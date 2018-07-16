«Мы должны работать вместе»: президент Хорватии выступила за диалог с Россией

Для противодействия угрозам безопасности необходимо наладить сотрудничество с Россией. Об этом заявила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Она положительно оценила предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, выразив надежду, что саммит в Хельсинки поспособствует достижению стабильности в мире. Ранее диалог между Москвой и Вашингтоном поддержали в ряде других европейских государств. Готов ли Запад к налаживанию отношений и отказу от санкционной политики — в материале RT.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович считает диалог с Россией необходимым. Об этом она сообщила в интервью Associated Press.

«Мы хотим поддерживать диалог об общих угрозах нашей безопасности. Мы должны работать вместе», — цитирует хорватского лидера агентство.

Она поприветствовала предстоящий саммит с участием президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, который состоится 16 июля в Хельсинки.

«Я надеюсь, что лидеры обоих государств продемонстрируют достаточно ответственное отношение к стабильности в мире и трансатлантическим отношениям», — подчеркнула президент Хорватии.

По её словам, российско-американские отношения имеют большое значение для Балкан. Она выразила надежду, что мир «больше никогда не увидит» массовых убийств, которые происходили в регионе в 1990-х годах.

Ранее саммит России и США поддержали в ряде других государств. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас выразил надежду, что встреча даст импульс для ядерного разоружения.

«Мы всегда говорили, что нуждаемся в диалоге с Россией... В этой связи хорошо, когда Вашингтон и Москва говорят друг с другом», — цитирует министра Bild am Sonntag.

Премьер Бельгии Шарль Мишель в эфире радиостанции RTL отметил, что также поддерживает встречу двух лидеров.

«Я приветствую, что Дональд Трамп в ближайшие дни проведёт встречу с российским президентом, действительно, нужно сделать попытку диалога», — цитирует РИА Новости Мишеля.

Переговоры приветствовала британский премьер-министр Тереза Мэй. Она подчеркнула, что целью Лондона является налаживание конструктивных отношений с Москвой.

«Именно поэтому я приветствую предстоящую встречу президентов Трампа и Путина: открытые каналы связи между США и Россией являются ключевыми для управления рисками конфронтации», — цитирует Мэй The Guardian.

За нормализацию отношений России и Запада выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибывший на финал ЧМ-2018.

«Прямо скажем, если бы сейчас не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы с ещё большим опережением двигаться вперёд. Естественно, эти меры наносят вред, мы теряем возможности», — сказал он на встрече с Путиным, отметив, что в нынешних условиях сотрудничество двух стран «развивается прекрасно».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил, что ранее в подобном ключе высказывались руководители Италии и Австрии. В то же время он считает, что быстрого сближения западных стран и России ожидать не стоит.

«Санкции против России и сдерживание осуществляют не страны Евросоюза, а европейский истеблишмент, политическая элита. Так что сейчас речь может идти о каких-то серьёзных договорённостях между Россией и Европой, которые пока не очевидны. Мы видим желание стран и их лидеров изменить что-то в отношениях с Россией, но Европа сама себя загнала в эту ситуацию, и выход из неё простым не будет», — подчеркнул политолог.

Вопросы альянса

Грабар-Китарович также прокомментировала позицию Трампа по поводу расходов европейских стран на финансирование НАТО. По данным источников Reuters, американский лидер поставил союзникам ультиматум по срокам увеличения финансирования до января 2019 года.

В своём Twitter он написал, что в конечном счёте взносы должны вырасти до 4%. Сейчас свои обязательства выполняют только шесть членов альянса.

....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

«Разумеется, несправедливо, что Соединённые Штаты несут бремя защиты Европы. В первую очередь мы сами ответственны за нашу безопасность», — подчеркнула Грабар-Китарович.

Тёплый приём

Сама Грабар-Китарович встретилась с Путиным 15 июля перед финалом чемпионата мира по футболу, в котором сборная Хорватии играла с командой Франции. Она подарила российскому президенту футболку с его фамилией и номером 9. Путин, в свою очередь, преподнёс своей коллеге букет цветов.

Подводя итоги чемпионата, Грабар-Китарович поблагодарила российских болельщиков на русском языке.

«Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков — спасибо России за сердечный приём. Вы прекрасные хозяева… Спасибо, Россия!» — заявила она.

Президент Хорватии

В интервью Associated Press она отметила, что спорт «объединяет людей». «Народы наших стран устали от идеологических разногласий, от постоянного возврата в прошлое», — заметила она.

По окончании финала Грабар-Китарович вместе с Владимиром Путиным и французским президентом Эммануэлем Макроном приняла участие в награждении победителей и серебряных призёров. Сборная Хорватии уступила в решающем матче со счётом 2:4.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уверен, что слова хорватского лидера о необходимости диалога поддерживают многие европейские политики.

«Очень хорошо, что президенту Хорватии удалось побывать в России за время чемпионата мира по футболу. Это должно дополнительно располагать к трезвым оценкам в отношении нашей страны и её роли. Вне всякого сомнения, диалог должен вестись, и это понимают все здравые политики. В данном случае заявление сделано в русле как раз тех ожиданий, которые в Европейском союзе весьма сильны, несмотря на мнение ряда политических лидеров», — подчеркнул парламентарий.