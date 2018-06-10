«Мы из неё и не выходили»: Путин прокомментировал идею Трампа о возвращении России в «Большую восьмёрку»

Российский лидер Владимир Путин подвёл итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. По словам президента, сотрудничество в рамках ШОС открывает для всех участников большие перспективы. Так, по оценке Москвы и Пекина, к концу года товарооборот между двумя странами составит рекордные $100 млрд. Глава государства также призвал страны G7 прекратить «творческую болтовню» об угрозах со стороны России и перейти к вопросам реального сотрудничества. При этом Путин подчеркнул, что РФ не выходила из G8. Российский лидер отметил, что по совокупной экономике страны ШОС сейчас превосходят «семёрку». Эксперты позитивно оценили итоги саммита ШОС, особенно в свете вступления в объединение Индии и Пакистана.

В Китае завершился двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по итогам которого лидеры восьми стран приняли Циндаоскую декларацию, в которую вошли 17 документов, касающихся сотрудничества, борьбы с терроризмом, наркотиками, болезнями и загрязнением окружающей среды. Российский лидер Владимир Путин в ходе специальной пресс-конференции подвёл итоги встречи на высшем уровне.

По словам главы государства, в ходе саммита Москва и Пекин подтвердили очень высокий уровень двусторонних отношений и подписали декларацию о дальнейшем сотрудничестве по борьбе с различными угрозами.

Президент также выделил подписанное странами технико-экономическое обоснование широкого Евразийского экономического партнёрства, которое стало первым серьёзным шагом к созданию нового крупного экономического объединения.

«Это, безусловно, совместимо и с ЕАЭС, которое мы развиваем, и с китайской инициативой «Шёлкового пути» в его экономическом измерении. Поэтому я считаю, что это очень важный шаг на пути строительства наших отношений. И всё это ложится в достаточно энергичное развитие оборота торговли — $87 млрд за прошлый год», — отметил Путин.

Он также выразил уверенность, что на фоне продолжающегося роста товарооборота между Россией и Китаем уже в 2018 году возможен выход на объём $100 млрд.

Российский лидер добавил, что, хотя саммит в Циндао стал первой встречей лидеров ШОС с участием Индии и Пакистана, работоспособность организации в расширенном составе пока не вызывает сомнений.

«Между соседними странами очень часто возникают всякие вопросы, требующие дополнительного внимания со стороны руководства этих стран, проблемы, которые требуют решения. Это вполне естественно и нормально. Организации подобного рода, как ШОС, и создаются для того, чтобы иметь площадки для разрешения этих сложных проблем... Надеюсь, что все страны региона будут использовать эту организацию и для более глубокой работы в многостороннем формате, и для решения двусторонних вопросов», — заявил Путин.

При этом он отметил, что лидеры ШОС договорились, что сложившаяся структура (восемь стран-участниц и ряд государств-наблюдателей, а также партнёров по диалогу) является оптимальной.

Reuters

«Надо прекратить всю эту творческую болтовню»

Комментируя прозвучавшие на полях саммита G7 в Квебеке заявления президента США Дональда Трампа и премьера Италии Джузеппе Конте о возможном возвращении России в «Большую восьмёрку», российский лидер отметил, что Москва и не выходила из G8, а также призвал спокойно относиться к разногласиям внутри «семёрки».

«Что касается возврата России в «семёрку», «восьмёрку», мы из неё не выходили. Коллеги в своё время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве», — заявил президент.

«Что касается различных сложностей в ходе переговорного процесса в рамках «семёрки», мне надо ещё с этим познакомиться, я в деталях ничего не знаю... Мы видим, что там есть и внутренние проблемы. Ну, чего не бывает. Вы знаете, когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕАЭС, у нас тоже споры возникают и тоже не все всё сразу подписывают. Думаю, что это обычная практика. Здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии», — отметил Путин.

По его словам, действительно обратить внимание стоит на заявление президента США о возможном введении регулирования на американском автомобильном рынке.

«Вот это серьёзный вопрос. Это может действительно задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских. Посмотрим, как будут дела развиваться. На самом деле это имеет существенное значение для всей мировой экономики. Хотя можно было бы и отметить, что есть ещё одна организация, где практически все страны и ШОС, и страны «семёрки» встречаются для обсуждения общих вопросов. Это «двадцатка», — заявил президент.

Он также добавил, что в ходе саммита ШОС члены организации подтвердили свою готовность придерживаться общепринятых и выработанных в мире правил международной торговли.

«Думаю, что в сегодняшних непростых условиях это очень важное заявление, которое, надеюсь, будет способствовать стабилизации в этой сфере нашей совместной деятельности», — отметил российский лидер.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста об итоговом коммюнике саммита G7, в котором лидеры «семёрки» призвали Россию прекратить дестабилизирующие действия, Путин отметил, что в этом заявлении не прозвучало никакой конкретики.

