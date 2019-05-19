«Мы намерены бороться против несправедливости»: Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Россиянка Мария Бутина, осуждённая в Соединённых Штатах за «сговор с целью незаконной работы иноагентом», записала видеообращение из тюрьмы. Сейчас девушка находится в распределительном центре штата Оклахома, поскольку пока не известно, где она будет отбывать оставшийся срок. В своём обращении Бутина поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и попросила оказать ей финансовую помощь для оплаты услуг адвокатов. Между тем юристы уже подали апелляцию на решение суда, приговорившего россиянку к 18 месяцам заключения.

Осуждённая в США за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом» россиянка Мария Бутина впервые с момента заключения под стражу в июле 2018 года записала видеообращение к своим соотечественникам. Девушка поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и рассказала о ходе рассмотрения её апелляции.

«Всем привет! Меня зовут Мария Бутина, и я сейчас нахожусь в транзитном пункте в Оклахоме. Такое ощущение, что я снова вернулась в эпоху современности. Теперь у нас есть интернет, и я могу записать видеосообщение, прежде всего со словами благодарности всем, кто поддерживает меня в течение этих долгих десяти месяцев и следит за моей ситуацией», — сказала Бутина.

30-летняя россиянка также обратилась с просьбой о финансовой помощи ко всем, у кого есть возможность её оказать. Это связано с тем, что семья Бутиной пытается найти порядка 40 млн рублей для покрытия долгов за работу её адвокатов. Между тем 15 мая юристы подали апелляцию на решение суда, приговорившего россиянку в 18 месяцам заключения.

На данный момент Маша находится в распределительном центре в штате Оклахома и ожидает своей очереди на перевод в федеральную тюрьму. Сейчас ей доступны аудио-/видеозвонки и электронная почта.



Мы нуждаемся в вашей помощи: https://t.co/gejMkvQl5ipic.twitter.com/wUtBKKzgT6 — Мария Бутина (@Maria_Butina) 19 мая 2019 г.

«Мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной сейчас, ну и со всеми российскими гражданами, потому что я — это всего лишь отражение текущей действительности», — добавила Бутина.

«Держитесь, русские не сдаются», — подытожила она.

Обращение было опубликовано в Twitter-аккаунте и других социальных сетях Марии Бутиной, которые временно по её просьбе будет вести сестра Марина.

«Все слова поддержки из её личных сообщений я передала ей. Сейчас для неё это особенно важно: на этой неделе адвокаты подали апелляцию в американский суд», — написала Марина Бутина.

В свою очередь, отец россиянки Валерий Бутин рассказал RT, что после перевода в распределительный центр округа Грейди (штат Оклахома) Мария в целом чувствует себя неплохо «по тюремным меркам». Она находится в общей камере, у неё появилась возможность пользоваться интернетом и даже общаться в режиме видеоконференции, а также выходить на прогулки.

Касательно апелляции отец россиянки отметил, что перспективы этого дела «плохо просматриваются», поскольку подобные обращения обычно рассматривают очень долго, и суд высшей инстанции вряд ли успеет принять какое-то решение до момента планируемого освобождения (5 ноября).

«Ожидания такие, но даже если в дальнейшем будут приняты какие-то другие судебные решения, на будущее они могут быть весьма полезны не только для Марии, но и для других граждан, которые могут попасть в аналогичную ситуацию — быть наказанными за свои взгляды, высказывания. И речь идёт не только о российских гражданах», — добавил Валерий Бутин.

Аналогичную позицию ранее выражал адвокат россиянки Роберт Дрисколл, говоря о решении своей подзащитной подать апелляцию. Юрист также усомнился в том, что россиянка выйдет на свободу до полного отбытия срока тюремного заключения. Однако, по его словам, это дело может стать полезным прецедентом в будущем.

«Это, по существу, будет вызовом компетентным органам (Соединённых Штатов. — RT)», — добавил Дрисколл.

Добавим, что за последние десять дней россиянка сменила уже три места заключения. В ночь на 11 мая её после длительного содержания в пенитенциарном заведении Александрии в пригороде Вашингтона перевели в тюрьму региона Northern Neck, расположенную в городке Ворсоу (штат Вирджиния). Там она пробыла менее трёх дней, после чего её перевезли в распределительный центр в округе Грейди (штат Оклахома). Ожидается, что в течение полутора недель прояснится, в какую именно федеральную тюрьму направят Марию для отбывания оставшегося срока.

«Защита Марии старается добиться того, чтобы она была определена в учреждение с более демократичным режимом содержания заключённых», — рассказал в интервью газете «Известия» Валерий Бутин.

В Москве неоднократно называли несправедливым и политически ангажированным дело против Марии Бутиной, которую жёсткими условиями содержания фактически вынудили пойти на сделку со следствием и оговорить себя.

«Наша соотечественница осуждена только за то, что является гражданкой России. Она стала жертвой жёсткого противоборства различных политических сил США и разнузданной антироссийской кампании», — подчеркнули в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.