«Мы дома, а всё остальное приложится»

Крым готов оказать любую посильную помощь жителям Донбасса и Украины, в том числе принять беженцев. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в преддверии восьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Он сообщил, что большинство жителей региона поддерживают спецоперацию РФ на Украине, но многие переживают за своих родственников в соседней стране . Кроме того, он рассказал об отношении крымчан к западным санкциям, а также о международных контактах.

«Никаких сожалений о сделанном выборе у крымчан нет»

— Сергей Валерьевич, восемь лет назад Крым воссоединился с Россией. Нет ли у жителей региона сожалений о сделанном выборе, учитывая те лишения (например, сложности в поездках за границу), которые им приходится испытывать из-за давления Запада?

— Лишения — это, наверное, всё-таки слишком громко сказано. Отказ в выдаче виз не настолько критичный вопрос. Здесь скорее речь о справедливости. Крымчан пытаются наказать за наш свободный выбор , и это, конечно, проявление лицемерия, русофобии, абсолютно тоталитарный подход, который демонстрирует Запад.

Никаких сожалений о сделанном выборе у крымчан нет. Наоборот, с каждым годом всё яснее, что это был единственно правильный и единственно возможный выбор , который позволил избежать большой крови. Кроме того, уровень жизни людей вырос в сравнении с украинскими временами. Но даже не в этом дело. Крымчане много лет стремились в Россию не за материальными благами. Это цивилизационный выбор, выбор ценностей . Люди могут быть недовольны конкретными вещами, действиями или бездействием тех или иных чиновников, но на самое главное это никак не влияет.

— Какое отношение у жителей к идущей сейчас на Украине спецоперации? У многих же крымчан остались там родственники. Что вы можете сказать тем жителям полуострова, которые переживают за своих близких на Украине и настроены против спецоперации?

— Подавляющее большинство крымчан поддерживает специальную военную операцию, нашего президента и наши Вооруженные силы. Люди в большинстве своем понимают, что это вынужденное и единственно возможное решение. Действительно, у многих на Украине родственники, и люди за них очень переживают. Но наши военные действуют максимально аккуратно , наносят удары только по военным объектам, стараясь сберечь жизни гражданского населения.

Участники митинга в поддержку референдума о статусе Крыма, 2014 год, Симферополь Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко

И наоборот, украинские военные и нацбатальоны прикрываются людьми как живым щитом . Уверен, что по мере разрушения пропагандистской машины киевского режима и поступления правдивой информации будут восстанавливаться и межгосударственные, и человеческие связи. А пока мы готовы оказывать любую посильную помощь нашим братьям из Донбасса и с Украины, в том числе в плане приема беженцев.

— Ощущается ли в Крыму рост активности украинских националистов из-за проводимой сейчас специальной военной операции?

— Украинские националисты всегда были в Крыму маргинальным меньшинством . После «крымской весны» они в основном сбежали за Перекоп. Кроме того, наши спецслужбы работают очень профессионально и эффективно. Так что никакого роста активности нациков в Крыму не наблюдается .

— Какова ситуация на границе Крыма и Украины?

— Ситуация спокойная и контролируемая. Украинских войск на границе нет, поэтому исчезла напряженность, которая сохранялась на протяжении восьми лет вплоть до начала специальной военной операции.

«Крым уже восемь лет живет в условиях жестких санкций»

— Какие последствия Крыму уже принесли новые пакеты западных санкций? Какие негативные результаты только ожидаются?

— Крым уже восемь лет живет в условиях жестких санкций, так что для нас мало что меняется . Меры по поддержке экономики и граждан, принимаемые правительством РФ и Советом министров республики, помогут преодолеть негативные эффекты.

Замечу, что одно только возобновление работы Северо-Крымского канала, которое стало возможным благодаря проведению спецоперации, во многом перевешивает влияние санкций на социально-экономическую ситуацию в нашем регионе . Плюс теперь ничто не мешает приходу в Крым системообразующих банков, которые не работали на полуострове, опасаясь санкций, но сейчас всё равно под них попали.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Можно ли ожидать из-за санкций сворачивания всех отношений с международными партнерами? Возобновится ли проведение Ялтинского международного экономического форума? Как вы будете завлекать на ЯМЭФ представителей Запада, учитывая в целом монолитную реакцию в США и Европе на события на Украине?

— Повторюсь, Крым под жесткими санкциями уже восемь лет. Все эти годы ЯМЭФ проходил с неизменным успехом, а количество его участников только возрастало, так же как и количество стран, представители которых приезжали в Крым. К примеру, в V ЯМЭФ (2019 год) приняли участие представители деловых и общественных кругов более чем из 80 стран мира. Рассчитываем, что на VI ЯМЭФ, который планируется провести осенью, список иностранных участников еще расширится .

— Вы были переизбраны в 2019 году на пост главы региона. Какие основные проблемы полуострова вам удалось решить за годы пребывания на должности и какие считаете основными на перспективу?

— Основное в плане развития экономики — создана инфраструктурная основа для успешного движения вперед. Решены проблемы транспортной доступности, энергодефицита и так далее. Быстро обновляется инженерная и социальная инфраструктура, реализуются проекты в сфере благоустройства . Но всё-таки самое главное — это мир, свобода и безопасность. Мы дома, а всё остальное приложится.

— Когда полуостров, по вашему мнению, сможет решить проблему дефицита воды?

— Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит решить эту проблему раз и навсегда. Это позитивно скажется на развитии всех отраслей. Кстати, многие водохранилища уже сейчас заполнены даже без канала, хотя еще не было массового таяния снега.