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"Мы и аграрным придатком не будем". Саакашвили оценил текущее состояние экономики Украины

02 июня 2019, 15:24  •  50 • Украина

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Состояние промышленного производства на Украине неудовлетворительное, неутешительные перспективы ждут и аграрный сектор. Такое мнение выразил экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили.

"Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это правда", - заявил он в эфире телеканала NewsOne.

При этом Саакашвили уверен, что положение страны в этом секторе будет только ухудшаться. "Мы и аграрным придатком не будем, извините, очень скоро. Аграрная страна в современном понятии - это не страна, как Украина. Аграрная страна - Голландия, которая, по-моему, размером с Одесскую область, и она производит больше всего на экспорт в Европе, потому что аграрные страны тоже технологичны", - отметил он.

По мнению Саакашвили, Украина имеет проблемы с промышленностью и будет иметь с аграрным сектором. "На Украине технологические циклы везде остановились. Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного", - полагает он. Саакашвили напомнил, что по прогнозам Украина в сфере экономики догонит Польшу только через 50 лет, и только если последняя будет стоять на месте.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину в среду. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской области украинское гражданство, которого его лишил президент Петр Порошенко в 2017 году. Саакашвили находился на Украине с 2015 года.

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