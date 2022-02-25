Мы должны были воевать: Обиженный Запад обещает мстить России

Запад вообразил, что элита России – это трусливые коррупционеры и что если "не будет им больше шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене" (слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля), то Россия сдаст Западу и Украину, а потом и саму себя. Под эту идиотскую идею были подведены тщательно разработанная стратегия и политика, которые 24 февраля обанкротились. В этих условиях представшим перед миром в своей срамной наготе западным политикам приходится делать бессмысленные и жалкие заявления. Такие же, как вчера и позавчера, хотя уже давно ясно, что запугивание не сработает, что Запад загнал себя в тупик, а Россия по его жульническим "правилам" играть более не будет. Остаётся только одно – мстить русским, пока западники не созреют для восприятия новой реальности. Тогда заткнутся и их СМИ, и все эти политические клоуны.

Президент США Джо Байден, на котором лежит основная ответственность за этот грандиозный провал, пытаясь прикрыться смотрящими в рот Вашингтону вассалами, пообещал "единый и решительный ответ" на действия России, которую "мир привлечёт к ответственности" за этот якобы "ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности". Байден пообещал, что будет ночью следить за ситуацией вокруг Украины и продолжать регулярно получать сведения о происходящем.

В разговоре с перепуганным до смерти президентом-комиком Украины Владимиром Зеленским он охарактеризовал военную операцию России по проведению демилитаризации и денацификации Украины как "неспровоцированное и неоправданное нападение" и пообещал более серьёзные санкции в отношении России со стороны "большой семёрки" и других "союзников" США. А также – дистанционно поддерживать Украину и её народ. Переживёт ли старичок-президент такую эмоциональную встряску – вначале Кабул, теперь – Киев, ведь русские танки, как сообщается, уже входят в Харьков, а ВСУ – разбегаются.

Конгресс США: шок, разброд и шатание

Конгресс США, эта штаб-квартира американской олигархии, превратился в растревоженный улей. Американская гегемония в мире рушится, и обитателей Капитолия это, естественно, беспокоит, независимо от партийной принадлежности. Но там оживилась и междоусобица между демократами и республиканцами. Сказать этим деятелям просто нечего. Всех умных экспертов, кто предупреждал не провоцировать Россию, в США и на Западе в целом давно разогнали. Поэтому там говорят сейчас то, что говорили всегда, хотя бессмысленность этих слов и этого курса стала очевидной для всех. Запугивать санкциями и воевать с Россией языком глупо, но именно этим они как заведённые и занимаются.

Председатель комитета Сената по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что президент России Владимир Путин трагическим образом положил конец десятилетиям всеобщего мира в Европе, подзабыв об агрессии НАТО против Югославии и Косово. "Теперь США и наши союзники по НАТО должны выступить единым и решительным фронтом против попыток Путина создать новую российскую империю за счёт украинского народа", – сказал Уорнер, имея в виду, что империя может быть только у США. Однако из дальнейших слов законодателя явствует, что США планируют лишь "укреплять оборону наших союзников по НАТО" и "продемонстрировать Путину, что эта агрессия не окажется безнаказанной". А вот помощь Украине в Вашингтоне будут лишь "изучать". Он, видимо, её уже списал.

Глава комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф, русофоб со стажем, пообещал "стоять на стороне народа Украины – сейчас и всегда", но при этом ничего конкретного. Он вообще не знает, "что будет дальше", кроме увеличения санкционного давления – вплоть "до полного отрезания ведущих финансовых институтов России от глобальной экономики и прекращения зависимости Европы от русской нефти навсегда". Ну, конечно, интересами европейцев и особенно немцев Шифф готов решительно жертвовать, так как это выгодно США.

Председатель комитета Сената по международным отношениям демократ Боб Менендес просто рассмешил: "История докажет, что решение Владимира Путина пожертвовать жизнями бесчисленных украинцев и русских было принято из страха – страха позволить соседнему независимому, суверенному государству стремиться к демократии и свободе".

Сегодняшний день, – сказал он, – должен ознаменовать исторический сдвиг в том, как мир относится к деспоту в Москве и работает с ним.

Кое в чём с ним можно, кстати, согласиться – сегодняшний день действительно исторический, только совсем в другом смысле.

Вообще ничего не понял сенатор-республиканец Кевин Крамер: "Нам нужно было ввести санкции несколько месяцев назад, чтобы предотвратить именно такие действия". А его сопартиец старший республиканец в комитете Сената по международным отношениям Джеймс Риш выразил желание воевать до последнего украинца:

Народ Украины готов взять в руки оружие и защищать свой суверенитет, и он должен знать, что США и свободолюбивые люди во всём мире стоят вместе с ними. Мы поддерживаем их и законное украинское правительство, которое поддерживает устремления украинского народа.

