«Мы хотим, чтобы русские усвоили послание»

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США намерены распространить противостояние с Россией и на морские просторы. Американский эсминец прошел в непосредственной близости от главной военно-морской базы российского флота на Дальнем Востоке. Что касается запада, то американцы готовятся отправить в ближайшем будущем военный корабль и в Черное море.

Соединенные Штаты явно решили закончить 2018 году в энергичном наступлении на всех фронтах. Перечислять агрессивно-наступательные мероприятия Вашингтона можно долго. Это, конечно, и ставшая уже, похоже, вечной эпопея с санкциями. К санкциям следует прибавить и официально объявленный выход из договора РСМД, который приведет к новой гонке вооружений. Пентагон, кажется, определился с местом нахождения постоянной базы на территории Польши, которую поляки услужливо-подхалимски предложили назвать «Форт Трамп». Выбирать американским генералам место для базы можно было на территории всей Польши, включая западные районы. Однако в военном ведомстве Америки остановили свой выбор на городе Ожиш, расположенном на востоке страны в 170 километрах от Калининграда, т.е. постарались выбрать место как можно ближе к границе с Россией.

Стабильно напряженной остается ситуация в Сирии, где случайное или намеренное столкновение между американскими и российскими военными теоретически может произойти в любую минуту.

Относительно, конечно, «мирным» в смысле противостояния между США и Россией до последних дней оставались моря и океаны. Однако складывается впечатление, что в Пентагоне в конце года решили исправить это, наверняка, досадное, по мнению американских военных, упущение. На водной глади стратеги из США, похоже, решили не изобретать велосипед. Скорее всего, будет использована тактика, опробованная Пентагоном в Южно-Китайском море (ЮКМ) на китайцах. В Пекине, напомним, считают до 90% акватории ЮКМ китайской. ЮКМ считается одним из наиболее вероятных мест военного столкновения КНР и США. Хотя Америка находится в тысячах километрах от этого важного в стратегическом и экономическом отношении водоема, под предлогом защиты свободы морского судоходства Пентагон организовал патрулирование в Южно-Китайском море, к которому энергично пытается привлечь и своих союзников. Американские корабли и самолеты регулярно проплывают и пролетают в непосредственной близости от искусственных островков, превращенных китайцами в опорные пункты. Китайские военные, естественно, не остаются в долгу. В самом конце октября, например, во время такого патрулирования около одного из китайских атоллов китайский военный корабль «подрезал» американский эсминец и прошел буквально в 40 метрах от него, создав аварийную ситуацию, которая вполне могла привести к конфликту.

К такой же тактике, похоже, Пентагон решил прибегнуть и в отношениях с Россией. Причем, как на западных, так и на восточных рубежах РФ. Ракетный эсминец ВМС США McCampbell демонстративно прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого, на берегах которого расположен Владивосток. В российские территориальные воды американский военный корабль не зашел, но иначе, как демонстративным, проход эсминца с звездно-полосатым флагом вблизи главной военной-морской базы Тихоокеанского флота России не назовешь.

Представитель Тихоокеанского флота ВМС США лейтенант Рэйчел Макмарр сообщила CNN, что целью маневров эсминца McCampbell было «вызвать раздражение» у России и, по возможности, спровоцировать российских моряков на какие-то ответные действия. При помощи этого эсминца Пентагон показывает Москве, что США не признают «чрезмерные притязания России на акваторию региона» и «намерены и в дальнейшем поддерживать права, свободы и законное использование моря». Макмарр добавила, что США и впредь будут «осуществлять полеты, морские походы и операции везде, где это позволено международным правом», т.е. налицо попытки Вашингтона превратить Японское море в такую же «горячую точку», как Южно-Китайское море.

Схожую тактику, судя по поступающей информации, США намерены применить и на юго-западных морских границах России, в Черном море. В качестве повода они выбрали «агрессию» России в отношении Украины. Речь идет, конечно, о недавнем инциденте с задержанием украинских кораблей в Керченском заливе.

«Мы хотим, чтобы русские усвоили послание, что они должны освободить (украинские) экипажи,- заявил на днях представитель Госдепа США на брифинге по встрече Североатлантического совета.- В противном случае их ждут последствия, и боль от них будет становиться сильнее со временем».

С Черным морем, правда, ситуация несколько иная. Оно в отличие от Японского внутреннее море. Проход в него через проливы для нечерноморских государств и пребывание в нем регламентируется конвенцией Монтрё 1936 года. Согласно этому международному договору военные суда нечерноморских стран не могут находиться в Черном море больше трех недель.

CNN сообщает, что Вашингтон уже проинформировал Анкару по дипломатическим каналам, как этого требует конвенция Монтрё, о том, что в ближайшие дни в Черное море войдет корабль ВМС США.

На очереди северо-западное и северное направления: Балтийское море и Северный ледовитый океан. В ближайшем будущем, не исключено, следует ждать похожих действий ВМС США на Балтике.

Правда, с северными морями может возникнуть заминка. Конечно, американские адмиралы хотели бы обложить Россию со всех сторон, но недавние учения НАТО «Единый трезубец», проходившие в северных широтах, показали, что к более-менее вразумительным действиям севернее Полярного круга страны НАТО, включая США, не готовы.

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