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«Мы должны работать вместе»: президент Хорватии выступила за диалог с Россией
16 июля 2018, 13:09 • 32 • В мире
Для противодействия угрозам безопасности необходимо наладить сотрудничество с Россией. Об этом заявила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Она положительно оценила предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, выразив надежду, что саммит в Хельсинки поспособствует достижению стабильности в мире. Ранее диалог между Москвой и Вашингтоном поддержали в ряде других европейских государств. Готов ли Запад к налаживанию отношений и отказу от санкционной политики — в материале RT.
© Yuri KADOBNOV / AFP
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович считает диалог с Россией необходимым. Об этом она сообщила в интервью Associated Press.
Она поприветствовала предстоящий саммит с участием президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, который состоится 16 июля в Хельсинки.
«Я надеюсь, что лидеры обоих государств продемонстрируют достаточно ответственное отношение к стабильности в мире и трансатлантическим отношениям», — подчеркнула президент Хорватии.
По её словам, российско-американские отношения имеют большое значение для Балкан. Она выразила надежду, что мир «больше никогда не увидит» массовых убийств, которые происходили в регионе в 1990-х годах.
Ранее саммит России и США поддержали в ряде других государств. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас выразил надежду, что встреча даст импульс для ядерного разоружения.
«Мы всегда говорили, что нуждаемся в диалоге с Россией... В этой связи хорошо, когда Вашингтон и Москва говорят друг с другом», — цитирует министра Bild am Sonntag.
Премьер Бельгии Шарль Мишель в эфире радиостанции RTL отметил, что также поддерживает встречу двух лидеров.
«Я приветствую, что Дональд Трамп в ближайшие дни проведёт встречу с российским президентом, действительно, нужно сделать попытку диалога», — цитирует РИА Новости Мишеля.
Переговоры приветствовала британский премьер-министр Тереза Мэй. Она подчеркнула, что целью Лондона является налаживание конструктивных отношений с Москвой.
«Именно поэтому я приветствую предстоящую встречу президентов Трампа и Путина: открытые каналы связи между США и Россией являются ключевыми для управления рисками конфронтации», — цитирует Мэй The Guardian.
За нормализацию отношений России и Запада выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибывший на финал ЧМ-2018.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил, что ранее в подобном ключе высказывались руководители Италии и Австрии. В то же время он считает, что быстрого сближения западных стран и России ожидать не стоит.
«Санкции против России и сдерживание осуществляют не страны Евросоюза, а европейский истеблишмент, политическая элита. Так что сейчас речь может идти о каких-то серьёзных договорённостях между Россией и Европой, которые пока не очевидны. Мы видим желание стран и их лидеров изменить что-то в отношениях с Россией, но Европа сама себя загнала в эту ситуацию, и выход из неё простым не будет», — подчеркнул политолог.
Вопросы альянса
Грабар-Китарович также прокомментировала позицию Трампа по поводу расходов европейских стран на финансирование НАТО. По данным источников Reuters, американский лидер поставил союзникам ультиматум по срокам увеличения финансирования до января 2019 года.
В своём Twitter он написал, что в конечном счёте взносы должны вырасти до 4%. Сейчас свои обязательства выполняют только шесть членов альянса.
«Разумеется, несправедливо, что Соединённые Штаты несут бремя защиты Европы. В первую очередь мы сами ответственны за нашу безопасность», — подчеркнула Грабар-Китарович.
Тёплый приём
Сама Грабар-Китарович встретилась с Путиным 15 июля перед финалом чемпионата мира по футболу, в котором сборная Хорватии играла с командой Франции. Она подарила российскому президенту футболку с его фамилией и номером 9. Путин, в свою очередь, преподнёс своей коллеге букет цветов.
Подводя итоги чемпионата, Грабар-Китарович поблагодарила российских болельщиков на русском языке.
«Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков — спасибо России за сердечный приём. Вы прекрасные хозяева… Спасибо, Россия!» — заявила она.
В интервью Associated Press она отметила, что спорт «объединяет людей». «Народы наших стран устали от идеологических разногласий, от постоянного возврата в прошлое», — заметила она.
По окончании финала Грабар-Китарович вместе с Владимиром Путиным и французским президентом Эммануэлем Макроном приняла участие в награждении победителей и серебряных призёров. Сборная Хорватии уступила в решающем матче со счётом 2:4.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уверен, что слова хорватского лидера о необходимости диалога поддерживают многие европейские политики.
«Очень хорошо, что президенту Хорватии удалось побывать в России за время чемпионата мира по футболу. Это должно дополнительно располагать к трезвым оценкам в отношении нашей страны и её роли. Вне всякого сомнения, диалог должен вестись, и это понимают все здравые политики. В данном случае заявление сделано в русле как раз тех ожиданий, которые в Европейском союзе весьма сильны, несмотря на мнение ряда политических лидеров», — подчеркнул парламентарий.
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