Короче, пусть русские воют с русскими, а мы будем "стоять и поддерживать". Как мило! Но это не всё. Сенаторы-республиканцы Марша Блэкберн и Билл Хагерти направили письмо министру обороны Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену с критикой отсутствия у Белого дома планов безопасной эвакуации американских граждан из Украины. Они припомнили Белому дому Афганистан с его "беспорядочной и хаотичной эвакуацией граждан США, обладателей постоянного вида на жительство в США и афганских союзников на фоне катастрофического вывода войск из Афганистана в 2021 году". И заявили о "желании и правах Конгресса" контролировать этот вопрос "от имени американского народа".

Бегите, янки, бегите, не спотыкаясь. Нашлись, впрочем, и откровенные пессимисты. Известный русофоб сенатор-республиканец Марко Рубио признал: "Я не верю, что санкции помешают им реализовать свой план…". По его мнению, Путин захватит весь восток Украины и попытается взять Киев, а американцы ощутят последствия напряжённости между Россией и Украиной на автомобильных заправках. Сенатор отметил, что цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель, что является самым высоким уровнем с 2014 года. На снабжении продуктами питания в США это также отразится, как и на некоторых сферах экономики, космической отрасли.

Цирк в Европе: Мальбрук в поход собрался

У канцлера ФРГ – главного европейского спонсора Киева Олафа Шольца – была возможность заставить Украину не провоцировать Россию, но Берлин ею не воспользовался, так как больше всего остального хотел выслужиться перед США. Теперь Шольцу остаётся лишь работать языком и горевать об "ужасном дне для Украины и мрачном дне для Европы". А также заявлять о "вопиющем нарушении международного права" (с Югославией и Косово из-за сербского "геноцида", по его мнению, всё было в порядке) и утверждать, что атака России "ничем не оправдана". Неужели Шольц слепой и глухой? Не беспокойтесь, с ним всё в порядке – он просто трусит, поэтому и проявляет "полную солидарность" с Украиной и её народом. Да, немецкие инвестиции ушли в песок, Германия, скорее всего, потеряет "Северный поток – 2" – вот она, цена отсутствия подлинного суверенитета.

Самозваный "спаситель мира от третьей мировой войны" президент Франции Эммануэль Макрон созвал внеочередное заседание Совета по вопросам обороны и национальной безопасности для обсуждения ситуации на Украине. Он поговорил предварительно по телефону с Зеленским, последний потребовал от французов поддержки. Внятного заявления Парижа относительно военной спецоперации России на Украине на момент написания статьи нет, и оно будет, скорее всего, стандартным. Благодаря этому телефонному разговору, однако, широкая общественность узнала, что Макрон вовсе не был "честным брокером", потому что Париж также поставлял украинскому режиму оружие для войны с Россией.

Премьер-министр назначенной США "смотрящей" за Украиной Британии Борис Джонсон впал "в ужас перед катастрофическими событиями на Украине". Будучи великим артистом, он, дескать, "потрясён" тем, что "президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения" и начал "неспровоцированное нападение на Украину", пообещав в Twitter "решительный ответ". По словам премьера (следите за бесподобной фразеологией!), этот ответ

будет включать летальную помощь в форме оборонительного оружия и нелетальную помощь.

Сегодня вечером Джонсон сделает на этот счёт развёрнутое заявление. Он созвал также экстренный саммит НАТО. Между тем провокаторская роль Британии в нынешнем кризисе – одна из главнейших. Лондон, как и Вашингтон, намерен воевать с Россией до последнего украинца, а также присвоить российские активы в своей юрисдикции.

Есть в Европе ещё и "короли" одного странного "королевства" – Евросоюза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, давнишний враг России, выступила с одним из самых циничных заявлений. Преступлений Киева она никогда не видела и не признавала. Но на Москву привычно сваливает всё, обещая ввести "самые жёсткие санкции", "ослабить экономическую базу России и её способность к модернизации" после "варварского нападения Москвы на Украину". Она заявила, что представит на утверждение "масштабные и стратегические" санкции против России. Цель – "нанести серьёзный ущерб Кремлю, их интересам и их способностям финансировать войну".

Мы не позволим президенту Путину заменить верховенство закона верховенством силы и безжалостности. Украина победит,

– провозгласила экс-министр обороны Германии, намеренная вести борьбу, прежде всего, с русским народом.

Что с того?

Как видим, никто не собирается на Западе воевать за Украину, так как все понимают на самом деле, что это и стрёмно, и бессмысленно. Запад осознаёт на самом деле, что его политика провалилась, карта бита – Россия частью "мирового негодяйства" не станет. Однако, что делать, там не понимают. Никакого плана "Б" у Запада нет. Кроме одного – как можно больше испортить жизнь русским. Но тут есть риск. Мы возненавидим Запад, а не Кремль, если они к этому серьёзно приступят. И у России и русских тоже есть немало способов наказать Запад. Хотите вендетту, вы её получите. А когда поумнеете и придёте мириться, вы станете для нас безразличны. А сделать вам это придётся. Это в России есть всё, кроме кофе. А у вас, изнеженных, кое-чего нет.