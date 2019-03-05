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«Мы даже не знали, что в этой квартире живёт ребёнок»: кто виноват в гибели девочки в Кирове
05 марта 2019, 23:24 • 125 • В России
Жители Кирова уже две недели не могут прийти в себя после гибели ребёнка, которого мать на неделю оставила одного в квартире. Пока чиновники проверяют все неблагополучные семьи, а правоохранители расследуют уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью, горожане каждый день приходят к подъезду дома с цветами и мягкими игрушками.
RT
20 февраля стало известно о трагической гибели девочки в Кирове. 21-летняя мать Мария Плёнкина сознательно оставила ребёнка одного на несколько дней без еды и воды. Обнаружила Кристину её бабушка, которая пришла поздравить девочку с днём рождения. Ей должно было исполниться три года.
У стены дома, в котором погибла девочка, стоит табуретка с конфетами и молоком. Рядом — фотография погибшего ребёнка в рамке, куклы Барби, плюшевые медведи и цветы. Столько игрушек у Кристины не было за всю жизнь.
Горожане идут к стихийному мемориалу в память о погибшей Кристине из квартиры №21. Это место теперь называют «могила».
«А упаковку снимать надо? А то я первый раз», — спрашивает женщина с небольшой куклой в руках. Она говорит, что шла по делам, но не смогла пройти мимо.
Во двор дома, где жила погибшая девочка, кировчане приходят даже семьями.
«Семья подозрений не вызывала»
Участковый терапевт Ольга Кадилова работает в этом районе всю жизнь: сегодняшние мамы помнят, как сами наблюдались у неё в детстве.
«Очень ответственная и внимательная женщина», — подтверждают жители дома.
В конце 2016 года она пыталась выяснить, почему Кристину не привели на очередной плановый осмотр, и пришла к Плёнкиным домой, однако через домофон ей ответили, что «Плёнкины здесь больше не живут и новый адрес их неизвестен». Таким образом, ребёнок «выбыл» из поликлиники.
Мария Савинова, руководитель диагностического центра, к которому относится поликлиника, отмечает, что до этого момента девочка прошла все лабораторные и инструментальные исследования, которые положены ребёнку в течение первого года жизни.
«Ребёнок был всегда опрятно одет. Никаких подозрений данная семья не вызывала. Мы проверили все документы и записи в карточке», — говорит Савинова.
«Легко шла на контакт»
При этом соседи семьи Плёнкиных вообще не подозревали о существовании ребёнка.
«Мы её никогда не видели на детских площадках и даже не знали, что в этой квартире живёт ребёнок, — рассказывает представившаяся Анной соседка, которая каждый день выводит своих детей на прогулку во двор. — Может, девочка и звала на помощь, но дом ведь сталинский и с толстыми стенами, поэтому её никто не услышал бы».
Анна была настолько потрясена трагедией, что побывала на кладбище, где похоронена Кристина.
«Мы с другими людьми договорились в специальной созданной в соцсети группе и поехали. Нас было человек 20», — говорит она.
«У меня в голове крутится одна и та же мысль: могла ли я заподозрить неладное в поведении Марии? — говорит она. — И мне уже начинает казаться, что могла, хотя она была абсолютно нормальным человеком. Ни громкой музыки в квартире, ни криков, ни шумных компаний — ничего такого. Кроме того, я изредка видела её с ребёнком. Я помню, что Кристина радостно тянула к маме ручки. Да и со мной легко шла на контакт».
Кошкина не перестаёт корить себя за то, что не смогла спасти ребёнка. Она сильно похудела за две недели из-за стресса.
Все жильцы дома уверены, что слова «гулящая» и «пьющая», которые звучат в адрес матери в эфирах телешоу, посвящённых трагедии, — ложь.
«Нормальная девушка. Всегда выглядела аккуратно, и пьяной её мы не видели», — говорят они.
«Дверь никто не открывал»
Управдом Валентина в беседе с корреспондентом RT вспоминает, что Плёнкины часто затапливали помещения этажом ниже, где сейчас находятся хозяйственный магазин «Ольга» и офис.
«Я ходила к ней, но дверь никто не открывал. Домофон отключён, звонок отключён», — вспоминает она.
Последний раз «магазин тёти Оли», как его называют местные, Плёнкина затопила в начале января.
Владелица магазина Ольга Догшина отмечает, что знает в доме почти всех. По её словам, Мария Плёнкина и её мать Ирина регулярно заходили за покупками, но вместе с ребёнком она их никогда не видела.
«Когда магазин затопило, мы стали искать эту Марию. В итоге она сама пришла через какое-то время и сказала, что у неё сорвало кран. Сначала я хотела обсудить с ней вопрос возмещения ущерба, но когда узнала, что у неё огромный долг за коммуналку, решила, что взять с неё нечего», — говорит Догшина.
Плёнкина задолжала по счетам за ЖКХ более 85 тыс. рублей — на стене подъезда висит список должников.
О том, что этажом выше в квартире есть ребёнок, Догшина узнала прошлым летом, когда с балкона вниз полетели игрушки.
Сигналов не поступало
В причинах трагедии продолжают разбираться правоохранители. В УМВД по Кировской области RT рассказали, что никаких звонков в полицию, как утверждают жильцы дома, не поступало.
По словам полицейских, у Плёнкиной была судимость по статье о мошенничестве, а суд назначал ей наказание в виде штрафа.
Сообщения в полицию от жителей дома проверяет местный СК. Следователи также занимаются другими обстоятельствами, которые могли привести к гибели ребёнка.
Ранее была задержана главный врач районной поликлиники Тамара Пермякова. Женщину отпустили спустя сутки без предъявления обвинения. Мать ребёнка была помещена в СИЗО на время расследования — ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью.
Избежать повторения подобных трагедий пытаются и чиновники. Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал RT, что поручил собрать информацию о каждом подобном случае.
«Это происходит на наших глазах, — говорит Васильев. — У этой семьи были соседи, которые видели, как они живут, и могли бы обратиться в соответствующие органы и привлечь внимание. Неравнодушное отношение граждан и людей, исполняющих свои служебные обязанности, может дать эффект, а дети будут надёжно защищены».
Тем временем люди — знакомые и совершенно чужие — продолжают приезжать к месту трагедии из разных районов города. Они задают себе и друг другу один и тот же вопрос: как это могло произойти?
«Как же так вышло? Неужели никто не слышал плач ребёнка?» — кировчанин Роман раз за разом повторяет эти слова.
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