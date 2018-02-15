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«Мы на своей суверенной земле»: в России ответили на просьбу НАТО «прозрачнее размещать «Искандеры»
15 февраля 2018, 16:09 • 240 • В мире
Ракетные комплексы «Искандер», размещённые в Калининградской области, привлекли большое внимание НАТО. В Североатлантическом альянсе призвали Россию обеспечить большую «прозрачность» своих действий. При этом в блоке намекнули, что этот вопрос желательно обсуждать в рамках Совета РФ — НАТО. В Москве ответили, что комплексы размещаются исключительно на суверенной территории и отчитываться в этом российское руководство перед Западом не обязано.
Военнослужащие ВС РФ контролируют загрузку ракеты на самоходную пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» РИА Новости © Сергей Орлов
НАТО проявило повышенный интерес к размещению российских ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. В частности, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что России стоило бы быть более транспарентной в этом вопросе.
Вместе с тем он отметил, что блок уже давно знал о планах РФ разместить «Искандеры» в Калининградской области, так как Москва своих намерений никогда не скрывала.
«Мы видели, как они доставляли «Искандеры» в Калининград и увозили обратно. Мы отметили, что они заявили об этом (о постоянном присутствии. — RT) и что они инвестируют в инфраструктуру и усиливают военное присутствие в Калининграде», — добавил генсек.
Ответные действия
В Москве Столтенбергу напомнили, что НАТО за последнее время активизировалось у границ России. И поэтому появление «Искандеров» в Калининградской области следует считать следствием действий альянса.
Мнения об ответственности Запада за военную эскалацию придерживается и член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
«Эскалацию военной напряжённости вдоль российских границ начали наши западные партнёры. И то, что в Калининградской области мы размещаем какое-то оружие, — реакция на эти действия. Поэтому пускай начнут с себя», — заметил он RT.
Депутат также подчеркнул, что требования НАТО не совсем понятны, учитывая, что сегодня средства слежения настолько совершенны, что скрыть от них что-либо практически невозможно.
«С учётом современных средств слежения непрозрачность в принципе невозможна. То есть любая военная техника, которая размещается на территории любого государства, видна из космоса», — резюмировал Морозов.
Оправдательная тактика
Эксперты отмечают, что НАТО претензиями к России пытается оправдать своё расширение, которое, вместе с тем, не обеспечивает жителям союзных государств полной защиты.
По его словам, теперь в зоне покрытия «Искандеров» оказалась вся территория Польши, Прибалтики и часть Германии.
Вместе с тем, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия никому не собирается угрожать и занимается размещением комплексов только на собственной территории.
«Вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то», — подчеркнул Песков в начале февраля.
Признают законность
Между тем в США, несмотря на выраженные опасения, признали, что Россия имеет полное право проводить укрепление своих позиций внутри страны.
«Хотя это не нарушает каких-либо двусторонних соглашений между США и Россией, это размещение лишь повышает напряжённость между Россией и её соседями», — заявила РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.
В связи с этим в американском ведомстве намерены наблюдать за процессом. «Мы продолжим мониторинг любых возможных размещений и будем оценивать их соответствующим образом», — добавила она.
По её словам, «Искандеры» в Калининградской области имеют «дестабилизирующий эффект» из-за своих наступательных возможностей и «близости к нескольким союзникам НАТО».
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