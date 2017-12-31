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«Мы достигли успехов»: Трамп заявил о завоевании коалицией почти 100% территорий боевиков в Сирии и Ираке

31 декабря 2017, 11:24  •  135 • В мире
Возглавляемая США коалиция отбила у боевиков группировки «Исламское государство»* в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп. Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал не верить тем, кто говорит о полном разгроме ИГ. По его словам, борьба с террористами не закончена. При этом в Москве советуют США воздержаться от громких заявлений о победе коалиции над ИГ. Как в Вашингтоне оценивают результаты кампании в Сирии — в материале RT.
 
Reuters © Carlos Barria
 

Международная коалиция во главе с США отвоевала у террористов ИГ в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны.

«Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем террористов», — сказал он.

Глава Белого дома также заявил, что за период его президентства территория, занимаемая «Исламским государством» в Сирии и Ираке, сократилась в девять раз.

«20 января, когда прошла инаугурация Трампа, согласно подсчётам 35 тыс. боевиков ИГ занимали около 17,5 тыс. квадратных миль (примерно 45 тыс. квадратных километров) территорий в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря, по оценкам военных США, оставшиеся 1 тыс. или около того боевиков контролируют около 1,9 тыс. квадратных миль (примерно 5 тыс. квадратных километров)», — написал Трамп в своём Twitter, ссылаясь на выдержку из газеты Washington Examiner.

“On 1/20 - the day Trump was inaugurated - an estimated 35,000 ISIS fighters held approx 17,500 square miles of territory in both Iraq and Syria. As of 12/21, the U.S. military est the remaining 1,000 or so fighters occupy roughly 1,900 square miles..” @jamiejmcintyre@dcexaminerpic.twitter.com/OgYEuDgzD2

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017

Разошлись во мнениях

В то же время глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее заявил, что борьба с ИГ ещё не закончена.

«Думаю, ещё есть проблемы, битва с ними не окончена. И не верьте, когда кто-либо говорит, что ИГ полностью повержено. Мы продолжаем сражаться с ними, они бегут и никак не могут противостоять нашему альянсу (коалиции. — RT)», — цитирует ТАСС Мэттиса.

Министр обороны США признал, что Сирию ещё не удалось очистить от экстремистов. 

«Они (террористы. — RT) не были полностью разгромлены или уничтожены в Сирии. И даже когда будет ликвидирован последний боевик ИГ, останется ещё много работы, направленной на то, чтобы не дать террористам вновь взять инициативу, как это случилось в 2014 году. Эта битва далека от завершения», — отметил он.

Спецпредставитель президента США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк также заявил, что борьба с террористами продолжается.

«По-прежнему идут крупные бои… ещё ничего не закончилось. На проведение операций в Сирии потребуются месяцы», — отметил он.

По словам полковника американских сухопутных войск Райана Диллона, около 1 тыс. боевиков остаются в Сирии и Ираке. 

«По последним данным, около 1 тыс. боевиков всё ещё находятся в Ираке и Сирии», — сказал он.

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Это уже не первый раз, когда Трамп приписывает США победу над террористами.

Как США присвоили себе победу

Между тем о победе США над «Исламским государством» Трамп заявил 13 декабря в Белом доме в ходе подписания американского оборонного бюджета на 2018 год.

«Как вы знаете, мы одержали победу в Сирии и Ираке. Но они (боевики ИГ. — RT) перебрались в другие места, и мы намерены уничтожать их там так же быстро, как они перемещаются», — сказал Трамп.

При этом с таким заявлением он выступил уже через неделю после того, как о разгроме ИГ в Сирии объявила Россия. 

В Кремле предостерегли Вашингтон от приписывания США громких побед. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Как у нас говорят, поражение — сирота, а у победы много отцов. Но здесь дело не в победе. Наш Верховный главнокомандующий принял решение о выводе значительной части контингента, после того как не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций», — сказал он.

  • Американские военные в Сирии
  • Reuters
  • © Rodi Said

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова Дональда Трампа о победе коалиции над «Исламским государством». Депутат полагает, что Соединённые Штаты пытаются присвоить себе победу.

«Участие коалиции США в разгроме ИГ в Сирии сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков. Они выводят из осаждённых зон главарей ИГ, пытаются создать на территории Сирии очаги для наращивания новых группировок», — сказал он.

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Чепа также отметил, что США преследуют в регионе свои цели. 

«Они не могут себе позволить согласиться с тем, что разгром ИГ  не является результатом деятельности США, поэтому будут говорить, что это их победа. Но это поражение американцев на территории Сирии. В первую очередь их задачей было уничтожить режим правительства Асада. Потом, когда ситуация стала неуправляемой, они подключились к разгрому ИГ, которое сами же создавали. Поэтому такое заявление вызывает улыбку и недоумение», — заключил депутат.

Возвращение домой 

Между тем в России неоднократно подчёркивали, что именно правительственные войска Сирии при поддержке российских ВКС внесли наибольший вклад в победу над «Исламским государством». Об этом, в частности, рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

Напомним, что Россия начала оказывать военную помощь Сирии 30 сентября 2015 года.

6 декабря глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном разгроме ИГ в САР.

Глава государства не исключил, что на сирийской территории могут оставаться отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа закончена.

Чтобы поздравить военнослужащих с победой и успешным выполнением задачи, российский лидер лично прилетел на сирийскую авиабазу Хмеймим. Там же он объявил о начале вывода большей части контингента из Сирии.

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«За два с небольшим года Вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию... Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — сказал президент.

Что же касается возглавляемой США коалиции, то, по словам главы Генштаба ВС Валерия Герасимова, её работа в Сирии до вмешательства России привела к критической ситуации: 70% сирийской территории находилось под контролем боевиков.

«Ещё месяц-полтора — и Сирия перестала бы существовать как государство», — отметил Герасимов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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