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«Мы довольны результатами как в Бранденбурге, так и в Саксонии»

03 сентября 2019, 05:09  •  76 • В мире
«Альтернатива для Германии» подвигает партию Меркель
1 сентября в Саксонии и Бранденбурге состоялись выборы в правительства федеральных земель. Согласно предварительным итогам, в обоих случаях лидерство удержали те партии, которые и ранее возглавляли правительства: в Саксонии – ХДС, в Бранденбурге – СДПГ. Сказался консерватизм избирателя: после объединения Германии социал-демократы бессменно удерживают за собой Бранденбург, а ХДС – Саксонию, причём в 1990-2002 гг. позиции христианских демократов были сильны настолько, что партия формировала правительство, не нуждаясь в союзниках.
Однако что было, то прошло: о рекордной 58%-й поддержке избирателей, полученной в 1994 г., немецким христианским демократам остаётся лишь ностальгически вспоминать: теперь за них проголосовали 32% избирателей. Ещё дальше назад откатились за это время социал-демократы Бранденбурга – с 54% до 26%. Правда, на фоне беспросветно затянувшегося внутрипартийного кризиса старейшей немецкой политической партии (СДПГ) и такой результат можно считать удачей, тем более в сравнении с плачевным итогом в Саксонии, где эта партия правительственной коалиции «пробила дно», получив всего 8% поддержки. Это самый низкий результат социал-демократов в истории земельных выборов в Германии.
Даже на юге страны, в Баварии и Баден-Вюртемберге, с традиционно прохладным отношением избирателя к СДПГ положение не выглядит столь жалким. Впрочем, на востоке Германии социал-демократы не слишком избалованы любовью электората. Лучшим результатом, чем у Бранденбурга, может похвастаться только Мекленбург – Передняя Померания. Там в 2016 г. социал-демократы выиграли земельные выборы с 31%, оторвавшись почти на 10% от ближайших соперников – «Альтернативы для Германии» (АдГ). Сейчас, спустя 3 года, «Альтернатива» в Бранденбурге дышит в затылок СДПГ, отстав от победителей всего на 3%.
«Альтернатива для Германии» оказалась на втором месте и в Саксонии. Она отстала от лидеров на 4,5%, но в сравнении с предыдущими выборами 2014 года добилась поразительного успеха, почти втрое нарастив избирательную поддержку (с 9,7% до 27,5%). «Мы довольны результатами как в Бранденбурге, так и в Саксонии», – заявил один из руководителей АдГ Александр Гауланд, добавив, что его партия отодвигает в сторону партию Меркель. Можно констатировать, что обе правящие партии (ХДС/СДПГ) не нашли способа убедительно противостоять «Альтернативе», по-прежнему придерживаясь тактики бойкота и огульной критики. Уже заявлено, что перспектива совместной работы в составе земельных правительств не подлежит обсуждению.
«Альтернатива для Германии» итогами выборов в двух землях довольна, но не слишком: по решению Конституционного суда Саксонии, партийный список кандидатов был ограничен до 30 человек. «Альтернатива» своей задачей-максимум рассматривала победу в Саксонии; этого не произошло во многом из-за мощного противодействия политической системы.
В числе мер, повлиявших на ослабление предвыборной платформы АдГ, было принятие федеральным правительством 28 августа закона о бюджетных перечислениях землям, в которых ожидается прекращение добычи бурого угля: Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Ангальт, Бранденбург и Саксония. По этому закону упомянутые земли могут рассчитывать на получение из бюджета в период до 2038 г. (предположительная дата прекращения добычи бурного угля) по 14 млрд евро ежегодно и сверх того ещё 26 млрд без привязки к какой-то из земель. Эти средства федерация выделяет на проекты, предотвращающие негативные социальные последствия прекращения угледобычи, в первую очередь на востоке, и без того депрессивном. Представители всех названных земель приветствовали принятие закона: «Это сигнал, которого мы долго ждали… – сказал министр экономики Саксонии, социал-демократ Мартин Дулиг. – Всем нам нужен сигнал от федерации». Этот и в самом деле нужный и, главное, долгожданный сигнал из Берлина подоспел аккуратно к выборам, ведь «Альтернатива» использовала тему прекращения угледобычи и связанного с этим ухудшения социально-экономического положения как козырь в предвыборной борьбе. Вступление в силу названного выше закона обещано лишь после того, как будет принят другой закон – об отказе от использования угля (Kohleausstiegsgesetz).
Согласно предвыборным опросам социологов из Института изучения общественного мнения Infratest Dimap, защита климата (сегодня это синоним отказа от использования угля) относится к важнейшим темам, волнующим избирателей в Саксонии. Не менее актуальные для людей темы – беженцы и образование, но по этим вопросам власти не смогли сделать убедительных жестов.
Несколько слов об остальных партиях. Либералов из Свободной демократической партии (СвДП) в восточных землях недолюбливают (и это опять же традиционно): в оба земельных парламента эта партия пройти не сумела, не преодолела 5%-й барьер. Вместе с тем выборы обнаружили новые тенденции, ранее не свойственные востоку: рост популярности зелёных, происходящий во всей Германии, и падение поддержки Левой партии, которая прежде чувствовала себя на востоке, как в своей вотчине. Теперь же, указывают некоторые комментаторы, Левую вытесняет «Альтернатива для Германии».
Политическая система ФРГ, долгое время остававшаяся неизменной, пришла в движение. В ближайшее время предстоят выборы ещё в одной восточногерманской земле – Тюрингии. Прошлые выборы там преподнесли Берлину малоприятный сюрприз – успех Левой партии, после которого в Тюрингии было образовано первое в истории земельное правительство с участием левых. С учётом результатов выборов в Бранденбурге и Саксонии выборы в Тюрингии создают серьёзную политическую интригу.
Фото: muhabirce.de
Наталия МЕДЕН

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