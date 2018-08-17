Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под креслом валялись пачка сигарет и деталь от камеры - в ЦАР изучили изрешеченн...
Экс-глава ЦРУ назвал несомненным фактом сговор Трампа с Москвой
В Крыму оценили планы Украины ограничить транспортное сообщение с Россией
Самолет потерял двигатель перед приземлением на Филиппинах
Главная / В мире

«Мы должны осушить финансовые потоки»: США угрожают санкциями государствам, сотрудничающим с Ираном

17 августа 2018, 02:24  •  57 • В мире
Вашингтон намерен вводить вторичные санкции против тех стран, которые продолжат сотрудничать с Тегераном. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук. Таким образом, в Соединённых Штатах рассчитывают, что экономика исламской республики к ноябрю этого года будет окончательно изолирована. Формировать дальнейшую политику в отношении Тегерана будет созданная в рамках Госдепартамента инициативная группа. В России неоднократно осуждали санкции Вашингтона, в том числе и односторонний выход Белого дома из ядерной сделки по иранской ядерной программе. Со схожими заявлениями выступали и в ЕС, где начал действовать регламент, запрещающий европейским компаниям подчиняться американским антииранским санкциям.
 
An Iranian cleric walks past a mural on the wall of the former U.S. embassy in Tehran Reuters © Morteza Nikoubazl
 

США готовы вводить вторичные санкции против тех стран, которые не прекратят сотрудничество с Ираном. Такое заявление сделал новый спецпредставитель Госдепартамента Соединённых Штатов Брайан Хук. Он добавил, что так Вашингтон надеется полностью изолировать иранскую экономику.

«Мы ожидаем, что торговая активность (иностранных государств с Ираном. — RT), включая грузоперевозки, будет сведена к ноябрю к нулю. Мы надеемся, что наши партнёры будут соблюдать режим санкций, и, я думаю, не стоит напоминать о готовности США в противном случае вводить вторичные санкции», — сказал он на брифинге.

При этом ограничения в отношении самого Ирана, отмечает спецпредставитель, связано с желанием США лишить Тегеран источников дохода и возможностей «дальнейшего финансирования терроризма».

«Если мы посмотрим на то, какие средства Иран перечисляет Асаду (президенту Сирии. — RT), ливанским подразделениям шиитов «Хезболлы», — это миллиарды и миллиарды долларов. И мы должны осушить эти финансовые потоки», — отметил Хук.

При этом, подчеркнул чиновник, диалог между Тегераном и Вашингтоном возможен только в том случае, если Иран «кардинально изменит» свою политику. В дальнейшем, если изменения будут сочтены американской стороной достаточно серьёзными, Вашингтон может вернуться к обсуждению ослабления санкций.

Также в четверг госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании в рамках Госдепа инициативной группы по Ирану. При этом сам Тегеран он обвинил в «дестабилизирующей и насильственной» политике по отношению к Вашингтону и его союзникам.

«Эта группа будет отвечать за направление, пересмотр и всестороннюю оценку всех аспектов действий Госдепартамента, связанных с Ираном», — сказал он.

  • Майк Помпео
  • © Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

«Политизация процесса»

Напомним, экономические санкции против Ирана действуют уже несколько десятилетий. Тем не менее в 2015 году между Тегераном и шестью международными посредниками — Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией — был заключён Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно положениям этого документа, антииранские санкции были ослаблены, а Тегеран в ответ не развивал свою ядерную программу.

Однако 8 мая 2018 года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из соглашения. Позже Минфин США сообщил о двухэтапном введении санкций — с 6 августа действует запрет на валютные операции с иранским реалом и эмбарго на поставки угля, алюминия, стали, графита и программного оборудования. Кроме того, ограничения коснулись и торговли драгоценными камнями, государственного долга и автомобильной промышленности.

Газетный демарш: зачем американские СМИ организуют акцию против Трампа

С 4 ноября санкции затронут иранские порты, судостроителей, морской транспорт, энергетическую отрасль и финансовый сектор, в том числе и Центробанк. Будут запрещены все транзакции с иранской нефтью и нефтепродуктами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что остальные страны, подписывавшие договор, едины во мнении — демарш США вызван политическими мотивами, а не фактами и доказательствами.

«Этот шаг Вашингтона не был продиктован никакими конкретными обстоятельствами, кроме как желанием вновь политизировать этот процесс, ситуацию вокруг Ирана в целом и выдвигать новые условия Ирану, которые не имеют никакого отношения к проблемам, существовавшим вокруг ядерной программы Ирана», — приводит его слова РИА Новости.

«Вопрос уважения международных соглашений»

Главы МИД Франции, Великобритании и Германии — Жан-Ив Ле Дриан, Джереми Хант и Хайко Маас — вместе с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини выпустили совместное заявление с осуждением восстановления Вашингтоном санкций.

«Сохранение ядерной сделки с Ираном — это вопрос уважения международных соглашений и вопрос международной безопасности», — сказано в документе.

Так, в ответ на действия Вашингтона Евросоюз 7 августа запустил блокирующий регламент, запрещающий европейским компаниям прекращать бизнес в Иране из-за американских санкций. При этом в Брюсселе отметили, что 11 докладов МАГАТЭ подтверждают успех реализации СВПД.

«Мы очень сожалеем о возобновлении санкций со стороны Соединённых Штатов после выхода из СВПД по иранской ядерной программе», — говорится на официальном портале ЕС.

С поддержкой соглашений выступили и в ООН. Заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак считает ядерную сделку «достижением дипломатии» и выразил одобрение всем государствам, принимавшим участие в её заключении.

«Мы будем разбираться, как новые санкции будут сказываться на ситуации. Но нам совершенно ясно, что самое главное, чтобы Иран и другие стороны продолжали соблюдать условия соглашения, независимо от действий (Соединённых Штатов. — RT)», — сказал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
57
Источник
Похожие новости
16 августа 2018, 10:09
Газетный демарш: зачем американские СМИ организуют акцию против Трампа
16 августа 2018, 10:09
Лазарет для сирийской экономики: как в САР планируют восстанавливать страну после разрушительной войны
16 августа 2018, 23:24
США с помощью Польши милитаризируют Восточную Европу

16 августа 2018, 23:24
Под креслом валялись пачка сигарет и деталь от камеры - в ЦАР изучили изрешеченную пулями машину журналистов
16 августа 2018, 10:09
«О разделе речь не идёт»: член сената Республики Сербской — о перспективах урегулирования косовского вопроса
17 августа 2018, 02:39
Скарлетт Йоханссон стала самой богатой актрисой Голливуда
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 августа 2018, 21:24
Петросян шутит смешнее Порошенко: Поклонская о заявлении президента незалежной о Ялте
10 августа 2018, 10:54
Почему Россия поддалась Западу и не освободила Новороссию?
15 августа 2018, 05:09
The National Interest узнал о сигнале, который ждут США для начала ядерной войны
10 августа 2018, 08:10
«Ни копейки не получите!» Россия не должна платить компенсаций Польше, Украине и Прибалтике
13 августа 2018, 23:54
США выставили России ультиматум из-за Договора по открытому небу
14 августа 2018, 15:54
На Украине зафиксировали резкое снижение производства автомобилей
14 августа 2018, 14:40
Хотела бы вернуться в Союз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.