Вообще не думаю, что в мои обязанности входит комментировать всё, что происходило на «семёрке». Что касается дестабилизирующих действий, то так же, как в отношении некоторых других событий (в частности, все провели солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери), ничего конкретного опять сказано не было», — заявил президент.

«Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти конкретно к вопросам, связанным с реальным сотрудничеством», — подчеркнул Путин.

«Считаю встречу с Трампом целесообразной»

Говоря о состоявшемся накануне телефонном разговоре с украинским лидером Петром Порошенко, президент России выразил надежду, что сам факт проведения переговоров по инициативе Киева говорит о заинтересованности Украины в урегулировании кризиса на юго-востоке страны.

«Мы обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», — отметил президент.

Комментируя сообщения о том, что Австрия может принять возможный саммит Россия — США на высшем уровне, он отметил, что место встречи является чисто техническим вопросом, поскольку важно, чтобы встреча (если она состоится) была наполнена конкретным содержанием.

«Президент Соединённых Штатов сам неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной, а я подтверждаю: это так и есть на самом деле. Могу ещё раз повторить, в нашем последнем телефонном разговоре он выразил озабоченность по поводу угрозы нового витка гонки вооружений. Я с ним согласен», — заявил Путин.

При этом он добавил, что для предметного обсуждения этих вопросов нужно, чтобы внешнеполитические ведомства обеих стран очень плотно работали друг с другом, в результате чего может стать возможна его встреча с Трампом.

Российский лидер также поздравил Александра Овечкина и «Вашингтон Кэпиталз» с победой в Кубке Стэнли, а в заключение поблагодарил китайский народ и руководство Китая за тёплый приём.

«Всё было действительно очень на высоком профессиональном уровне, по-другому не скажешь, именно по-дружески всё было организовано, тепло и результативно», — подчеркнул Путин.

kremlin.ru

«Со знаком минус в отношении G7, со знаком плюс в отношении ШОС»

Член Российского совета по международным делам, бывший заместитель генсека ШОС и ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Михаил Конаровский оценил результаты саммита в Циндао как очень позитивные, особенно в свете расширения ШОС до «восьмёрки».

Собеседник RT отметил, что подписанная декларация подтвердила общее намерение ШОС активизировать сотрудничество на всех направлениях, прежде всего в сферах экономики, безопасности и борьбы с терроризмом. При этом была акцентирована проблематика Афганистана.

Эксперт также отметил, что важную роль в деятельности ШОС играет гуманитарно-культурный аспект, который в последнее время активизируется как в рамках организации, так и вне её.

«Это культурные обмены, работа с молодёжью, проведение массовых форумов на различных уровнях, в том числе был впервые проведён форум женщин ШОС. Идут подвижки в отношении формализации на уровне межпарламентских связей с другими организациями. И вообще внешне-международные связи ШОС также в последнее время очень активно расширяются», — заявил Конаровский.

По словам директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, подписание декларации по итогам саммита ШОС не говорит об укреплении этой организации, однако сигнализирует о сохранении действующих связей внутри объединения. И это в настоящий момент выгодно отличает ШОС от G7, особенно в свете итогов саммита «семёрки» в Квебеке.

Собеседник RT добавил, что пока рано говорить о возможном развале G7, хотя ранее существовавшие разногласия между странами и обострились до критической точки. Это связано, во-первых, с «эгоистичной политикой» Соединённых Штатов на фоне несогласия с этим партнёров Вашингтона, а во-вторых, с расхождением интересов у членов G7.

При этом интересы стран-участниц ШОС на первом этапе работы организации совпадают, поскольку эти государства выражают несогласие с однополярным мироустройством.

В свою очередь, Михаил Конаровский отметил, что саммит G7 и ШОС прошли на значительном контрасте. Даже учитывая тот факт, что для стран Запада регулярные встречи «семёрки» чрезвычайно важны не только с экономической, но и с политической точки зрения.

«В данном случае было выявлено больше проблем, чем ответов на них. Всё больше ощущается раскол в западном сообществе не только по экономическим темам, но в значительной мере по ряду ключевых политических вопросов», — отметил эксперт.

«У них возникает всё больше проблем нежели решенных вопросов. И контрастом к этому, на мой взгляд, является встреча в Циндао по линии ШОС, которая продемонстрировала растущую кооперативность между странами, растущее желание углублять и расширять сотрудничество. Думаю, в отличие от встречи в Канаде, все расстались с чувством оптимизма. Я думаю, что сравнить эти две встречи можно со знаком минус в отношении «семёрки» и со знаком плюс в отношении «восьмёрки», — подытожил эксперт.