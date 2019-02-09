«Мы достигли договорённости»: Меркель подтвердила соглашение с Францией по «Северному потоку — 2»

Германия и Франция пришли к соглашению о Газовой директиве ЕС, которая направлена на расширение полномочий Евросоюза в отношении поставок газа. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По данным СМИ, согласно договору, заинтересованный в «Северном потоке — 2» Берлин будет контролировать применение директивы в отношении газопровода, так как он проходит по территории ФРГ. Отмечается, что Париж устроило такое компромиссное решение. Между тем американская сторона вновь призвала Европу отказаться от российского газа. Эксперты считают, что Вашингтон, оказывая давление на Брюссель, преследует собственные бизнес-интересы.

Германия и Франция пришли к соглашению по Газовой директиве Евросоюза, направленной на расширение контроля над газопроводами, в том числе над «Северным потоком — 2». Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Что касается Газовой директивы ЕС, то мы достигли договорённости, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом», — цитирует Меркель ТАСС.

Канцлер подчеркнула, что Германия нуждается в импорте газа из России, но при этом Берлин будет стремиться диверсифицировать поставки энергоресурсов, в том числе сжиженного газа.

Напомним, что в пятницу, 8 февраля, Еврокомиссия рассмотрела вопрос о предоставлении Румынии, председательствующей в ЕС, мандата на ведение переговоров с Европарламентом по Газовой директиве.

В документе содержатся предписания, согласно которым 50% мощности газопровода должны резервироваться для транспортировки газа независимых поставщиков, а собственником такого объекта не может быть газодобывающая компания.

По информации AFP, власти Германии и Франции урегулировали спор вокруг «Северного потока — 2». Выступающий за газопровод Берлин и противостоящий этой идее Париж предложили новую редакцию поправок в Газовую директиву ЕС.

Агентство со ссылкой на черновик документа сообщает, что Германия будет осуществлять надзор за пересмотром директивы, поскольку на её территории расположен первый интерконнектор газопровода. Достигнутый компромисс позволит избежать блокировки проекта, отмечает AFP.

При этом, согласно распространённому Евросоветом коммюнике, изменения будут полезны не только пользователям газовой инфраструктуры, но и её инвесторам.

«Глобальная цель предложения об изменении директивы по газу заключается в том, чтобы обеспечить применение правил, регулирующих внутренний рынок газа ЕС, к трубопроводам транспортировки газа между государством-членом и третьей страной до границы территории и территориальных вод государства-члена», — говорится в документе.

«Экономически более целесообразен»

В Москве внимательно наблюдают за дискуссиями в Евросоюзе по «Северному потоку — 2». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот газопровод — экономически наиболее целесообразный, безопасный и стабильный маршрут доставки газа в Европу.

По его словам, в Москве считают, что реализация проекта находится в сфере интересов европейских государств как потребителей газа и России как страны, которая его поставляет.

«Мы по-прежнему убеждены, что экономически он гораздо более целесообразен, чем любые другие конкурентные пути доставки голубого топлива на европейский континент. Мы по-прежнему убеждены, что не может быть более безопасного и стабильного маршрута поставки газа в Европу», — ответил Песков на вопрос, способны ли различные позиции в ЕС сказаться на реализации «Северного потока — 2».

В Кремле заявили, что не согласны с утверждениями о росте зависимости ЕС от российского газа. По словам Пескова, Россия в равной степени зависит от европейского спроса как поставщик. Он добавил, что такая взаимосвязь является залогом благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях.

Напомним, проект «Северный поток — 2» — это морской газопровод, который строится от побережья России до Германии через Балтийское море. «Северный поток — 2» рассчитан на 55 млрд куб. м газа в год. Ожидается, что строительные работы будут завершены в конце 2019 года.

