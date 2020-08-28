"Мы им покажем": Лукашенко пригрозил европейцам ответными санкциями

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Батька готов нанести удар по "зажравшимся" странам ЕС

Александр Лукашенко отреагировал на угрозы со стороны Европы. Президент Белоруссии не скупился в выражениях и обещал наказать осмелевших европейцев.

В последнее время со стороны ЕС звучат громкие заявления о возможном введении ограничений против Белоруссии. Отвечая на это, Батька заявил, что сам введет такие санкции, что мало никому не покажется.

"Мы им покажем, что такое санкции (…) Они зажрались и забыли, что такое Беларусь", – негодует глава страны.

Президент Республики заявил, что кабмин рассмотрит возможность переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Батька напомнил, что почти треть бюджета этого европейского государства формируется за счет белорусского грузопотока, передает БелТА.



А еще Лукашенко пригрозил полякам и литовцам тем, что им придется летать торговать в Россию и Китай обходными путями, что явно ударит по их финансам.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какую позицию в устрашении Белоруссии санкциями заняла Украина. Глава МИД Незалежной прямо сказал, что Киев подождет вердикта европейских коллег, а уже потом примет свое решение.