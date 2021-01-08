«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям • 125 • Украина

Украинские националисты устроили пикет посольства Израиля в Киеве с требованием признать голод 1932-1933 гг. в УССР геноцидом.



Поводом для акции стало заявление посла Израиля Джоэля Лиона, осудившего марш в честь идола украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.



«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пора Украине примириться со своим прошлым», – написал Лион в своем блоге.



Это возмутило украинских праворадикалов и они пришли с акцией к посольству Израиля в Киеве.



«Оказывается, что такие многострадальные и мудрые евреи до сих пор не признали голодомор геноцидом украинцев. Наше требование простое: государство Израиль признает голодомор геноцидом украинцев, а только после этого мы поговорим, кто и когда был пособником нацистов», – заявили в организации «Традиции и порядок».



«Собралось много украинцев для того, чтобы напомнить посольству Израиля, чем оно должно заниматься для того, чтобы было какое-то совместное хорошее будущее между нашими странами. До сих пор не признана трагедия голодомора геноцидом украинцев и кому, как не евреями, которые имели свою собственную трагедию в истории, поддержать первыми они должны были нас. Немного грешно, что они этого до сих пор не сделали. Я думаю, просто недоработало посольство и именно сегодня мы пришли, чтобы напомнить, что они должны это сделать», – отметил главарь неонацистской группировки С14 Евгений Карась.



Выступление неонациста Карася.



Его поддержали и другие националисты, в частности, представитель ВО «Свобода» Руслан Андрейко.



«Израиль постоянно рассказывает нам, каких героев можно чтить, каких нет. При этом, сам чтит кого угодно. Украина – суверенное государство, мы имеем право на собственную историю, на почитание собственных героев. Мы пришли напомнить Израилю, который постоянно учит Украину, каких героев нужно чтить, что Израиль до сих пор не узнал геноцидом голодомор, хотя Украина уже давно признала холокост. К сожалению, мы все время просим прощения, а у нас никто не просит», – заявил Андрейко.



Националист Антон Журавский сравнил национальных лидеров Израиля с национал-террористами.



«По извращеннной логике посла Джоэля Лиона, все израильские национальные герои типа Менахема Бегина, Бен-Гуриона, Моше Даяна подходят под его определение «националисты-террористы», – считает Журавский.



А основатель неонацистской группировки «Белый молот» Владислав Горанин (Горан), выступая на акции, заявил, что это евреи перешли дорогу Бандере и подчеркнул, что националисты убивают русских на Донбассе за то, что они не приемлют бандеровские ценности.



«Я хочу напомнить, что риторика, что 1 января, день рождения Степана Бандеры – это плохо, присуща Москве. Но, по-честному, мы москалей мочим на Донбассе, я просто хочу это напомнить израильтянам, что мы мочим москалей, которые против того, чтобы мы чтили память нашего героя. И если Степан Бандера, борясь за украинскую государственность, кого-то убил, это не означает, что после этого он не наш герой. Если во время борьбы за нашу государственность ему евреи перешли дорогу, то у нас уже вопросы к евреям, почему они это сделали», – сказал Горанин.

Украинские националисты устроили пикет посольства Израиля в Киеве с требованием признать голод 1932-1933 гг. в УССР геноцидом.Поводом для акции стало заявление посла Израиля Джоэля Лиона, осудившего марш в честь идола украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пора Украине примириться со своим прошлым», – написал Лион в своем блоге.Это возмутило украинских праворадикалов и они пришли с акцией к посольству Израиля в Киеве.«Оказывается, что такие многострадальные и мудрые евреи до сих пор не признали голодомор геноцидом украинцев. Наше требование простое: государство Израиль признает голодомор геноцидом украинцев, а только после этого мы поговорим, кто и когда был пособником нацистов», – заявили в организации «Традиции и порядок».«Собралось много украинцев для того, чтобы напомнить посольству Израиля, чем оно должно заниматься для того, чтобы было какое-то совместное хорошее будущее между нашими странами. До сих пор не признана трагедия голодомора геноцидом украинцев и кому, как не евреями, которые имели свою собственную трагедию в истории, поддержать первыми они должны были нас. Немного грешно, что они этого до сих пор не сделали. Я думаю, просто недоработало посольство и именно сегодня мы пришли, чтобы напомнить, что они должны это сделать», – отметил главарь неонацистской группировки С14 Евгений Карась.Выступление неонациста Карася.Его поддержали и другие националисты, в частности, представитель ВО «Свобода» Руслан Андрейко.«Израиль постоянно рассказывает нам, каких героев можно чтить, каких нет. При этом, сам чтит кого угодно. Украина – суверенное государство, мы имеем право на собственную историю, на почитание собственных героев. Мы пришли напомнить Израилю, который постоянно учит Украину, каких героев нужно чтить, что Израиль до сих пор не узнал геноцидом голодомор, хотя Украина уже давно признала холокост. К сожалению, мы все время просим прощения, а у нас никто не просит», – заявил Андрейко.Националист Антон Журавский сравнил национальных лидеров Израиля с национал-террористами.«По извращеннной логике посла Джоэля Лиона, все израильские национальные герои типа Менахема Бегина, Бен-Гуриона, Моше Даяна подходят под его определение «националисты-террористы», – считает Журавский.А основатель неонацистской группировки «Белый молот» Владислав Горанин (Горан), выступая на акции, заявил, что это евреи перешли дорогу Бандере и подчеркнул, что националисты убивают русских на Донбассе за то, что они не приемлют бандеровские ценности.«Я хочу напомнить, что риторика, что 1 января, день рождения Степана Бандеры – это плохо, присуща Москве. Но, по-честному, мы москалей мочим на Донбассе, я просто хочу это напомнить израильтянам, что мы мочим москалей, которые против того, чтобы мы чтили память нашего героя. И если Степан Бандера, борясь за украинскую государственность, кого-то убил, это не означает, что после этого он не наш герой. Если во время борьбы за нашу государственность ему евреи перешли дорогу, то у нас уже вопросы к евреям, почему они это сделали», – сказал Горанин. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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