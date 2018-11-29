Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Турция слишком тесно связана с Россией, чтобы закрывать ей Босфор по просьбе Кие...
"Это доллар уходит от нас, а не мы от него". Путин выступил с программной речью ...
Киев просит Турцию закрыть Босфор для России
Турки наступают на американцев и курдов
Главная / Политика

«Мы хотели показать, на что способны эти катера»: ВМС Украины объяснили инцидент под Керчью

29 ноября 2018, 19:09  •  171 • Политика
Украинские военные корабли были отправлены в Керченский пролив в связи с желанием Киева показать, на что они способны. Такое заявление сделал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
«Мы должны были показать <…> свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, показать, на что способны эти катера», — цитирует его слова украинское агентство УНИАН. В то же время командующий ВМС подчеркнул, что не считает принятое решение ошибочным.
Напомним, 25 ноября украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу, и направились к Керченскому проливу. В результате они были перехвачены российским сторожевым кораблем и доставлены в порт Керчи, где вся их команда была арестована.
Об этом сообщает РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

171
Источник
Похожие новости
28 ноября 2018, 23:39
«Сбалансированная и справедливая»: Путин о стоимости нефти в $60 за баррель
29 ноября 2018, 02:54
Порошенко обещал военным зарплату в 10 тысяч гривен в случае «наземной агрессии» России
29 ноября 2018, 15:54
«ФСБ пугает украинцев военкоматами»: Депутат Верховной рады рассказал о главной угрозе для Украины

29 ноября 2018, 19:09
Турция слишком тесно связана с Россией, чтобы закрывать ей Босфор по просьбе Киева – эксперт
28 ноября 2018, 23:39
Инцидент в Керченском проливе надо решать дипломатическим путем - Эрдоган
29 ноября 2018, 19:09
Чем обернется для России и США саммит «Большой двадцатки»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 03:54
«Пограничники виновато улыбаются»: как россиян не пускают на Украину
26 ноября 2018, 17:54
Украинских моряков будут судить за нарушение границы
24 ноября 2018, 02:39
Визит Путина в российский Крым поднял на Украине очередную бурю
26 ноября 2018, 16:24
Бросивший Крым «украинский патриот» первым сдался русским в Керченском проливе во время вчерашней провокации
29 ноября 2018, 02:54
Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал
28 ноября 2018, 20:24
Украинский политик на чистом русском в прямом эфире разложил по полочкам провокацию в Керченском проливе
26 ноября 2018, 13:09
Гаспарян по пунктам объяснил, что означает военное положение на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.