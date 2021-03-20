«Мы должны мыслить свободнее»: премьер Баварии выступил за использование «Спутника V» в Германии

Премьер Баварии Маркус Зёдер выступил за применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в ФРГ, если она соответствует «критериям безопасности и эффективности». Кроме того, губернатор итальянской области Лацио Никола Дзингаретти анонсировал начало испытаний российского препарата в римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги заявили о готовности на национальном уровне одобрить использование «Спутника V», если Европейское агентство лекарственных средств не выдаст соответствующего разрешения.

Премьер Баварии Маркус Зёдер выступил за скорейшее одобрение применения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Германии.

«Мы вообще должны мыслить свободнее. К этому также относится как можно скорее допустить российскую вакцину «Спутник V», если она соответствует критериям (безопасности и эффективности. — RT)», — заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, что 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V».

При этом канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги заявили о готовности на национальном уровне принять решение о применении «Спутника V», если препарат не будет одобрен EMA.

Вместе с тем губернатор итальянской области Лацио Никола Дзингаретти объявил, что в римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани начнутся испытания «Спутника V».

«Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины «Спутник V», — заявил Дзингаретти.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что в Европе недостаточно вакцин от коронавируса, чтобы остановить третью волну пандемии. Стоит отметить, что ряд европейских стран ранее также объявили о приостановке использования вакцины британско-шведской компании AstraZeneca на фоне сообщений о предполагаемых побочных эффектах. Такое решение было принято несколькими государствами после появления данных о случаях образования тромбов у привившихся препаратом AstraZeneca. Впрочем, 18 марта ЕМА выдала положительное заключение об эффективности и безопасности этого препарата, после чего страны начали постепенно возвращаться к его использованию.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что последние несколько дней фиксируется тенденция роста числа новых случаев COVID-19 в мире, включая Европейский регион ВОЗ. Представитель организации подчеркнула, что основным способом победить пандемию остаётся применение вакцин.

«Вакцинация — это глобальное благо в области здравоохранения, которое уже позволило спасти миллионы жизней от разных заболеваний. Вакцинация также очень важна в текущей пандемии», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Вуйнович отметила необходимость сохранять высокие темпы вакцинации, а также защищать уязвимые группы населения и соблюдать меры безопасности, пока все не получат прививку.

При этом она объяснила, что увеличение роста новых случаев коронавирусной инфекции в Европейском регионе связано не только с ослаблением ограничительных мер, но и с тем, что люди стали меньше соблюдать правила предосторожности.

15 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия занимает лидирующее место в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Он уточнил, что две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек.

«Ни одна другая европейская страна ещё не вакцинировала полностью 3 млн жителей. Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию», — рассказал он.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что спрос на российскую вакцину в мире превышает предложение, однако подчеркнул, что приоритетом остаётся вакцинация российских граждан.

Ситуация с COVID-19 в России

В России за прошедшие сутки было выявлено 9632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них наибольшее число — в Москве (1728) и Санкт-Петербурге (899).

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за это время было госпитализировано 740 человек с подтверждённым COVID-19.

РИА Новости

© Александр Кряжев

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 11 279 пациентов, а 392 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев COVID-19 достигло 4 447 570, с начала пандемии умерли 94 659 человек, выздоровели 4 060 652 пациента.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 117 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются более 495 тыс. человек.

В свою очередь, в МЧС России сообщили, что специальные подразделения ведомства продезинфицировали с апреля 2020-го около 83 тыс. объектов массового пребывания людей, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции.

«С апреля 2020 года подразделениями МЧС России проведена специальная обработка свыше 6 тыс. лечебных и 8 тыс. образовательных учреждений, а также почти 23 тыс. объектов соцобслуживания, более 45,6 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.