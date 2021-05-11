«Мы готовы уехать с вокзалом», — житель Славянска «уничтожил» украинского пропагандиста

И снова зрада, на этот раз в Славянске — городе, который первым принял на себя удар киевской агрессии в апреле 2014 года.Украинские «журналисты» решили пообщаться с жителями города 9 мая и получили такую порцию правды, от которой оправятся нескоро.Смелый мужчина, который не побоялся назвать своё имя, высказал пропагандисту в лицо всё, что думает Славянск.— не веря своим ушам, спрашивает украинец., — говорит мужчина., — хватается за привычный «спасательный круг» пришлый пропагандист.«Это не российская агрессия, это волеизъявление народа. Народ не хочет с вами жить, не хочет с Украиной жить. Мы уйдём, и Славянск уйдёт. Вместе с вокзалом. Вы же говорите „вокзал, Россия…“ что там? Мы уйдём с вокзалом», — продолжает жечь глаголом житель Славянска.— не верит своим ушам «журналист».— припечатал мужчина.Поддержали его и стоящие рядом земляки:Прокомментировала это украинский адвокат Татьяна Монтян:Увы, при нынешней оккупационной власти в Славянске эти смелые слова могут стоить мужчине свободы.