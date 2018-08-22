«Мы готовились к этому»: Мантуров рассказал, как Россия нивелирует санкции США

В Минпромторге заявили, что недоступные компоненты по электронике Россия будет поставлять из стран Юго-Восточной Азии.

Рынки стран Юго-Восточной Азии открыты для России, поэтому в связи с новыми санкциями США Россия сориентируется в этом направлении. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, его ведомство постарается оказать максимальную поддержку предприятиям, которые пострадают от новых санкций США.

Он отметил, что на данный момент российской стороной уже выработан комплекс ответных мер, которые должны «нивелировать эффект» от действий Вашингтона.

«Мы готовились к этой ситуации давно, в рамках разных ФЦП и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1500 типов электронно-компонентных баз», - добавил он.

Напомним, что США ранее анонсировали новые ограничения в адрес России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери. Отмечается, что новые ограничения прежде всего будут включать запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Как сообщалось ранее, новый пакет санкций США вступит в силу 22 августа.