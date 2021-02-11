«Мы мечтали о двойне»: в Дагестане женщине, выдавшей кукол за детей, может грозить обвинение в мошенничестве

История с куклами, обнаруженными якобы вместо детских тел на похоронах в Дагестане, оказалась фейком. По данным следователей, Лаура Даудова симулировала беременность и роды и соврала, что дети умерли в перинатальном центре. Как призналась сама женщина, на этот шаг она пошла, чтобы не огорчать мужа, который давно хотел детей. Теперь ей может грозить обвинение в мошенничестве.

Шокирующее видео, где безутешный мужчина на похоронах двух своих новорождённых сыновей обнаруживает, что вместо тел в погребальное покрывало завёрнуты куклы, облетело соцсети 10 февраля.

На кадрах видно, что у одного из пупсов размером с настоящего ребёнка внутри какой-то яркий наполнитель. Присутствующие на церемонии мужчины предполагают, что раз в покрывале игрушки, то настоящие дети могут быть живы.

Ролик был снят на кладбище в селе Тамазатюбе Бабаюртовского района Дагестана. На видео запечатлён местный житель Дауд Даудов.

История сразу же приобрела широкий общественный резонанс: СК и МВД начали проверки, а губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, где, по информации семьи Даудовых, прошли роды, взял ситуацию под личный контроль. При этом глава региона, отметил, что роженица по фамилии Даудова не была зарегистрирована ни в одном медучреждении Ставрополья.

На следующий день выяснилось, что жена Дауда Лаура не была беременна и никогда не рожала.

В разговоре с полицейскими, который был опубликован на официальной странице ГУ МВД Дагестана в Instagram, женщина призналась, что сочинила историю о своей беременности, родах и смерти новорожденных. По её словам, они с мужем давно и сильно хотели детей. В июне прошлого года долгожданное событие, казалось бы, произошло: тест-полоски показали положительный результат, физические признаки будущего прибавления в семействе тоже были налицо. Но когда на сроке в 3,5 месяца, по словам Лауры, она пришла на УЗИ, выяснилось, что плода нет; анализ крови на ХГЧ-гормон также был отрицательным.

«Я просто не смогла сказать супругу об этом. Жила надеждой и сама поверила, что действительно беременна, — рассказывает полицейским Лаура. — Мы мечтали о двойне. Когда я сказала мужу о том, что у нас будут дети, в день его рождения, он так обрадовался! Я не хотела его огорчать. И всё откладывала момент, чтобы сказать правду».

Тем временем, по словам женщины, внешне всё выглядело так, будто беременность протекает нормально: живот рос, как полагается при двойне, и Дауд все девять месяцев разговаривал с будущими наследниками.

«У меня не было какого-то чёткого плана, — говорит Лаура. — Время от времени я чувствовала, что у меня растёт живот, вплоть до 40-й недели он был очень большой. Начала чувствовать шевеление, это видел и мой супруг, и все родственники. Не знаю, что это было, может, моё воображение, но я надеялась, что всё-таки беременна, что ребёнок действительно есть».

В августе 2020 года Лаура и Дауд переехали в Ставрополь к брату женщины и его семье. Там Даудова постепенно начала готовиться к «родам», покупать детские вещи и мебель: «Мне сложно это объяснить. С одной стороны — я осознавала, что не беременна, с другой стороны, не могла себя остановить и перестать притворяться беременной». Когда она зашла в магазин, чтобы заказать кроватку, то увидела, что там продаются куклы-пупсы.

«Включала ролики с плачем»

В начале февраля Лаура сказала родственникам, что настала предполагаемая дата родов и ей пора отправляться в перинатальный центр. 2 февраля она одна поехала «рожать». Лаура уговорила родственников не провожать её, сославшись на больничные ограничения по коронавирусу.

В перинатальный центр женщина так и не зашла. Сидя на лавочке перед зданием, она нашла объявление о сдаче квартиры посуточно и договорилась арендовать помещение: сначала на три дня, потом продлила срок до недели.

«Я сказала маме, что родила 3 февраля. А сама сидела в квартире и смотрела видеоролики про детишек: как они плачут, как их пеленают, кормят, — говорит Даудова. — Нашла скриншоты младенцев, отправила мужу, матери, свекрови. Но «выписка» близилась, и тут я вспомнила про пупсов».

