Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия • 190 • Аналитика © AFP 2021 / Yves Herman Ровно месяц спустя после того, как Владимир Путин заявил, что нам "надо добиваться предоставления серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на западном направлении", российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Россия теперь уже официально провела свои красные линии - и никто не может говорить, что не слышал о них. Сами проекты были переданы США в среду, а ответ на них мы получили уже в четверг. Нет, это был не официальный ответ на наше предложение, но он все равно не оставляет сомнений насчет будущей реакции. Что предлагает Москва в своих проектах? Дать взаимные гарантии безопасности, "не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности" другой стороны. И самое главное, ключевое — Запад должен взять на себя обязательства отказаться от попыток расширения на восток, признать невозможность дальнейшей экспансии на территорию русского мира и в зоны наших национальных интересов. Это наши красные линии, и они четко обозначены в проекте договора с США: "Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик. Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество". В договоре всего восемь статей, и эта, четвертая, ключевая: границы СССР (за исключением Прибалтики) обозначаются Россией как та красная линия, которую атлантисты обязуются не пересекать. Потому что это наше — земля, зона жизненных интересов, сфера влияния — называйте как хотите. При этом Россия тоже готова взять на себя обязательства не угрожать американской безопасности. Об этом говорится в статье пятой: "Стороны воздерживаются от размещения своих вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развертывания в пределах национальных территорий Сторон". Это неактуально для США? Так же как и содержащееся в статье третьей обязательство "не использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны"? И что Америке с того, что Россия возьмет на себя обязательство не размещать свои базы в Мексике? Их там и так нет. Конечно, но ведь и на Кубе в 1952-м наших ракет не было. Но смысл наших предложений не в том, чтобы предвидеть будущие угрозы безопасности США, а в том, чтобы подчеркнуть совершенную неадекватность американских рассуждений о русской угрозе миру. Нас обвиняет в экспансии и агрессивном поведении тот, кто контролирует немалую часть мира, — и напомнить об этом призвана статья седьмая проекта договора, в которой говорится о том, что "Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию". Понятно, что США вернут ядерное оружие домой только тогда, когда англосаксонский проект мирового господства окончательно рухнет, но напоминать о том, кто есть кто, все равно нужно и сейчас. Как и проводить собственные красные линии: Россия сейчас обозначила их с максимальной откровенностью. Не только отказ от расширения НАТО на восток, но и, как сказано в проекте соглашения с альянсом, отказ "от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Не влезай — убьет. Ой, ну что эта Россия может сделать? Только пугать: НАТО и США все равно ничего подобного нынешнему проекту не подпишут, а говорить Москва может что угодно. Примерно так рассуждает часть атлантической элиты, и поэтому уже в четверг (то есть на следующий день после того, как Россия передала проекты американцам) генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что "мы не пойдем на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь" и не откажемся от расширения альянса: "НАТО в последние годы подтвердила, что ее политика открытых дверей — это не только слова, но и действия. В том числе за счет приглашения новых стран: Черногория и Северная Македония стали членами, то есть мы расширились за последние годы за счет двух новых членов, невзирая на протесты со стороны России. Мы также поддерживаем Украину в ее стремлении стать ближе к членству в НАТО… Я присутствовал на саммите в Бухаресте в 2008 году, когда все союзники согласились с тем, что Украина станет членом альянса. Мы придерживаемся этого решения и других решений, принятых после этого саммита... Послание России таково, что Украина является суверенным государством и может выбирать свой путь, а союзники могут решать, когда Украина готова стать членом альянса. Сейчас мы сосредоточены на реформах, чтобы Украина могла соответствовать стандартам НАТО". То есть мы еще только отправили свои проекты Западу, а нам уже дают понять, что никого наши проблемы не волнуют? Мало ли что вы себе в своей Московии напридумывали, а Киев теперь наш, и когда захотим, тогда и оформим свои права на него. Но дело в том, что это не наши проблемы, а общие. Если Запад не хочет замечать наши красные линии (точнее, делает вид, что не хочет замечать), то это в первую очередь его проблема, а не наша. Да, мы пережили катастрофу распада своего государства и очень многое потеряли, но это не значит, что мы будем вечно отступать. Отступление закончилось уже давно, а в 2007-м в Мюнхене для особо непонятливых Путин даже все разъяснил. Но потом был февраль 2014-го, когда англосаксы смогли остановить разворот Украины к России. Ни Крым, ни срыв попыток изоляции России не убедили самых упертых из них в том, что Россия настроена более чем серьезно: для нас вопрос геополитической ориентации и исторической принадлежности Украины не является предметом для дискуссий. И сейчас мы на самом деле не форсируем события, не поднимаем ставки, не требуем "вернуть Украину на место" — мы просто предлагаем Западу признать бесперспективность перекройки границ русского мира и Европы. Мы предлагаем Западу сделать то, что полностью отвечает его стратегическим интересам, — отказаться от эскалации отношений с Россией. Почему это отвечает интересам Запада? Потому что Европе необходимо нормальное партнерство с Россией: без него она не станет тем, чем хочет стать, то есть самостоятельным центром силы в новом миропорядке. Штатам же Украина нужна лишь для давления на Россию, для сдерживания и манипуляции нашей страной, но на этом пути все возможности они уже исчерпали. Остается только последняя — шантажировать Россию возможностью включения Украины в НАТО, то есть полным и бесповоротным отторжением части русских земель от исторической России. "Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается Но это блеф: атлантисты при всех их аппетитах не пойдут на открытый конфликт с Россией, они не хотят и боятся его. Даже разумные англосаксонские стратеги понимают, что у Запада нет сил долго удерживать Украину в своей орбите, законы русской истории (как и законы геополитики) все равно сработают. Нынешний кризис вокруг мифической угрозы русского вторжения на Украину, раздутый атлантистами специально для демонизации России, показал главное — напугав сам себя скорым вторжением, Запад дал ответ на важнейший вопрос. Он не будет брать Украину под свой военно-политический зонтик ни сейчас, ни в дальнейшем. Что бы ни говорил Столтенберг, которому, кстати, уже пора готовиться к переходу на работу главой норвежского Центробанка. Вне зависимости от того, будут ли подписаны договор с США и соглашение с НАТО, Россия все равно обеспечит свою безопасность на западном направлении. И получит гарантии — не сейчас, а потом. Не от нынешнего Запада, а от того, что останется от него после развала атлантического проекта. Но и до этого времени пересекать наши красные линии лучше даже не пытаться, потому что они уже обозначены. Мы честно всех предупредили. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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