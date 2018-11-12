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Мы на грани полной капитуляции - Борис Джонсон о Брексите

12 ноября 2018, 11:09  •  160 • Политика
Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал сделку с ЕС по Брекситу самым большим провалом со времен потери Суэцкого канала. По его мнению, правительство готово полностью капитулировать перед Брюсселем.
В статье для The Telegraph Джонсон называет сделку по Брекситу, которую правительство Терезы Мэй заключило с ЕС, полным провалом. Он отмечает, что с каждым днем позиция Лондона становится все более трусливой.
В результате, пишет он, Великобритания станет «пустым местом» для ЕС. Лондон соглашается следовать торговым правилам Евросоюза, но не сможет на них влиять, а также потеряет возможность заключать торговые сделки и изменять торговые пошлины.
«Мы уже согласились отдать 40 млн фунтов стерлингов за просто так», - говорится в статье.
По мнению Бориса Джонсона, Соединенное Королевство добровольно принимает такие условия, которые могли бы быть навязаны зависимой колонии.

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