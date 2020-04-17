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«Мы идем не по самому плохому сценарию»: Собянин доложил Путину о ситуации с коронавирусом

17 апреля 2020, 18:35  •  130 • В России

Короновирус изменил все, и даже новые клиники, построенные в кратчайшие сроки для борьбы с эпидемией, президент открывал в формате видеоконференции. Инфекционная больница на 500 мест в поселении Вороновское в Новой Москве с 20 апреля начнет прием пациентов, а многофункциональный медцентр на 60 коек министерства обороны в Нижнем Новгороде уже начинает работу.

- Оба этих центра были созданы с нуля в беспрецедентно короткие сроки, за несколько недель. Я искренне благодарю гражданских строителей и военнослужащих минобороны, - сказал Путин.

Но по большому счету это был только повод, чтобы провести масштабное совещание с регионами, где так же экстренно строятся новые клиники.

- Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, - заявил президент. - Пик ещё не пройден, число заболевших растёт. Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объёме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился у нас на каждой из наших территорий. Бережёного бог бережёт!

Оперативным штабом была поставлена задача дополнительно развернуть по всей стране 95 тысяч специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусом. К этой пятнице было готово 72 процентов, к 28 апреля работа должна быть полностью завершена.

- Сегодня строители сдали объект медикам. Это крупнейшая в стране инфекционная клиника, которая будет служить десятки дел, - доложил о завершении строительства в Вороновском Сергей Собянин. - Она рассчитана на 500 коек, но мы решили оборудовать ее на 800 коек.

Всего запланировано развернуть в столице более 30 000 больничных коек, и пока есть временной задел для реализации этой программы.

Я искренне благодарю гражданских строителей и военнослужащих минобороны, - сказал ПутинФото: REUTERS

- Мы планировали на понедельник ввести еще 9 тысяч, но с учетом тех мероприятий, которые мы проводим по ограничению движений, самоизоляции, мы все-таки видим, что мы идем не по самому плохому сценарию,- сказал Собянин. - А это значит, что наша медицинская система начинает работать в плановом нормальном режиме, с запасом прочности. С понедельника будет открыто 4 тысячи коек, остальные 5 тысяч коек оставим пока в режиме обычной работы для приема экстренной помощи для москвичей.

- В Нижнем Новгороде на территории 422 военного госпиталя за 28 суток завершено строительство многофункционального медицинского центра на 60 коек, общей площадью более 5500 квадратных метров, - доложил замминистра обороны Тимур Иванов. - В составе центра предусмотрено 10 реанимационных палат. При создании центра учтены все необходимые требования по лечению новой коронавирусной инфекции.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о бригадах военных врачей, которые уже начали работу в Москве, и о готовности прийти на помощь регионам.

- В вооружённых силах создан резерв для оказания помощи субъектам Федерации. У нас сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы, - сказал Шойгу. - Подготовлены 7 мобильных госпиталей на 100 мест каждый и 3 медицинских отряда специального назначения. 450 мест развёрнуто на госпитальном судне "Иртыш" во Владивостоке.

Президент спросил у министр здравоохранения - насколько реально ускорить работу над вакциной.

Мурашко рассказал Путину об успехах в создании вакцины от коронавируса в России.

- До выпуска вакцины должны быть подтверждены вопросы безопасности и ее эффективности, - не стал обнадеживать Мурашко. - Мы стараемся и с научным сообществом, экспертами разрабатываем эти варианты, в том числе для тех вариантов вакцин, которые уже имеют базу применения при других заболеваниях, которые могут быть более быстро допущены в практику. Все варианты сегодня рассматриваются и разрабатываются.

- Я понимаю, что вы должны проявлять осторожность при этих оценках и прогнозах, - согласился Путин. - Хочу пожелать всем, кто работает по этому направлению успехов. Все мы понимаем, насколько эти результаты важны для нашей страны и практически всего мира. Будем надеяться, что работа будет завершена и завершена с позитивным результатом, как можно быстрее.

Путин:«Пик эпидемии коронавируса в стране еще не пройден».

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