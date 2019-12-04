«Мы думали, нас разводят»: россиянка оказалась в тайской тюрьме из-за проданного ей в аптеке лекарства

Россиянку Валентину Андрееву задержали в Таиланде за незаконное хранение психотропного препарата, который ей беспрепятственно продали в местной аптеке под видом обезболивающего. Во время отпуска Валентину укусила обезьяна — рана воспалилась, и девушка зашла в аптеку за таблетками. Там, по её словам, вместо обезболивающего ей дали сильнодействующее средство, которое отпускается строго по рецепту. Спустя несколько часов Валентину задержали полицейские и обвинили в хранении наркотиков. Андреева провела несколько дней в тюрьме. Её отпустили под залог, но она до сих пор находится в Таиланде в ожидании суда.

В ноябре жительница Санкт-Петербурга Валентина Андреева со своим молодым человеком Кириллом Чикуровым отдыхала на Пхукете. Во время одной из экскурсий случилась неприятность — девушку укусила за руку дикая обезьяна. По дороге в больницу молодые люди заехали в аптеку, чтобы купить антисептик и обезболивающее, потому что рука у Валентины сильно болела и распухла.

«В аптеке мне велели как можно скорее ехать в больницу, сказали, что укус может быть опасен, а антисептик — ерунда, и надо срочно ставить уколы от бешенства. Мне дали обезболивающее — просто блистер, без картонной упаковки. Меня это не особо смутило, в России ведь тоже так иногда продают таблетки. Конечно, было большой ошибкой не посмотреть в интернете, что за препарат нам дали», — рассказала RT Андреева.

Оказалось, что вместо обезболивающего девушке продали мощный противотревожный препарат «Алпразолам», который в Таиланде отпускается строго по рецепту и включён в перечень наркотических средств. Хранение препарата без предписания врача незаконно.

По словам Валентины, принять эти таблетки она не успела. Заехав в отель за медицинской страховкой, девушка сразу отправилась в клинику. Там рану обработали и сделали первый укол от бешенства.

Обезьяна напала на россиянку во время отпуска

Задержание

Когда Валентина и Кирилл возвращались в отель на байке, их остановили полицейские и попросили показать сумки. Среди вещей Андреевой сотрудники правоохранительных органов нашли ту самую упаковку «Алпразолама».

«У нас даже мысли не было, что что-то не так, — вспоминает Валентина. — Когда полицейские нам заявили, что это наркотический препарат, мы вообще не поверили, подумали, нас разводят. Естественно, начали доказывать свою правоту. Когда мы заговорили про консульство, меня стали пугать, грозить штрафом и тюрьмой».

Валентина и Кирилл подозревают, что сначала полицейские хотели решить вопрос, получив от них определенную сумму денег.

По словам Андреевой, им показывали цифры — «размер штрафа» за совершённое ими преступление. Молодые люди поняли, что их предлагают отпустить за деньги, но, будучи уверены в своей правоте, согласились поехать в отделение. Там стало очевидно, что всё очень серьёзно. Россиянка настаивала, что ей продали запрещённый препарат в местной аптеке и предлагала сдать тест на любые наркотики, однако это не убедило полицию.

В итоге Валентину отправили в СИЗО.

По словам девушки, тест на наркотики она в конце концов прошла и результаты оказались отрицательными.

«Наркотики я не принимаю, вообще от этого далека, занимаюсь спортом, у меня совершенно другой круг общения, хорошая работа, у меня всё нормально. Это просто нелепость», — настаивает Андреева.

СИЗО и тюрьма

В следственном изоляторе девушка провела около 36 часов. Ей не давали есть и пить, не предоставили переводчика и даже не объяснили, что именно происходит. Условия, в которых содержат тайских заключённых, Андреева вспоминает с содроганием.

«Там была беременная женщина, у неё начались схватки и случился выкидыш, и ей не оказали никакой помощи. В камере сидят 160 человек, примерно квадратный метр площади на каждого. Жуткая антисанитария. Я ведь попала с укусом туда сразу, не успела сделать целиком курс прививок. Если бы было бешенство, мои дни были бы сочтены».

Пока девушка находилась в тюрьме, молодой человек Валентины пытался связаться с российским консульством. По его словам, представители консульства ответили только спустя шесть дней. На тот момент Кириллу уже удалось найти адвоката (по правилам нанимать можно только местных юристов) и добиться освобождения Валентины под залог в 20 тыс. рублей. Гораздо больше пара заплатила самому юристу — за «услугу».

