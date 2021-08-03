«Мы хотим прагматичного диалога по конкретным темам»

Санду хочет российский рынок, заботу России о молдавских гастарбайтерах и отказ РФ от миссии в Приднестровье

Пока в Молдавии предпринимаются попытки формирования нового правительства, в состав которого войдут исключительно члены пропрезидентской партии PAS, о чём было объявлено заранее, президент Майя Санду раздаёт интервью западным изданиям, которые наперебой пишут о первой женщине – президенте в этой стране, якобы объявившей войну коррупции.

В интервью журналистам американского журнала «American Purpose» Майя Санду посетовала на свою нелёгкую долю – после развала Советского Союза пришлось строить государство с нуля. Однако прошло тридцать лет и оказалось, что государство так и не построено, несмотря на то, что, по словам Санду, «мы копировали многие из лучших практик западных стран и до некоторой степени создали прочную основу, обеспечивающую независимость государственных институтов». Но «лучшие практики западных стран» оказались бессильны перед молдавской коррупцией. И теперь, через тридцать лет, ей, президенту Молдовы, придётся наводить либерально-демократический порядок в этой стране » . И начнёт она с многочисленных реформ, отмечает издание.

«Конечно, эти реформы нельзя оторвать от регионального контекста, в котором мы живём. Мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком. Что касается России, то в наших отношениях достаточно точек соприкосновения, много сфер, в которых мы могли бы сотрудничать. Но в то же время существуют и проблемные вопросы, которые необходимо решить, причём решить в ближайшее время»,

– цитирует «American Purpose» Майю Санду.

По её словам, она готова работать над поиском решений посредством мирного диалога, обязательно основанного на уважении, однако не готова сегодня предсказать результат.

Тем не менее, отмечает издание, Майя Санду уверяет, что её команда готова работать с любой страной, но исходя из собственных национальных интересов, главным из которых является построение сильного демократического государства.

«Что касается России, мы хотим прагматичного диалога по конкретным темам, которые имеют значение для наших двусторонних отношений»,

– говорит Санду.

А прагматичный диалог по её версии – это список того, что Кишинёв ожидает получить от России и первый пункт в этом списке – возобновление экспорта молдавской продукции в Россию. Второй – решить все вопросы, связанные с социальным обеспечением граждан Молдовы, работающих на территории Российской Федерации, отмечает «American Purpose».

«В-третьих, нам необходимо в срочном порядке обсудить вывоз боеприпасов с территории Приднестровья, которые представляют серьёзную угрозу безопасности не только для региона, но и для всей страны. И ещё одну проблему необходимо решить в ближайшее время – вывод российских войск. Это сложные вопросы, но я и моя команда их обязательно решим»,

– пообещала Майя Санду американскому изданию.

Иначе говоря, прагматичные отношения, по мнению Санду, это доступ к российскому рынку, забота России о молдавских гастарбайтерах и отказ от миротворческой миссии в ПМР. В чём состоит выгода для России, глава молдавского государства не пояснила.