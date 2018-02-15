«Мы на своей суверенной земле»: в России ответили на просьбу НАТО «прозрачнее размещать «Искандеры»

Ракетные комплексы «Искандер», размещённые в Калининградской области, привлекли большое внимание НАТО. В Североатлантическом альянсе призвали Россию обеспечить большую «прозрачность» своих действий. При этом в блоке намекнули, что этот вопрос желательно обсуждать в рамках Совета РФ — НАТО. В Москве ответили, что комплексы размещаются исключительно на суверенной территории и отчитываться в этом российское руководство перед Западом не обязано.

НАТО проявило повышенный интерес к размещению российских ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. В частности, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что России стоило бы быть более транспарентной в этом вопросе.

«Я призываю Россию быть прозрачной. Это одна из причин важности Совета Россия — НАТО, мы используем его для сообщения о военных учениях и военных потенциалах. Мы призываем Россию быть транспарентной», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Вместе с тем он отметил, что блок уже давно знал о планах РФ разместить «Искандеры» в Калининградской области, так как Москва своих намерений никогда не скрывала.

«Мы видели, как они доставляли «Искандеры» в Калининград и увозили обратно. Мы отметили, что они заявили об этом (о постоянном присутствии. — RT) и что они инвестируют в инфраструктуру и усиливают военное присутствие в Калининграде», — добавил генсек.

Йенс Столтенберг

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Ответные действия

В Москве Столтенбергу напомнили, что НАТО за последнее время активизировалось у границ России. И поэтому появление «Искандеров» в Калининградской области следует считать следствием действий альянса.

«Искандеры» появились там в связи с тем, что НАТО расширяет свою военную активность вблизи наших границ. Поэтому когда его (альянса. — RT) военная активность снизится и они эту компоненту будут удалять, у нас будет меньше поводов для озабоченности. Мы, стоит отметить, делаем это на своей суверенной земле. И это главное. Тогда как системы ПРО США располагаются вдали от их границ. А воинский контингент находится вокруг всего периметра России», — заявил в беседе с RT заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Мнения об ответственности Запада за военную эскалацию придерживается и член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Эскалацию военной напряжённости вдоль российских границ начали наши западные партнёры. И то, что в Калининградской области мы размещаем какое-то оружие, — реакция на эти действия. Поэтому пускай начнут с себя», — заметил он RT.

Депутат также подчеркнул, что требования НАТО не совсем понятны, учитывая, что сегодня средства слежения настолько совершенны, что скрыть от них что-либо практически невозможно.

«С учётом современных средств слежения непрозрачность в принципе невозможна. То есть любая военная техника, которая размещается на территории любого государства, видна из космоса», — резюмировал Морозов.

Оправдательная тактика

Эксперты отмечают, что НАТО претензиями к России пытается оправдать своё расширение, которое, вместе с тем, не обеспечивает жителям союзных государств полной защиты.

«Это традиционный информационный манёвр НАТО, чтобы оправдать якобы защиту от или сдерживание российской агрессии и развёртывание дополнительных сил, которые проходят в прибалтийских республиках и Польше. Ведь перед своими же народами им надо объяснять, почему, несмотря на весь рост их военных расходов, развёртывание дополнительных сил, уровень военной безопасности для простых граждан этих стран понизился», — объяснил RT военный эксперт, полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, теперь в зоне покрытия «Искандеров» оказалась вся территория Польши, Прибалтики и часть Германии.

Вместе с тем, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия никому не собирается угрожать и занимается размещением комплексов только на собственной территории.

«Вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то», — подчеркнул Песков в начале февраля.

Признают законность

Между тем в США, несмотря на выраженные опасения, признали, что Россия имеет полное право проводить укрепление своих позиций внутри страны.

Здание Пентагона

globallookpress.com

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«Хотя это не нарушает каких-либо двусторонних соглашений между США и Россией, это размещение лишь повышает напряжённость между Россией и её соседями», — заявила РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.

В связи с этим в американском ведомстве намерены наблюдать за процессом. «Мы продолжим мониторинг любых возможных размещений и будем оценивать их соответствующим образом», — добавила она.

По её словам, «Искандеры» в Калининградской области имеют «дестабилизирующий эффект» из-за своих наступательных возможностей и «близости к нескольким союзникам НАТО».