поездки россияне должны будут пройти двухнедельный карантин за свой счёт.

Напомним, что ранее многие российские туристы оказались в затруднительном положении за рубежом из-за пандемии COVID-19. Впоследствии людей удалось эвакуировать при помощи организованных государством вывозных рейсов.

Одна из самых острых ситуаций с российскими туристами сложилась в конце марта в Черногории. Около 1,5 тыс. россиян столкнулись с проблемами при попытке улететь на родину. В МИД России тогда указали на сложности в совместных действиях с черногорскими властями для решения проблемы.

«Квалифицируем это как беспрецедентную некооперабельность и нежелание вникнуть в суть гуманитарных проблем черногорской стороной», — сказала тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наряду с этим с 1 июля в России начнутся послабления в сфере внутреннего туризма, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство системно и аккуратно начнёт снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией», — сказал он.

По его словам, правительство также работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли — отели, курорты, пляжи, круизы. Соответствующие рекомендации находятся в работе у Роспотребнадзора и Ростуризма. Ожидается, что материалы опубликуют до 1 июня.

«Это позволит отрасли понимать те правила, в которых она будет осуществлять свою деятельность в условиях новой реальности и сроки, когда она может запуститься», — заключил он.