Когда Лаура купила кукол, они показались ей слишком лёгкими, поэтому она приобрела песок для детских поделок и положила внутрь игрушек: «У пупсов шейки не как у настоящих детей, я подвязала, чтобы ровно головки лежали, как у ребёнка. Одела их в купленные вещи, запеленала, ходила с ними эти дни, нянчилась. Чтобы появился «детский» запах, купила кашку, развела её, вымочила в ней одежду. Включала ролики с детским плачем, представляла, что это их голос. Давала слушать мужу по телефону, как сюсюкаюсь с ними».

Женщина говорит, что решила соврать о смерти детей, чтобы предыдущий обман не раскрылся: «Это клубок лжи, но я сама эту ложь проживала, будто это правда. Когда я их завернула в саван, у меня было ощущение, что это мои дети умерли. Внутри я понимала, что это куклы, но у меня душа болела, как будто я с родными детьми прощаюсь».

Мужу Лаура сказала, что дети умерли в ночь с 8 на 9 февраля якобы от аневризмы сосудов головного мозга. А поскольку семья Даудовых — мусульмане, то вскрытие не проводили, кроме того, детей надо было похоронить как можно раньше.

«Когда она в роддоме спустилась вниз, там были мужчины, которые пришли омывать женщину, они же предложили омыть и помолиться за умерших младенцев, — пересказывает Дауд слова жены следователям. — Я тогда был в такой панике, что даже не задумался, а как это мужчины могут омывать женщину».

Лаура, с её слов, написала отказ от дальнейшей госпитализации и с двумя куклами (как полагал Дауд — она не знала, что младенцев подменили при омовении) приехала домой. Там она упросила родных не открывать лица «младенцев».

«Звоню жене — плачет, говорит, «Мы детей потеряли». Я приезжаю, они там лежат закутанные, и с тех пор я от них не отходил», — продолжает Дауд.

«Мне очень стыдно перед всеми»

Даудовы с родственниками поехали хоронить «детей» в родовое село в Дагестане. «Стоим у могилы, и мой двоюродный брат говорит: они же люди, надо им лицо по-человечески открыть. Я открываю — у первого глаз нету. У второго то же самое. Я замечаю, что хомутик прикручен к голове и понимаю, что это куклы. Они в памперсах были, как настоящие. А внутри — песок для лепки с водой, чтобы вес был».

© МВД по Республике Дагестан

Дауд Даудов написал заявление в полицию, поскольку был в полной уверенности, что сыновья действительно родились, но их каким-то образом подменили на кукол. Однако проведённые проверки выявили, что женщина не поступала ни в один роддом или центр региона.

«Мы проверили все базы — такая женщина к нам не поступала. К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения — проконтролировать можно и по их записям. В нашем перинатальном центре работают с самыми тяжёлыми патологиями при беременности. И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно. А двойных, насколько мне известно — никогда. К тому же в случае смерти тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой — после соответствующего исследования», — сообщил глава Ставропольского края на своей странице в Instagram.

«В пабликах распространяется шокирующая информация о том, что в Дагестане при похоронной церемонии вместо тел младенцев были обнаружены куклы. Эта информация не подтвердилась. Министерство здравоохранения Ставропольского края оперативно проверило данные пациентки, которые сообщаются в соцсетях. Такая не поступала ни в один перинатальный центр Ставрополя (их два), ни в какое-либо другое медучреждение родовспоможения Ставрополья — ни в текущем, ни в прошлом году», — добавили в пресс-служба регионального Минздрава.

Лаура Даудова также прошла медицинское освидетельствование, которое показало, что она не была беременна и не рожала, уточнили в СК по Ставропольскому краю.

Как сообщили RT в пресс-службе МВД Дагестана, проблем с законом у семьи не выявлено. «Ставропольские следователи начали проверку, потому что женщина винила во всём местный перинатальный центр, где она якобы рожала и потеряла детей. Предварительно ей могут предъявить обвинение в мошенничестве, но точные выводы будут сделаны только после всех процедур», — резюмировали в ведомстве. Ей также предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

«Мне очень стыдно перед всеми. Я ввела в заблуждение всех своих родственников и своего супруга, о чём очень сожалею», — говорит Лаура. Между тем её муж сказал, что понимает страх супруги его обидеть, и добавил, что не злится, не огорчается и не таит никаких обид.