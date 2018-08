«Мы должны осушить финансовые потоки»: США угрожают санкциями государствам, сотрудничающим с Ираном

Вашингтон намерен вводить вторичные санкции против тех стран, которые продолжат сотрудничать с Тегераном. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук. Таким образом, в Соединённых Штатах рассчитывают, что экономика исламской республики к ноябрю этого года будет окончательно изолирована. Формировать дальнейшую политику в отношении Тегерана будет созданная в рамках Госдепартамента инициативная группа. В России неоднократно осуждали санкции Вашингтона, в том числе и односторонний выход Белого дома из ядерной сделки по иранской ядерной программе. Со схожими заявлениями выступали и в ЕС, где начал действовать регламент, запрещающий европейским компаниям подчиняться американским антииранским санкциям.

An Iranian cleric walks past a mural on the wall of the former U.S. embassy in Tehran Reuters © Morteza Nikoubazl