«Мы делаем дело и меньше занимаемся политикой»

В ближайшие пять лет в Санкт-Петербурге будет решена одна из важных городских проблем — транспортная. В Северной столице планируется реализовать 25 инфраструктурных проектов в этой сфере, рассказал в интервью «Известиям» врио губернатора региона Александр Беглов. Это позволит обеспечить новый скоростной режим движения электричек и расширить сеть путепроводов, сообщил он. Кроме того, Александр Беглов рассказал о работе с оппозицией и объяснил, каким образом планируется увеличить бюджет региона до 1 трлн рублей.

— В городе уже многое сделано за последнее время — мы почувствовали это на себе. Петербург начинает возвращаться в федеральную повестку, становиться тем самым драйвером российской экономики, которым по праву и должен быть.

— Мы наладили коммуникации с федеральным центром. Это совершенно новый формат, примеров можно привести несколько. Первый пример — мы договорились с федеральным центром о выпадающих доходах в Санкт-Петербурге и уже получили 13,5 млрд рублей. Кроме того, я обращался к президенту России, к премьеру Дмитрию Медведеву за помощью на выкуп социальных объектов. И нам выделили из резервного фонда правительства 10,5 млрд рублей на выкуп 25 детских садов, четырех школ и 15 объектов медицинского направления, в том числе 14 офисов врачей общей практики. И почему это произошло? Потому что на сегодняшний день появился дисбаланс между строительством жилья и социальной инфраструктуры. Эти проекты мы уже реализовываем, до конца года все они будут введены в строй.

— В ближайшие пять лет в Петербурге планируется реализовать приоритетные транспортные проекты. Это важный вопрос для города — только на четыре из них будет выделено 17 млрд рублей, в том числе из федеральной казны. Какой отдачи вы ждете и в какие сроки? Уже есть понимание, насколько этот проект сможет быть реализован в целом?

— Прежде всего, у нас 25 проектов, касающихся транспортной инфраструктуры. Это 123 млрд рублей. Мы договорились, что практически 40 с лишним миллиардов из них берет на себя федеральный центр. Для нас это очень важные цифры и очень важная помощь от федерального центра. Но получена она не просто так — нам нужно было подготовиться, представить свои обоснования, свои проекты. Мы это умеем делать, знаем, как это делать, это дает соответствующие результаты.

Кроме того, мы буквально несколько часов назад подписали соглашение между РЖД и правительством Петербурга. Оно предусматривает вложение инвестиций в размере 88 млрд рублей в Санкт-Петербургский центральный железнодорожный узел. Это дает нам возможность расширить узкие места — прежде всего обеспечить другой скоростной режим электричек. Особенно это касается направлений от центра до Колпино, от Колпино до Тосно, и ряда других направлений. Кроме всего прочего, это 170 вагонов и 28 поездов. Безусловно, это, конечно, Бронка (многофункциональный морской перегрузочный комплекс в Большом порту Санкт-Петербург. — «Известия»). Это обход города грузовым железнодорожным транспортом, который даст нам возможность развивать ту же самую сеть электропоездов. Ну и самое главное — это строительство путепроводов. Мы договорились с РЖД о строительстве шести путепроводов уже до 2026 года. Это софинансирование, совместные проекты — город вложит порядка 30 млрд рублей.

Один из таких красивых проектов — это, конечно, развитие города Кронштадта совместно с Министерством обороны, совместно с представителями бизнеса и городом. Мы подписали соответствующее соглашение о развитии, практически это будет остров фортов. Там будет большой музей и я думаю, что это будет самый большой музей в Европе. Не только в Европе, но и во всем мире. Я считаю, что через 5–7 лет Кронштадт станет одним из самых красивых городов не только России, но и Европы. Поэтому предлагаю приезжать к нам, покупать квартиры в Кронштадте — не пожалеете, хочу сказать.

Еще один из таких инфраструктурных объектов — это безусловно, развитие Горской. Там большой деловой комплекс, зоны развития IT-технологий, развития гостиничного комплекса, офисного. Есть ряд других направлений — это, конечно, развитие общественных пространств. Вы знаете, Владимир Владимирович поддержал предложение горожан, чтобы на месте «судебного квартала» развивался Арт-парк. Это справедливое решение, которое мы сейчас реализовываем. Безусловно, в том, что касается благоустройства города, мы привлекаем инвесторов. И я очень рад, что на сегодняшний день мы планируем подписать порядка 20 проектов общей стоимостью порядка 180 млрд рублей.