«Адвокаты здесь нещадно вытягивают деньги. Чтобы адвокат согласился быть моим гарантом и просто внёс залог, он потребовал 100 тыс. рублей. И больше он ничего не делает, никак мне не помогает», — признаётся Андреева.

В ожидании суда

Валентина до сих пор не может покинуть Таиланд, она должна дождаться суда. Дата начала слушаний неизвестна. Андреевой пришлось искать на острове дешёвое жильё и продлевать визу, а также потратиться на услуги адвоката и переводчиков. Девушка надеется, что до Нового года суд депортирует её в Россию, просто приговорив к штрафу, однако понимает, что ситуация может сложиться иначе.

© Фото из личного архива Валентины Андреевой

«За хранение этого вещества могут назначить штраф от 10 до 30 тыс. бат, (около 20—60 тыс. руб. — RT), а могут посадить на срок от года до пяти лет. Я уже даже готова признать свою вину, просто чтобы меня отпустили домой. Но я легко могу снова оказаться в тюрьме, нет гарантии, что мне по решению суда назначат штраф, после чего отправят на депортацию», — отмечает Андреева.

При этом в случае депортации оплатить билет должна будет сама Валентина, причём выбрать можно только прямые перелёты определёнными авиакомпаниями.

«Далеко не все авиакомпании соглашаются перевозить заключённых. По сути, можно лететь только «Аэрофлотом» или тайскими авиалиниями. Билет обойдётся где-то в 60 тыс. рублей. Только Богу известно, какую сумму я ещё потрачу. Сейчас помогают молодой человек и родители — мне пришлось им рассказать, хотя поначалу очень не хотелось их беспокоить. Ещё мои друзья организовали для меня сбор средств во «ВКонтакте», — говорит девушка.

Помощь консульства

Представители российского консульства, по словам Валентины, в конце концов связались с ней, но предупредили, что помочь не смогут.

«Мне сказали ждать суда. На адвоката и переводчика денег выделять не стали, только посочувствовали. Помочь продлить визу и депортацию мою ускорить они тоже не могут, — рассказала Андреева. — Я могу понять, что наше консульство не может вмешиваться в судебный процесс, но не понимаю, почему мне не могут обеспечить защиту. Всё, что я сейчас делаю для разрешения ситуации, я делаю сама, вместе с Кириллом».

Кирилл Чикуров недавно вернулся в Санкт-Петербург, там он консультируется с адвокатом по международному праву и пытается вызволить свою девушку с курорта. Однако, по его словам, все упирается в отсутствие поддержки со стороны консульства.

Кирилл отметил, что Валентине давно должны были дать ознакомиться с материалами её дела и обвинительным листом, но этого до сих пор не произошло. По его мнению, консульство вполне могло бы ускорить процесс и запросить материалы дела.

«Уже бывали прецеденты с задержаниями россиян в Таиланде. Во многих случаях им удавалось довольно быстро вернуться в Россию, как раз потому, что консульство быстро включалось в работу, запрашивало материалы дела, способствовало ускорению процесса депортации. Но нам не оказывают такой поддержки», — сетует Чикуров.

Засудить аптеку

На российских туристических форумах путешественников призывают быть осторожными с покупкой лекарств в Таиланде, поскольку в некоторых аптеках свободно продают строго рецептурные препараты.

После ареста Валентины Андреевой её молодой человек в качестве эксперимента вернулся в ту аптеку, где его девушке продали рецептурный препарат. По словам Кирилла, ему вновь без проблем выдали «Алпразолам», но не выдали чека.

Таблетки он оставил на прилавке, а видеозапись «контрольной закупки» отнёс в полицию. Но от россиянина, по его словам, там только отмахнулись, пригрозив арестовать и его. Сама Андреева отмечает, что не видит смысла подавать в суд на аптеку.

«Причина, по которой мы не хотим подавать на эту аптеку в суд, хотя нам уже многие предлагали это сделать, — я боюсь застрять здесь на ещё более долгий срок. Я не могу и дальше сидеть без работы и всем этим здесь заниматься. Сейчас моя главная задача — скорее вернуться в свой родной город», — заключила Валентина.