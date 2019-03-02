«Мы должны быть на шаг впереди»: в Генштабе РФ рассказали об американской военной стратегии «Троянский конь»

Минобороны США приступило к разработке принципиально новой стратегии ведения боевых действий, которая уже получила название «Троянский конь», заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Суть её заключается в дестабилизации ситуации внутри государства-противника и одновременном нанесении ударов высокоточным оружием по ключевым объектам на его территории. Герасимов подчеркнул, что Москва способна пресекать подобные действия. По его словам, в развитии военной стратегии РФ должна идти на шаг впереди своих вероятных оппонентов. Эксперты полагают, что оснащение российской армии позволяет отразить любые военные угрозы, а подрывную деятельность успешно нейтрализуют правоохранительные органы.

Министерство обороны США начало разработку новой стратегии ведения боевых действий, которая заключается в одновременном использовании протестов пятой колонны и нанесении ударов высокоточным оружием (ВТО) по ключевым объектам противника. Об этом в ходе конференции, посвящённой развитию военной стратегии России, рассказал глава Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

«Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «Троянский конь». Суть её заключается в активном использовании протестного потенциала пятой колонны в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам», — цитирует Герасимова ТАСС.

При этом начальник Генерального штаба отметил, что Российская Федерация готова пресечь применение этой стратегии. Он рассказал, что за последние годы военные учёные совместно с Генштабом разработали концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников.

Замминистра обороны добавил, что в основе российского ответа на подобные действия лежит стратегия активной обороны, которая предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз национальной безопасности с учётом оборонительного характера военной доктрины РФ.

«Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных учёных. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди», — подчеркнул Герасимов.

По словам главы Генштаба, сейчас Соединённые Штаты и их союзники прорабатывают как сценарии ведения наступательных военных действий, так и использование технологий «мягкой силы» для уничтожения государственности неугодных им стран.

«США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как «глобальный удар», «многосферное сражение», используются технологии «цветных революций» и «мягкой силы», — рассказал Герасимов.

«Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти. Так было в Ираке, Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле», — добавил он.

Ничего нового

По словам вице-президента Российской академии геополитических проблем Владимира Анохина, в описанном варианте ведения гибридной войны рассматриваются две фазы воздействия на противника. Первая заключается в поиске протестного электората и его лидеров, после чего эти силы должны «раскачивать» ситуацию в стране.

Путин открыл Универсиаду в Красноярске «Эти силы отвлекают и ослабляют руководство государства, создают определённый фон, раскачивают общественное мнение и дисбалансируют общественную жизнь, что отражается на морально-психологическом состоянии вооружённых сил. Ничего нового в такой стратегии нет», — отметил эксперт.

«Что касается технического оснащения и стратегий подавления, у нас разработаны оперативные планы, которые в настоящий момент могут в кратчайшие сроки подавить любого противника. Американцы уже «чешут репу», потому что посчитали, через сколько минут получат сокрушающий удар», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко констатировал, что РФ готова противостоять как военным, так и гибридным угрозам со стороны других государств. Он отметил, что в России созданы и функционируют надёжные системы воздушно-космической обороны, включая комплексы большой (С-300, С-400 с перспективой поставок С-500 в обозримом будущем), средней («Бук-М2» и «Бук-М3») и малой («Тор-М2») дальности.

«Создана сеть радиолокационных станций, которая способна обнаруживать любые цели, включая малозаметные и выполненные по стелс-технологии. Поэтому любые попытки скрытно проникнуть и наносить удары высокоточным оружием не увенчаются успехом по определению, потому что разработанные комплексы и системы надёжно обеспечивают безопасность страны», — рассказал эксперт.

При этом, говоря об активности пятой колонны, он отметил эффективную работу МВД и ФСБ России, которые не допустят антиконституционных действий внутри страны со стороны тех, «кто находится на содержании США и их западных сателлитов».

«Надеемся вернуться в Россию»: RT поговорил с болельщиками из Африки, «забывшими» уехать домой после ЧМ-2018 «Так что все эти концепции — не более чем пожелания, которые не будут реализованы в практическом плане. Но у нас в любом случае есть потенциал для противодействия в подобного рода ситуациях», — подытожил Коротченко.

«Любой потенциальный агрессор должен понимать, что всякая форма давления на Россию и её союзников бесперспективна. Наш ответ не заставит себя ждать. Для этого принимаются на вооружение и развёртываются современные образцы вооружений, в том числе принципиально новые виды оружия», — подчеркнул Герасимов в ходе своего выступления.

Вместе с тем глава Генштаба вновь обратил внимание на то, что создание новых образцов военной техники не должно и не будет втягивать Российскую Федерацию в бессмысленную гонку вооружений. А достаточное для сдерживания вероятного противника количество новых комплексов будет создано в рамках существующего военного бюджета.

Серьёзная провокация

Стоит добавить, что о стратегии «Троянский конь», которую США могли бы применить против России и Китая, упоминалось в одном из февральских материалов западной прессы. Тогда автор немецкого портала Telepolis сравнил с этим древним тактическим приёмом озвученные начальником Генштаба ВВС США Дэвидом Гольдфейном соображения. Правда, тогда речь не заходила о какой-либо подрывной деятельности пятой колонны.

Выступая в Брукингском институте, Гольдфейн рассказал о новой стратегии, суть которой заключается в скрытном проникновении вглубь территории противника и нанесении удара по его уязвимым местам. Эта стратегия (на разработку которой Пентагон рассчитывает получить $135 млрд) предусматривает привлечение к нанесению ударов всех видов войск, однако ключевая роль в таких операциях отдаётся истребителям F-35.

«Если бы какому-нибудь Китаю, или России, или другому глобальному противнику довелось увидеть F-35 в своём воздушном пространстве, я бы всем им с радостью отправил послания из двух слов: «Мы здесь». Не «я здесь» — F-35 никогда не будет летать один. Мы здесь... Мы за вами следили. Мы знаем, что там у вас происходит, и мы уже обошли все системы обороны, которые, как вы уверены, у вас есть», — заявил тогда Гольдфейн.

Подобные заявления высокопоставленного военного были скептически встречены в экспертной среде. В частности, военный обозреватель и глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин констатировал, что описанная генералом стратегия базируется на принципе раскола общества и попытки осуществить что-то подобное мы сейчас наблюдаем в Венесуэле.

«Все скрытые вторжения возможны только в одном случае — когда внутренняя ситуация в той или иной стране входит в состояние кризиса и общество теряет свою внутреннюю монолитность. Так что в американском плане нет ничего нового, стратегия банальна и известна много лет», — отметил Шурыгин.

В свою очередь, военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что подобные заявления похожи на серьёзную провокацию и не способствуют стабилизации обстановки в мире.

«Если это на самом деле реальные стратегические разработки и они ведутся, то они, как правило, секретные и публично о них никто не будет говорить», — отметил Кошкин.

Вместе с тем он выразил мнение, что сейчас ни одна страна в мире, включая Соединённые Штаты, не в состоянии провести вторжение в Россию, тем более «широкомасштабное и глубокое».