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«Мы находим в море много обломков»: в Индонезии прошла операция по поднятию фрагментов упавшего Boeing

11 января 2021, 00:10  •  77 • В мире
Разбившийся в Индонезии Boeing 737-524 во время взлёта проходил через грозовой фронт и, должно быть, оказался в зоне сильной турбулентности, заявили в Агентстве метеорологии, климата и геофизики Индонезии. По словам специалистов ведомства, во время набора лайнером высоты ливни сопровождались разрядами молний, а видимость составляла около 2 км. Ранее были обнаружены чёрные ящики разбившегося самолёта. По данным ВМС страны, лайнер раскололся на несколько фрагментов.
 
Reuters © Antara Foto/M Risyal Hidayat
 

Потерпевший крушение недалеко от Джакарты Boeing 737-524 во время взлёта проходил через грозовой фронт, предположил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Индонезии Дэни Сэптиади.

«Согласно данным со спутников, в 14:40 в радиусе 15 км от Ченкаренга были зафиксированы дождевые облака с температурой верхней границы -70 °C... Самолёт, должно быть, попал в зону сильной турбулентности при прохождении через них», — цитирует портал Detik специалиста.

Кроме того, он сообщил, что во время взлёта лайнера ливни сопровождались разрядами молний, а видимость составляла около 2 км. Вместе с тем Дэни Сэптиади отметил, что данное условие подходит для взлёта или посадки.

Напомним, что 9 января после вылета из аэропорта Джакарты потерпел крушение Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Самолёт пропал с радаров вскоре после взлёта и упал в воду неподалёку от острова Лаки. По данным ВМС Индонезии, после крушения лайнер распался на несколько фрагментов. Спасатели рассказали, что останки самолёта обнаружили на глубине 23 м.

«Мы находим в море много обломков. Считаем, что самолёт полностью разрушился», — заявил представитель Военно-морских сил республики Эди Тартаясь.

10 января также стало известно, что обнаружены чёрные ящики потерпевшего крушение самолёта.

Кроме того, по сведениям индонезийских СМИ, в воскресенье на поверхность подняли несколько мешков с останками погибших при крушении. Спасатели также обнаружили часть фюзеляжа самолёта, шасси и сиденья.

Из данных портала Flightradar24 следует, что самолёт потерял 10 тыс. футов (около 3 км) высоты примерно за минуту. Связь с воздушным судном была потеряна примерно через четыре минуты после взлёта. Из информации в открытых источниках следует, что разбившийся лайнер индонезийских авиалиний совершил свой первый полёт в мае 1994 года. В тот момент судно принадлежало американской авиакомпании Continental Airlines. В 2012 году самолёт поступил в распоряжение индонезийской Sriwijaya Air.

В ходе изучения обстоятельств инцидента стало известно, что самолёт не подавал аварийного сигнала. На борту были 62 человека, среди которых 56 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщили в авиакомпании. Однако министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявлял о 53 пассажирах и 12 членах экипажа, находившихся в лайнере.

Все пассажиры самолёта были индонезийцами, следует из заявления главы Национального комитета по безопасности на транспорте Соэрджанто Тьяхьоно.

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Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с крушением.

«От имени индонезийского правительства и народа я выражаю глубокие соболезнования в связи с этим инцидентом», — приводит его слова агентство Antara.

Компания Boeing заявила о готовности предоставить Индонезии необходимую помощь после крушения лайнера.

«Нам известно о сообщениях СМИ из Джакарты о рейсе Sriwijaya Air SJ-182. Наши мысли с экипажем, пассажирами и их семьями. Мы поддерживаем контакты с нашим клиентом-авиакомпанией и готовы поддержать их в это трудное время», — говорится в Twitter Boeing.

Кроме того, представители Интерпола заявили о готовности помочь правительству Индонезии опознать жертв крушения самолёта. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Юрген Шток.

My thoughts are with the families and friends of all those on flight #SJY182. @INTERPOL_HQ has offered to provide any Disaster Victim Identification support required by #Indonesia

— Jürgen Stock (@INTERPOL_SG) January 10, 2021

«Мысленно я с семьями и друзьями тех, кто летел рейсом SJY182. Интерпол предложил оказать любую необходимую помощь в идентификации жертв по запросу Индонезии», — написал он в Twitter.

Кроме того, о намерениях оказать содействие в поисках, расшифровках бортовых самописцев и расследовании причин крушения самолёта высказались власти Сингапура и США.

Как заявил замруководителя Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Нуркахио Утомо, Джакарта получила запрос от сингапурского Бюро по расследованию безопасности на транспорте о готовности предоставить необходимую помощь. Об этом сообщает ТАСС.

Наряду с этим, по словам Утомо, скоординированы действия с Национальным советом по безопасности на транспорте США. Он отметил, что представители американской стороны «готовы вылететь в Джакарту».

При этом представитель индонезийского ведомства подчеркнул, что из-за пандемии COVID-19 в стране действует запрет на въезд иностранцев, поэтому «необходимо в отдельном порядке решать вопрос о возможности приезда группы экспертов».

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