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Мы должны были воевать: Обиженный Запад обещает мстить России
25 февраля 2022, 09:40 • 537 • Политика
Запад вообразил, что элита России – это трусливые коррупционеры и что если "не будет им больше шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене" (слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля), то Россия сдаст Западу и Украину, а потом и саму себя. Под эту идиотскую идею были подведены тщательно разработанная стратегия и политика, которые 24 февраля обанкротились. В этих условиях представшим перед миром в своей срамной наготе западным политикам приходится делать бессмысленные и жалкие заявления. Такие же, как вчера и позавчера, хотя уже давно ясно, что запугивание не сработает, что Запад загнал себя в тупик, а Россия по его жульническим "правилам" играть более не будет. Остаётся только одно – мстить русским, пока западники не созреют для восприятия новой реальности. Тогда заткнутся и их СМИ, и все эти политические клоуны.
Президент США Джо Байден, на котором лежит основная ответственность за этот грандиозный провал, пытаясь прикрыться смотрящими в рот Вашингтону вассалами, пообещал "единый и решительный ответ" на действия России, которую "мир привлечёт к ответственности" за этот якобы "ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности". Байден пообещал, что будет ночью следить за ситуацией вокруг Украины и продолжать регулярно получать сведения о происходящем.
В разговоре с перепуганным до смерти президентом-комиком Украины Владимиром Зеленским он охарактеризовал военную операцию России по проведению демилитаризации и денацификации Украины как "неспровоцированное и неоправданное нападение" и пообещал более серьёзные санкции в отношении России со стороны "большой семёрки" и других "союзников" США. А также – дистанционно поддерживать Украину и её народ. Переживёт ли старичок-президент такую эмоциональную встряску – вначале Кабул, теперь – Киев, ведь русские танки, как сообщается, уже входят в Харьков, а ВСУ – разбегаются.
Конгресс США: шок, разброд и шатание
Конгресс США, эта штаб-квартира американской олигархии, превратился в растревоженный улей. Американская гегемония в мире рушится, и обитателей Капитолия это, естественно, беспокоит, независимо от партийной принадлежности. Но там оживилась и междоусобица между демократами и республиканцами. Сказать этим деятелям просто нечего. Всех умных экспертов, кто предупреждал не провоцировать Россию, в США и на Западе в целом давно разогнали. Поэтому там говорят сейчас то, что говорили всегда, хотя бессмысленность этих слов и этого курса стала очевидной для всех. Запугивать санкциями и воевать с Россией языком глупо, но именно этим они как заведённые и занимаются.
Председатель комитета Сената по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что президент России Владимир Путин трагическим образом положил конец десятилетиям всеобщего мира в Европе, подзабыв об агрессии НАТО против Югославии и Косово. "Теперь США и наши союзники по НАТО должны выступить единым и решительным фронтом против попыток Путина создать новую российскую империю за счёт украинского народа", – сказал Уорнер, имея в виду, что империя может быть только у США. Однако из дальнейших слов законодателя явствует, что США планируют лишь "укреплять оборону наших союзников по НАТО" и "продемонстрировать Путину, что эта агрессия не окажется безнаказанной". А вот помощь Украине в Вашингтоне будут лишь "изучать". Он, видимо, её уже списал.
Глава комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф, русофоб со стажем, пообещал "стоять на стороне народа Украины – сейчас и всегда", но при этом ничего конкретного. Он вообще не знает, "что будет дальше", кроме увеличения санкционного давления – вплоть "до полного отрезания ведущих финансовых институтов России от глобальной экономики и прекращения зависимости Европы от русской нефти навсегда". Ну, конечно, интересами европейцев и особенно немцев Шифф готов решительно жертвовать, так как это выгодно США.
Председатель комитета Сената по международным отношениям демократ Боб Менендес просто рассмешил: "История докажет, что решение Владимира Путина пожертвовать жизнями бесчисленных украинцев и русских было принято из страха – страха позволить соседнему независимому, суверенному государству стремиться к демократии и свободе".
Кое в чём с ним можно, кстати, согласиться – сегодняшний день действительно исторический, только совсем в другом смысле.
Вообще ничего не понял сенатор-республиканец Кевин Крамер: "Нам нужно было ввести санкции несколько месяцев назад, чтобы предотвратить именно такие действия". А его сопартиец старший республиканец в комитете Сената по международным отношениям Джеймс Риш выразил желание воевать до последнего украинца:
Короче, пусть русские воют с русскими, а мы будем "стоять и поддерживать". Как мило! Но это не всё. Сенаторы-республиканцы Марша Блэкберн и Билл Хагерти направили письмо министру обороны Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену с критикой отсутствия у Белого дома планов безопасной эвакуации американских граждан из Украины. Они припомнили Белому дому Афганистан с его "беспорядочной и хаотичной эвакуацией граждан США, обладателей постоянного вида на жительство в США и афганских союзников на фоне катастрофического вывода войск из Афганистана в 2021 году". И заявили о "желании и правах Конгресса" контролировать этот вопрос "от имени американского народа".
