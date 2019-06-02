"Мы и аграрным придатком не будем". Саакашвили оценил текущее состояние экономики Украины

При этом Саакашвили уверен, что положение страны в этом секторе будет только ухудшаться. "Мы и аграрным придатком не будем, извините, очень скоро. Аграрная страна в современном понятии - это не страна, как Украина. Аграрная страна - Голландия, которая, по-моему, размером с Одесскую область, и она производит больше всего на экспорт в Европе, потому что аграрные страны тоже технологичны", - отметил он.

По мнению Саакашвили, Украина имеет проблемы с промышленностью и будет иметь с аграрным сектором. "На Украине технологические циклы везде остановились. Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного", - полагает он. Саакашвили напомнил, что по прогнозам Украина в сфере экономики догонит Польшу только через 50 лет, и только если последняя будет стоять на месте.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину в среду. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской области украинское гражданство, которого его лишил президент Петр Порошенко в 2017 году. Саакашвили находился на Украине с 2015 года.