«Мы готовимся к нормальному 1 сентября!»: 10 главных заявлений Мишустина на отчете правительства в Госдуме

Выступление Мишустина пришлось на последнее пленарное заседание Госдумы в весеннюю сессию. При этом началось оно на 2 часа раньше обычного: в 10:00 по московскому времени.

«Комсомолка» публикует главные заявления премьера.

1. Главная цель работы правительства - повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы.

- Перед нами стоят совершенно иные задачи, чем еще полгода назад, но базовые ценности остались неизменными. Это - служить людям, работать командой и добиваться результата. Мы делаем это ради повышения качества жизни каждого человека в нашей стране. Нет ничего важнее благополучия, здоровья людей, возможностей для их развития, счастливого будущего детей, - заявил Мишустин.

Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.

2. Борьбу с бедностью Мишустин назвал первостепенной задачей кабмина.

- Особенно трудно пришлось тем, кто потерял работу, и семьям с детьми. Мы обязаны были о них позаботиться. Решения приходилось принимать молниеносно, - сказал Мишустин.

Различные формы поддержки на сумму около 600 миллиардов рублей получили семьи, в которых воспитываются более 26,5 миллионов детей.

Мишустин: Число безработных в России увеличилось с апреля в 3,5 раза.

Пандемия привела к росту безработицы. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в три с половиной раза - до трех миллионов человек.

Правительство продлило на три месяца выплату пособий тем, кто остался без работы до начала распространения коронавируса.

- Мы максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек, - сказал Мишустин.

3. Мишустин предложил создать систему «одного окна» по предоставлению услуг малому бизнесу.

Премьер рассказал, что выплату зарплат бизнесу во время пандемии было выдано беспроцентных кредитов на 93 миллиарда рублей. Малому и среднему бизнесу предоставлена отсрочка по обязательным платежам. В два раза – с 30% до 15% – уменьшены страховые взносы с заработных плат, которые превышали один МРОТ. За второй квартал списаны налоги и страховые взносы. Кроме того, тем, чьи доходы снизились более чем на треть, банки предоставили отсрочки по кредитам. Самозанятым предоставлен дополнительный налоговый капитал и возвращен уплаченный налог за 2019 год. На эти цели направлено 1,6 миллиардов рублей.

Освобождение от уплаты аренды за государственное и муниципальное имущество позволило малым и средним предпринимателям сэкономить 7 миллиардов рублей.

4. Правительство выделит 15 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России.

За каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, заявил Мишустин.

Правительство выделяет еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма.

Ранее Ростуризм сообщал, что рассчитывает стимулировать более 2 миллионов поездок в регионы России, где до сих пор не было массового туризма. В список вошел 51 регион, в том числе Бурятия, Хакасия, Калининградская область, Алтай.

5. Перевод экономики в «цифру» будет продолжен.

Система госуправления должна стать более эффективной, открытой и удобной для граждан и бизнеса. Большинство госуслуг должны предоставляться дистанционно, заявил Мишустин. Премьер также рассказал, что к 2024 году набор в вузы на IT-специальности будет увеличен в 2,5 раза.

6. Цифровые технологии могут лишь дополнять традиционное образование, отказа от которого не будет, сказал Мишустин.

- Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению, - заявил Мишустин.

Мишустин - о цифровой трансформации.

Премьер сообщил, что 20 августа будет приниматься решение по каждому региону: смогут ли ученики вернуться в школы. Это будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом отдельном регионе.

- В целом мы готовимся к нормальному 1 сентября, - заявил Мишустин.

7. Мишустин пообещал, что правительство устранит проблемы, возникшие при оптимизации здравоохранения.

- Опыт борьбы с коронавирусом позволил нам увидеть общие проблемы здравоохранения. С распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено. Мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения, - заявил Мишустин.

По его словам, внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической и инфекционной службам.

8. К октябрю правительство обновит отраслевые планы импортозамещения.

В рамках общенационального плана предусмотрена господдержка для многих отраслей. Для нас приоритетом является импортозамещение. К настоящему моменту четыреста двадцать таких проектов уже вышли на серийное производство. И девятьсот пятьдесят – завершают подготовку к запуску, - сказал Мишустин.

Премьер также рассказал, что Россия обеспечена своим зерном на 155%, сахаром - на 125%, мясной продукцией — на 97%.

9. В течение трех месяцев правительство утвердит Национальную программу социально- экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

- Мы будем строить и реконструировать электростанции и высоковольтные линии, модернизировать магистральные нефте- и газопроводы на Дальнем Востоке, в Сибири и Краснодарском крае, - заявил Мишустин.

10. В регионах должны быть созданы точки роста.

По всей стране должны появиться крупные экономические центры. 10 самых депрессивных регионов получат по 5 миллиардов рублей до 2024 года на запуск проектов.

Мишустин - о дистанционном обучении в школах.

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