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«Мы готовы уехать с вокзалом», — житель Славянска «уничтожил» украинского пропагандиста

11 мая 2021, 22:25  •  249 • Украина

И снова зрада, на этот раз в Славянске — городе, который первым принял на себя удар киевской агрессии в апреле 2014 года.

Украинские «журналисты» решили пообщаться с жителями города 9 мая и получили такую порцию правды, от которой оправятся нескоро.

Смелый мужчина, который не побоялся назвать своё имя, высказал пропагандисту в лицо всё, что думает Славянск.

«То есть Гиви и Моторола для вас герои, получается?» — не веря своим ушам, спрашивает украинец.

«Это герои, конечно. Они выступили против фашистской власти. Власть была захвачена незаконным путём, так что вы получили то, что получили», — говорит мужчина.

«Не, мы получили российскую агрессию», — хватается за привычный «спасательный круг» пришлый пропагандист.

«Это не российская агрессия, это волеизъявление народа. Народ не хочет с вами жить, не хочет с Украиной жить. Мы уйдём, и Славянск уйдёт. Вместе с вокзалом. Вы же говорите „вокзал, Россия…“ что там? Мы уйдём с вокзалом», — продолжает жечь глаголом житель Славянска.

«Куда вы уйдёте?» — не верит своим ушам «журналист».

«В Россию, конечно!»

«То есть вы хотите в Россию, да?» — «Я хочу, чтобы три народа этих великих воссоединились. И они рано или поздно воссоединятся. Это русский народ, украинский и белорусский. И вы ничего с этим не сделаете, как бы вы ни пытались», — припечатал мужчина.

Поддержали его и стоящие рядом земляки:

«Если бы Россия напала, она бы уже во Львове была. Сравните Россию и Украину, что вы чушь несёте?»

Прокомментировала это украинский адвокат Татьяна Монтян: «Тупые журнашлюхи решили пообщаться с жителями Славянска.

В одном лишь можно поспорить: так думает не половина, а две трети или даже три четверти населения Украины.

Особенно милый момент, когда журналёнок проблеял что-то там о нарушении украинского законодательства. То, что восток страны уже восьмой год полыхает за рамками всех мыслимых законов, его ни разу не волнует. А то, что человек категорически против насажденного Западом враждебного режима (враждебного в том числе и к своим гражданам), — это кошмар и ужас ужасный! Идея „СССР 2.0“ все настойчивее овладевает массами!»

Увы, при нынешней оккупационной власти в Славянске эти смелые слова могут стоить мужчине свободы.

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