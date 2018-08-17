«Мы должны осушить финансовые потоки»: США угрожают санкциями государствам, сотрудничающим с Ираном

Вашингтон намерен вводить вторичные санкции против тех стран, которые продолжат сотрудничать с Тегераном. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук. Таким образом, в Соединённых Штатах рассчитывают, что экономика исламской республики к ноябрю этого года будет окончательно изолирована. Формировать дальнейшую политику в отношении Тегерана будет созданная в рамках Госдепартамента инициативная группа. В России неоднократно осуждали санкции Вашингтона, в том числе и односторонний выход Белого дома из ядерной сделки по иранской ядерной программе. Со схожими заявлениями выступали и в ЕС, где начал действовать регламент, запрещающий европейским компаниям подчиняться американским антииранским санкциям.

США готовы вводить вторичные санкции против тех стран, которые не прекратят сотрудничество с Ираном. Такое заявление сделал новый спецпредставитель Госдепартамента Соединённых Штатов Брайан Хук. Он добавил, что так Вашингтон надеется полностью изолировать иранскую экономику.

«Мы ожидаем, что торговая активность (иностранных государств с Ираном. — RT), включая грузоперевозки, будет сведена к ноябрю к нулю. Мы надеемся, что наши партнёры будут соблюдать режим санкций, и, я думаю, не стоит напоминать о готовности США в противном случае вводить вторичные санкции», — сказал он на брифинге.

При этом ограничения в отношении самого Ирана, отмечает спецпредставитель, связано с желанием США лишить Тегеран источников дохода и возможностей «дальнейшего финансирования терроризма».

«Если мы посмотрим на то, какие средства Иран перечисляет Асаду (президенту Сирии. — RT), ливанским подразделениям шиитов «Хезболлы», — это миллиарды и миллиарды долларов. И мы должны осушить эти финансовые потоки», — отметил Хук.

При этом, подчеркнул чиновник, диалог между Тегераном и Вашингтоном возможен только в том случае, если Иран «кардинально изменит» свою политику. В дальнейшем, если изменения будут сочтены американской стороной достаточно серьёзными, Вашингтон может вернуться к обсуждению ослабления санкций.

Также в четверг госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании в рамках Госдепа инициативной группы по Ирану. При этом сам Тегеран он обвинил в «дестабилизирующей и насильственной» политике по отношению к Вашингтону и его союзникам.

«Эта группа будет отвечать за направление, пересмотр и всестороннюю оценку всех аспектов действий Госдепартамента, связанных с Ираном», — сказал он.

Майк Помпео

© Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

«Политизация процесса»

Напомним, экономические санкции против Ирана действуют уже несколько десятилетий. Тем не менее в 2015 году между Тегераном и шестью международными посредниками — Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией — был заключён Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно положениям этого документа, антииранские санкции были ослаблены, а Тегеран в ответ не развивал свою ядерную программу.

Однако 8 мая 2018 года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из соглашения. Позже Минфин США сообщил о двухэтапном введении санкций — с 6 августа действует запрет на валютные операции с иранским реалом и эмбарго на поставки угля, алюминия, стали, графита и программного оборудования. Кроме того, ограничения коснулись и торговли драгоценными камнями, государственного долга и автомобильной промышленности.

С 4 ноября санкции затронут иранские порты, судостроителей, морской транспорт, энергетическую отрасль и финансовый сектор, в том числе и Центробанк. Будут запрещены все транзакции с иранской нефтью и нефтепродуктами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что остальные страны, подписывавшие договор, едины во мнении — демарш США вызван политическими мотивами, а не фактами и доказательствами.

«Этот шаг Вашингтона не был продиктован никакими конкретными обстоятельствами, кроме как желанием вновь политизировать этот процесс, ситуацию вокруг Ирана в целом и выдвигать новые условия Ирану, которые не имеют никакого отношения к проблемам, существовавшим вокруг ядерной программы Ирана», — приводит его слова РИА Новости.

«Вопрос уважения международных соглашений»

Главы МИД Франции, Великобритании и Германии — Жан-Ив Ле Дриан, Джереми Хант и Хайко Маас — вместе с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини выпустили совместное заявление с осуждением восстановления Вашингтоном санкций.

«Сохранение ядерной сделки с Ираном — это вопрос уважения международных соглашений и вопрос международной безопасности», — сказано в документе.

Так, в ответ на действия Вашингтона Евросоюз 7 августа запустил блокирующий регламент, запрещающий европейским компаниям прекращать бизнес в Иране из-за американских санкций. При этом в Брюсселе отметили, что 11 докладов МАГАТЭ подтверждают успех реализации СВПД.

«Мы очень сожалеем о возобновлении санкций со стороны Соединённых Штатов после выхода из СВПД по иранской ядерной программе», — говорится на официальном портале ЕС.

С поддержкой соглашений выступили и в ООН. Заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак считает ядерную сделку «достижением дипломатии» и выразил одобрение всем государствам, принимавшим участие в её заключении.

«Мы будем разбираться, как новые санкции будут сказываться на ситуации. Но нам совершенно ясно, что самое главное, чтобы Иран и другие стороны продолжали соблюдать условия соглашения, независимо от действий (Соединённых Штатов. — RT)», — сказал он.