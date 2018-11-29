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«Мы хотели показать, на что способны эти катера»: ВМС Украины объяснили инцидент под Керчью
29 ноября 2018, 19:09 • 171 • Политика
Украинские военные корабли были отправлены в Керченский пролив в связи с желанием Киева показать, на что они способны. Такое заявление сделал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
«Мы должны были показать <…> свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, показать, на что способны эти катера», — цитирует его слова украинское агентство УНИАН. В то же время командующий ВМС подчеркнул, что не считает принятое решение ошибочным.
Напомним, 25 ноября украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу, и направились к Керченскому проливу. В результате они были перехвачены российским сторожевым кораблем и доставлены в порт Керчи, где вся их команда была арестована.
Об этом сообщает РИА Новости.
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