Бегите, янки, бегите, не спотыкаясь. Нашлись, впрочем, и откровенные пессимисты. Известный русофоб сенатор-республиканец Марко Рубио признал: "Я не верю, что санкции помешают им реализовать свой план…". По его мнению, Путин захватит весь восток Украины и попытается взять Киев, а американцы ощутят последствия напряжённости между Россией и Украиной на автомобильных заправках. Сенатор отметил, что цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель, что является самым высоким уровнем с 2014 года. На снабжении продуктами питания в США это также отразится, как и на некоторых сферах экономики, космической отрасли.
Цирк в Европе: Мальбрук в поход собрался
У канцлера ФРГ – главного европейского спонсора Киева Олафа Шольца – была возможность заставить Украину не провоцировать Россию, но Берлин ею не воспользовался, так как больше всего остального хотел выслужиться перед США. Теперь Шольцу остаётся лишь работать языком и горевать об "ужасном дне для Украины и мрачном дне для Европы". А также заявлять о "вопиющем нарушении международного права" (с Югославией и Косово из-за сербского "геноцида", по его мнению, всё было в порядке) и утверждать, что атака России "ничем не оправдана". Неужели Шольц слепой и глухой? Не беспокойтесь, с ним всё в порядке – он просто трусит, поэтому и проявляет "полную солидарность" с Украиной и её народом. Да, немецкие инвестиции ушли в песок, Германия, скорее всего, потеряет "Северный поток – 2" – вот она, цена отсутствия подлинного суверенитета.
Самозваный "спаситель мира от третьей мировой войны" президент Франции Эммануэль Макрон созвал внеочередное заседание Совета по вопросам обороны и национальной безопасности для обсуждения ситуации на Украине. Он поговорил предварительно по телефону с Зеленским, последний потребовал от французов поддержки. Внятного заявления Парижа относительно военной спецоперации России на Украине на момент написания статьи нет, и оно будет, скорее всего, стандартным. Благодаря этому телефонному разговору, однако, широкая общественность узнала, что Макрон вовсе не был "честным брокером", потому что Париж также поставлял украинскому режиму оружие для войны с Россией.
Премьер-министр назначенной США "смотрящей" за Украиной Британии Борис Джонсон впал "в ужас перед катастрофическими событиями на Украине". Будучи великим артистом, он, дескать, "потрясён" тем, что "президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения" и начал "неспровоцированное нападение на Украину", пообещав в Twitter "решительный ответ". По словам премьера (следите за бесподобной фразеологией!), этот ответ
Сегодня вечером Джонсон сделает на этот счёт развёрнутое заявление. Он созвал также экстренный саммит НАТО. Между тем провокаторская роль Британии в нынешнем кризисе – одна из главнейших. Лондон, как и Вашингтон, намерен воевать с Россией до последнего украинца, а также присвоить российские активы в своей юрисдикции.
Есть в Европе ещё и "короли" одного странного "королевства" – Евросоюза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, давнишний враг России, выступила с одним из самых циничных заявлений. Преступлений Киева она никогда не видела и не признавала. Но на Москву привычно сваливает всё, обещая ввести "самые жёсткие санкции", "ослабить экономическую базу России и её способность к модернизации" после "варварского нападения Москвы на Украину". Она заявила, что представит на утверждение "масштабные и стратегические" санкции против России. Цель – "нанести серьёзный ущерб Кремлю, их интересам и их способностям финансировать войну".
– провозгласила экс-министр обороны Германии, намеренная вести борьбу, прежде всего, с русским народом.
Что с того?
Как видим, никто не собирается на Западе воевать за Украину, так как все понимают на самом деле, что это и стрёмно, и бессмысленно. Запад осознаёт на самом деле, что его политика провалилась, карта бита – Россия частью "мирового негодяйства" не станет. Однако, что делать, там не понимают. Никакого плана "Б" у Запада нет. Кроме одного – как можно больше испортить жизнь русским. Но тут есть риск. Мы возненавидим Запад, а не Кремль, если они к этому серьёзно приступят. И у России и русских тоже есть немало способов наказать Запад. Хотите вендетту, вы её получите. А когда поумнеете и придёте мириться, вы станете для нас безразличны. А сделать вам это придётся. Это в России есть всё, кроме кофе. А у вас, изнеженных, кое-чего нет.
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