«Продолжим выступать за диверсификацию»

Строительство «Северного потока — 2» уже началось, однако разрешение на прокладку газопровода пока не выдала Дания. 8 февраля советник президента США Джон Болтон провёл встречу с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном, на которой среди прочих вопросов обсуждался «Северный поток — 2».

«Отлично поговорили сегодня с Андерсом Самуэльсеном про «Северный поток — 2», российскую агрессию в Чёрном море, укрепление НАТО и сотрудничество в Арктике. Ценю лидерство Дании по теме Венесуэлы и Ирана», — написал Болтон в Twitter.

Great discussion with @anderssamuelsen today on Nord Stream 2, Russian aggression in the Black Sea, strengthening NATO, and cooperation in the Arctic. Appreciate Denmark’s leadership on Venezuela and Iran. pic.twitter.com/KXcIK2TGUA — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 7, 2019

В сенате США готовятся рассмотреть резолюцию против строительства «Северного потока — 2».

«Такие проекты, как «Северный поток — 2», представляют угрозу для европейской энергетической безопасности, и мы согласны с Европейским парламентом, что проект должен быть отменён», — считают авторы документа.

США также выступают против газопровода «Турецкий поток», который реализуется в акватории Чёрного моря. Так, стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Венгрию будет призывать Будапешт отказаться от участия в проекте. Об этом заявил высокопоставленный чиновник американского внешнеполитического ведомства.

«В Венгрии мы продолжим выступать за диверсификацию энергопоставок в Центральной Европе. Госсекретарь призовёт Венгрию к более активному участию в завершении проекта на острове Крк по импорту СПГ и строительству трубопровода, а также будет отговаривать Венгрию от поддержки «Турецкого потока», — сказал он журналистам.

Американский дипломат также добавил, что Помпео намерен обсудить с венгерской и словацкой сторонами вопрос сотрудничества в области безопасности.

«Среди тем, которые будут обсуждаться в Будапеште, — прежде всего наши усилия укреплять отношения в сфере безопасности, противодействие российской агрессии, укрепление возможностей НАТО по сдерживанию», — отметил чиновник.

«Создание конкурентных преимуществ для американских бизнес-структур»

Внимание американцев к «Северному потоку — 2» обусловлено экономическими интересами, но предложенная США альтернатива нецелесообразна, считает декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов.

«Это существенно более дорогостоящий проект, и с точки зрения экономической целесообразности он не может быть конкурентом «Северного потока — 2», — считает эксперт.

По его словам, широкомасштабное появление американского сниженного газа на европейском рынке будет означать существенное увеличение расходов для европейских стран-потребителей.

Эксперт отмечает, что ключевые цели США состоят в противостоянии России, нанесении урона её экономике, а также максимизации прибыли американских компаний.

«Ликвидация «Северного потока — 2» будет означать создание достаточно серьёзных конкурентных преимуществ для американских бизнес-структур в реализации американского сжиженного газа», — говорит Шаповалов.

Эксперт предположил, что США воспринимают Германию как экономического конкурента, которого следует ослабить.

«В том числе и посредством различных европейских стран, которые фактически становятся младшими партнёрами США в экономическом противостоянии с ФРГ. Стремление ослабить не только Россию, но и Германию является очень важной частью стратегии США в отношении «Северного потока — 2», — подытожил эксперт.

Для Германии «Северный поток — 2» является самым стабильным и гарантированным проектом, отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он пояснил, что в Германии газ используется не только в бытовых целях, но и в качестве сырья для многих отраслей промышленности.

«Германия — флагман ЕС, поэтому основным центром давления со стороны США избрана она. Если бы американцам удалось принудить немцев к чему-либо, им было бы удобнее разговаривать с другими европейцами», — считает Оленченко.

Эксперт напомнил, что со стороны Германии было много позитивных заключений об экономическом характере газопровода, а не политическом, как это пытаются представить оппоненты.

«Эта кампания с попытками изменить мнение будет продолжаться и после того, как «Северный поток — 2» начнёт действовать», — заключил политолог.