«Мы хотели показать, на что способны эти катера»: ВМС Украины объяснили инцидент под Керчью

Украинские военные корабли были отправлены в Керченский пролив в связи с желанием Киева показать, на что они способны. Такое заявление сделал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

«Мы должны были показать <…> свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, показать, на что способны эти катера», — цитирует его слова украинское агентство УНИАН. В то же время командующий ВМС подчеркнул, что не считает принятое решение ошибочным.

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу, и направились к Керченскому проливу. В результате они были перехвачены российским сторожевым кораблем и доставлены в порт Керчи, где вся их команда была арестована.

Об этом сообщает РИА Новости.