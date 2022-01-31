«Мы на вас очень надеемся»: Захарова оценила планы Лондона конфисковать имущество российских олигархов в Британии

Мария Захарова выразила надежду на то, что власти Великобритании заморозят активы российских олигархов, скрывающихся от отечественного правосудия в Соединённом Королевстве. Официальный представитель МИД РФ также посоветовала обратиться к списку коррупционеров, который давно был передан Лондону Москвой. Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, говоря о расширении пакета антироссийских санкций, указала на возможность конфискации британских активов олигархов из РФ. По данным СМИ, рестрикции также могут затронуть ряд российских энергетических компаний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Лондона ввести новые санкции против Москвы на фоне ситуации вокруг Украины. Ранее глава внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства Лиз Трасс пригрозила «российским олигархам» конфискацией собственности.

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведёте свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие». Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В 2018 году на Смоленской площади указывали, что в Великобритании находятся более 40 россиян, которые обвиняются в РФ в совершении различных преступлений (мошенничество, воровство, коррупция, убийства).

30 января глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс заявила о намерении расширить круг лиц, которые попадут под ограничительные меры, упомянув в этой связи «российских олигархов» и некие компании, близкие к Кремлю. Как следует из публикации издания The Times, Лондон намерен заморозить активы «связанных с Кремлём» российских энергетических компаний, а также запретить въезд в страну ряду лиц, имеющих «стратегическое значение» для российских властей. Ожидается, что новый пакет рестрикций будет представлен в течение сегодняшнего дня.

«Обвинить Россию во всех бедах Европы»

Великобритания в очередной раз подтверждает факт своего ненавистного отношения к России. С таким заявлением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя

«Смысл жизни Великобритании, после того, как она вышла из ЕС и потеряла определённый вес, стала борьба с Россией. В основном они это делают с поддержкой санкционного режима, который вводят США.

Мне кажется, уже давно стало понятно, что в Великобритании ненавидят Россию. Все политики, которые пытаются как-то себя заявить, делают это, разрабатывая различные антироссийские санкции. Это общество, которое пытается обвинить Россию во всех бедах Европы. Смотришь на них и удивляешься», — сказал Цеков.

Руководство ряда западных стран поддалось «массовому психозу» в СМИ о якобы готовящемся нападении России на Украину. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Руководство стран, читая эти газеты и видя эти фотографии начали в своём сознании верить в то, что это произойдёт. И начали массово предоставлять летальное оружие на территорию Украины. Уже сам Зеленский испугался этого психоза и начал говорить о том, что нет никакого нападения. Но это уже не останавливает политиков, они уже для себя определили, что Россия должна напасть», — сказал он в беседе с RT.

В рамках этих домыслов, продолжил парламентарий, руководители западных государств начали придумывать санкции против президента России, высокопоставленных чиновников, а также групп и компаний.

Как отметил Водолацкий, инициаторы подобных мер не понимают, что «все эти действия как бумеранг возвращаются в эти же страны».

«Сломают зубы о Донбасс»

Украина перебрасывает тяжёлое вооружение и боевую технику к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости. По его словам, даже традиционно «не всё видящие» СММ ОБСЕ зафиксировали переброску более сотни единиц тяжёлой ствольной артиллерии (гаубицы и самоходные орудия).

«На той стороне активно работают установки РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT). Это все наглядно показывает, что Украина старается скрывать перемещение своих войск и техники от наблюдателей, лишив их возможности видеть ситуацию с воздуха», — сказал Пасечник.

Он также отметил, что западные государства ежедневно перебрасывают в Киев десятки тонн современного вооружения, что преподносится в остальном мире как помощь для обороны от «российской агрессии».

«По факту это участие США, Великобритании и их союзников в конфликте Киева и Донбасса. Уже через день-два привезённое вооружение появляется в зоне конфликта и может быть использовано в нашей гражданской войне Киева против народа Донбасса», — констатировал он.

С 22 января по 28 января на Украину из США прибыло четыре партии вооружений. По данным СМИ, Киев получил противотанковые ракеты Javelin и одноразовые реактивные гранатомёты M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D). Как указал украинский министр обороны Алексей Резников на своей странице в Twitter, на этой неделе Киев ожидает, что из-за океана прибудут самолёты с военно-технической помощью для усиления обороноспособности страны.

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Глава ЛНР заметил, что на ротационной основе на территории Украины находятся сотни иностранных инструкторов из стран НАТО. При этом под их видом в страну также прибывают «откровенные наёмники».

Кроме того, по его словам, Центральное разведывательное управление США с 2015 года обучает специалистов по организации партизанского движения из числа украинских военных: «Когда НАТО придётся уйти c Украины, они оставят после себя скопище диверсантов-подпольщиков, чтобы потом координировать их деятельность и иметь свою агентурную сеть в чужой стране не позволяя вернуться украинцам к мирной человеческой жизни».

Комментируя намерение американцев ввести санкции против донбасских республик, он отметил, что США и их законодатели стремятся «насаждать демократию», которая выгодна им.

«Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытаются различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы», — подчеркнул руководитель Луганской народной республики.

Леонид Пасечник также высказался о предложении секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака оказать помощь самопровозглашённым ЛНР и ДНР в виде поставок военной продукции. По его словам, донбасским республикам необходимо быть готовыми к тому, что Киев решит задействовать силовой сценарий решения внутриукраинского конфликта.

«Это искренний символичный жест, который не только показывает, что Россия нас не бросит в трудную минуту, но сейчас предпринимает шаги, чтобы остудить горячие головы на Украине, которые грезят об «оружии победы» и каком-то военном превосходстве над республиками», — пояснил он.

28 января заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что в генштабе ВСУ ведётся разработка плана наступательной операции в Донбассе под руководством американских советников. 30 января Народная милиция ЛНР сообщала о прибытии спецназа Украины к линии соприкосновения в Донбассе.