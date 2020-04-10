«Мы находимся у подножия пика»: Собянин призвал готовиться к серьёзным испытаниям из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболевания коронавирусом в столице ещё не пройден, и призвал быть готовыми к серьёзным испытаниям. Он добавил, что с 10 апреля нарушителям карантина, ездящим по городу на своих автомобилях, начнут выписывать штрафы. Также власти Москвы приостановили посещение городских кладбищ, так как на них трудно соблюсти социальную дистанцию. В России выявлено 11 917 случаев заболевания, из них 7822 в Москве, 94 человека с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» в России скончались, 795 человек выздоровели.

Пик заболевания коронавирусом в Москве ещё не пройден, столице предстоят серьёзные испытания, к которым нужно готовиться. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«Я вам точно говорю, никакого пика ещё не наступило, мы находимся, скорее, у подножия этого пика, даже не в середине», — отметил он в интервью РИА Новости.

Собянин также напомнил о необходимости максимально подготовить медицинскую систему и обеспечить контроль за соблюдением режима самоизоляции и минимальным передвижением по городу, насколько это возможно, чтобы соблюсти баланс экономики и санитарных мер.

«А прогнозы? Ну, можно прогнозировать. Единственное, что я скажу: нам предстоит серьёзное испытание и к этому надо готовиться», — добавил Собянин.

За последние сутки в стране зафиксировали 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, число заболевших в Москве возросло на 1124 человека.

Согласно официальным данным на 10 апреля, в России с начала эпидемии выявлено 11 917 случаев заболевания, из них 7822 в Москве, 94 человека с подтверждённым коронавирусом скончались, 795 человек выздоровели.

Власти Москвы продолжают реализовывать комплекс мер, чтобы остановить распространение заболевания. В частности, Собянин заявил, что с пятницы, 10 апреля, нарушителям карантина, ездящим по городу на своих автомобилях, начнут выписывать штрафы. Он пояснил, что речь идёт о тех, кто находится на официальном карантине, то есть о лицах с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», находящихся на домашнем лечении, а также о тех, кто вернулся из заграничных поездок.

«Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жёстких мер не принимали, но всё-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня, после принятых федеральных законов и регионального закона по изменениям в Административный кодекс, мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы — просто не выходя из кабинета», — отметил он.

Помимо этого, власти временно приостановили посещение городских кладбищ. Как рассказали в столичном департаменте торговли и услуг, решение было принято из-за невозможности соблюдения социальной дистанции по пути на кладбище и у самих захоронений.

«Посещение кладбищ в пасхальные дни, учитывая создание пиковой нагрузки на транспорт и скученность на маршрутах, создаёт благоприятную среду для массового заражения коронавирусом и подвергает опасности жизни десятков и сотен тысяч москвичей и их близких», — добавили в департаменте.

Почти все меры, реализуемые в Москве по борьбе с коронавирусом, согласованы и поддерживаются президентом Владимиром Путиным, заявил Собянин.

Напомним, 7 апреля глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России выйдет на плато в течение двух недель и будет держаться на этом уровне до середины июня, после чего (при условии соблюдения россиянами мер самоизоляции) эпидемия пойдёт на спад.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что медики могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения. Он пояснил, что заболевание уже имеет характерную клиническую картину. Министр добавил, что врачи наблюдают ухудшение состояния тех, кто не начал лечение своевременно и не придерживался рекомендаций по лечению.

Reuters

© Eduardo Munoz

Тем временем общее число случаев заражения COVID-19 по всему миру превысило 1,6 млн. Об этом говорится в статистике Университета Джонса Хопкинса. Всего от коронавирусной инфекции в мире скончались более 95 тыс. человек.

Наибольшее число заражённых зафиксировано в США — более 466 тыс. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что страна находится на пике распространения коронавируса.

«Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идёт снижение, мы уже начали этот процесс», — сказал он журналистам.

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Йемене, где ранее о заболевших не сообщалось.

В Италии, занимающей первое место по количеству смертей от эпидемии, число погибших за сутки возросло на 610 человек и достигло 18 279.

Тем временем власти Китая, где эпидемия пошла на спад, 8 апреля разрешили выезд из города Ухань провинции Хубэй, а также возобновили внутреннее авиасообщение с этой провинцией.