— Как вы оцениваете ситуацию с частными инвестициями в городские проекты? И заинтересован ли бизнес в том, чтобы вернуться в город, привлечь больше средств?

— Политика в городе должна быть, как у садовника, который чем больше ухаживает за деревом, тем больше получает плодов. Нужно создавать максимальные условия. К примеру, мы приняли постановление: чтобы строить здесь гостиницы разного класса, мы пошли на то, чтобы дать инвестору возможность иметь соответствующие льготы. Инвесторы уже откликаются, уже пришло определенное количество заявок. Но для нас очень важно и государственно-частное партнерство, которое мы на сегодняшний день развиваем. Есть много соответствующих примеров и для нас важно, чтобы бизнес не боялся вкладывать в наш город.

— Недавно вы заявили, что Петербургу нужен бюджет на триллион. Звучит красиво, но когда и как можно достичь этого показателя? И еще вопрос: какие налоговые резиденты могут прийти в Санкт-Петербург?

— У нас очень много льгот для инвесторов, которые необходимы городу прежде всего. Потому что по территории он, конечно, меньше, чем Ленинградская область, и здесь надо не сделать ошибок по использованию территорий — они должны соответствовать развитию самого города. Это прежде всего IT-технологии, медицина, создание технологичных высокооплачиваемых рабочих мест, разные другие направления. Мы же здесь с вами сталелитейный завод не построим и доменную печь. А привлечение умных инвестиций — добро пожаловать.

Ну а про триллион — здесь прежде всего нужно работать. Наша промышленность должна работать, конкурентоспособность должна быть. Прежде всего мы, конечно, заинтересованы в привлечении инвестиций для развития городской среды. Мы уже несколько проектов реализовываем, у нас уже конюшенное ведомство есть, есть Таврический сад — общественно большой проект. Конечно, необходимо создание условий, чтобы в нашем городе регистрировались различные крупные предприятия.

— Давайте перейдем от экономической в политическую плоскость. Удалось ли вам выстроить диалог с парламентом Санкт-Петербурга? Как известно, там есть оппозиционные депутаты, которые пользуются заметной поддержкой горожан.

— Знаете, у Чехова есть такая пьеса — «Дядя Ваня». Там профессор Серебряков сказал: «Нужно делать дело, господа». Вот мы делаем дело и меньше занимаемся политикой. Но если говорить о депутатах законодательного собрания, то у нас налажена конструктивная работа. Пример тому, когда за короткий срок мы внесли закон и он был принят, — о бесплатном проезде льготных категорий в электричках, и это круглогодично и на долгие-долгие годы. Депутаты поддержали и за один день приняли сразу в трех чтениях — это хорошая работа. А политикой пусть они занимаются, мы будем заниматься делом.

— На встрече с президентом вы заявили о необходимости введения туристического сбора, средства от которого будут направлены на реставрацию исторических зданий. Когда все эти здания будут отреставрированы и отремонтированы, сбор никуда не денется или будет отменен?

— Ну, во-первых, нам нужно 10 млрд рублей, чтобы в первую очередь решить проблемы тех зданий, которые находятся под охраной. Это порядка 255 жилых домов и других зданий со сложной, требующей особого внимания архитектурой. Всего у нас в городе 9 тыс. зданий, поэтому работы хватит надолго. Но я хотел бы обратить внимание на то, что в 2018 году город посетило больше 8 млн туристов. Из них половина — иностранцы. И ведение туристического сбора в размере всего 100 рублей в сутки — это не такие уж большие деньги. Сумма небольшая, но для города это от 1,5 млрд до 2 млрд в год. Это деньги, которые дадут возможность заняться историческим центром и, самое главное, позволят развивать туризм в нашем городе.

— Как вы оцениваете перспективы этого?

— Я думаю, мы в ближайшие годы должны увеличить туристический поток как минимум в полтора раза — с 8 млн до 12 млн. Для этого всё есть — это и развитие Кронштадта и других направлений, транспортной инфраструктуры, гостиничного комплекса. Город всегда готов, с большим удовольствием принимает всех туристов.

— И Петербуржский экономический международный форум — яркое этому доказательство.

— Да, у нас порядка 17 тыс. гостей, около 140 стран приехали на этот форум. Мы всем им рады.