«Мы до последнего не верили»: россияне возвращаются домой после более двух месяцев жизни на кораблях у берегов США

Около 120 россиян, которые из-за пандемии коронавируса более двух месяцев были вынуждены жить на круизных лайнерах у берегов США, в ближайшее время вернутся домой — первая группа соотечественников уже в пути. Об этом RT рассказали сами находящиеся на борту кораблей. В Министерстве иностранных дел РФ отмечают, что американские власти так и не предоставили точной информации о российских гражданах на лайнерах.

Несколько лайнеров американско-норвежского предприятия Royal Caribbean Cruises, второй по величине круизной компании в мире, стоят на якоре у берегов Майами больше двух месяцев. Хотя ещё в середине марта с кораблей сняли всех пассажиров, там до сих пор остаются десятки тысяч членов экипажей — людей со всего мира, среди которых около 120 россиян.

70 дней ожидания

Как рассказал RT россиянин Юрий (имя изменено), людям постоянно обещали, что их репатриируют домой на кораблях, однако каждый раз отправку переносили в последний момент.

15 мая, после очередной задержки лайнера Majesty of the Seas несколько сотен членов экипажа устроили митинг на палубе. Люди вывесили простыни, на которых написали обращения к судовладельцу: «Хорошо ли вы спите?» и «Сколько ещё будет лжи?».

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Россияне, ставшие очевидцами митинга, рассказали RT, что администрация корабля попыталась убрать самодельный плакат, однако участники протеста не дали этого сделать.

Ольга, которая работала на одном из лайнеров, сообщила RT, что несколько соотечественников вылетели домой 24 мая. Ещё часть россиян находится на лайнере рядом с Барбадосом и ждёт отправки домой на самолётах — круизная компания смогла договориться с правительством США, чтобы граждан европейских стран отправляли чартерными рейсами.

«Нам объявили, что мы вылетаем сегодня, сказали собрать вещи и подготовиться. Мы полетим до Лондона, а оттуда кто-то рейсом до Минска, кто-то до Финляндии. Потом до Москвы нас должны довезти на автобусах. Честно говоря, мы до последнего не верили в то, что нам выдадут билеты. Нам уже раз пять обещали чартерные рейсы и каждый раз всё отменялось», — сказала Ольга.

Россияне ждали возвращения домой с 15 марта, когда с лайнеров сошли последние пассажиры. За время, пока корабли стояли на якоре рядом с Майами, власти Соединённых Штатов так и не предоставили точную информацию о количестве российских граждан на борту, отметили в Министерстве иностранных дел РФ.

«По имеющимся данным, в том числе поступающим от самих соотечественников, на лайнерах у побережья США застряли порядка 120 россиян. Как и другим иностранцам в аналогичной ситуации им было запрещено сходить на берег. Складывается впечатление, что в Вашингтоне решили самоустраниться от решения этой проблемы, вынуждая судовладельцев самостоятельно репатриировать членов экипажей и пассажиров круизных лайнеров», — заявили RT в МИД.

По данным Посольства РФ в Вашингтоне, на прошлой неделе американская круизная компания, наконец, смогла отправить несколько лайнеров в европейские порты в Великобритании, Нидерландах, Италии и Испании, куда они должны прибыть примерно 4 июня. На борту находятся, среди прочих, 28 наших соотечественников.

«На положении заключённых»

Между тем, по данным Университета Джонса Хопкинса на 28 мая, в США выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. Свыше 100 тыс. пациентов скончались — это самый высокий показатель в мире. Для сравнения, в Великобритании, которая занимает второе место по этому показателю, погибли 37,9 тыс. человек.

Из-за этого американские власти установили очень жёсткие правила для репатриации иностранных граждан с круизных лайнеров, в частности все перевозки должны быть осуществлены за счёт судовладельца, пояснил RT первый зампредседателя Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.

При этом Ковальчук отметил, что далеко не каждый человек способен работать в море и выдерживать постоянные изменения условий.

«Сейчас эти люди фактически оказались на положении заключённых. Конечно, бытовые условия на круизных лайнерах далеки от тюремных, но у большинства людей сейчас нет никакого занятия, поэтому они начинают психологически ломаться, особенно те, кто оказался на судне впервые», — говорит он.

На сегодняшний день известно уже о четырёх предполагаемых случаях самоубийств среди членов экипажей круизных лайнеров по всему миру, которые ждут репатриации на родину. Все они произошли за последние несколько недель.

В апреле Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что только на борту судов у берегов страны находились порядка 80 тыс. граждан со всего мира. 13 мая представитель Береговой охраны Барри Лэйн заявил, что на 91 круизном судне в портах и территориальных водах США остаются более 61 тыс. членов экипажа.