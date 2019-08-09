«Мы были к такому готовы»: фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергея Фомина отправили в СИЗО на два месяца

Сергея Фомина, обвиняемого в организации массовых беспорядков в Москве 27 июля, заключили под стражу до 8 октября. Накануне мужчина, объявленный 5 августа в розыск, добровольно пришёл к следователям. Фомин отрицает свою вину, а его адвокат заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Басманный районный суд на два месяца отправил в СИЗО Сергея Фомина — фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. На заключении Фомина под стражу настаивали следователь и прокурор, подчёркивая, что обвиняемый может попытаться скрыться, уничтожить доказательства или «достичь договорённостей» с соучастниками.

В свою очередь, Фомин и его адвокат Алексей Веселов просили судью Валентину Левашову обратить внимание на тот факт, что обвиняемый по собственной воле явился в правоохранительные органы, когда узнал, что находится в федеральном розыске по делу о беспорядках.

«Я был в отпуске 31 числа (июля. — RT) и узнал из сети, что я в розыске. Я сам вернулся, и вернулся со своим адвокатом. Потому что я не виноват. Так как я сам вернулся, я считаю, что это достаточное основание для понимания того, что я никуда не сбегу. Я прошу домашний арест», — заявил Фомин на заседании об избрании меры пресечения.

Тем не менее судья решила удовлетворить просьбы прокурора и следователя и назначила обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат Фомина Алексей Веселов сообщил RT, что сторона защиты намерена обжаловать решение об избрании данной меры пресечения.

«Мы, конечно, надеялись, что будет избрана другая мера пресечения, но в целом мы были к такому готовы. Мы будем обжаловать данное решение. Основания для избрания меры пресечения не доказаны», — уверен Веселов.

Участие в массовых беспорядках

По данным следствия, 27 июля 36-летний Сергей Фомин участвовал в несанкционированной акции в центре Москвы. В сеть попали видеоролики, запечатлевшие, как мужчина активно взаимодействует с другими протестующими.

31 июля домой к Фомину и его родителям пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, однако после допроса в СК Сергея отпустили. В беседе со следователями Фомин отрицал, что организовывал действия участников несанкционированной акции 27 июля.

Тем не менее 5 августа Следственный комитет объявил Фомина в розыск, а 8 августа мужчина в сопровождении матери и юриста добровольно явился в следственные органы. Юрист Алексей Веселов пояснил RT, что решение его подзащитного самостоятельно прийти в правоохранительные органы не было «явкой с повинной»: по его словам, Фомин, узнав, что он объявлен в розыск, просто захотел разобраться в ситуации.

8 августа Фомин был задержан в соответствии со ст. 91 УПК России, ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). По ней мужчине может грозить от трёх до восьми лет лишения свободы. На заседании Басманного районного суда Фомин отказался признавать свою вину.

Ребёнок на митинге

Накануне заседания по избранию меры пресечения Сергея Фомина также допросили в качестве свидетеля по делу супругов Дмитрия и Ольги Проказовых, появившихся на несанкционированном митинге 27 июля с годовалым ребёнком. Ранее в сеть попало видео, на котором показано, как родители передают мальчика Фомину перед тем, как тот покинул митинг, якобы для того, чтобы мужчина смог беспрепятственно пройти через оцепление.

В итоге на супругов завели два уголовных дела по ст. 125 и ст. 156 УК РФ («Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Московская прокуратура сочла, что родители подвергли заведомо беспомощного сына опасности, когда передали его Фомину, тем самым эксплуатируя ребёнка. В связи с этим надзорное ведомство направило в Перовский суд Москвы исковое заявление о лишении Проказовых родительских прав.

Однако 6 августа после допроса Проказовых в СК их адвокат Максим Пашков сообщил, что у следователей нет претензий к супругам. По его словам, родители ребёнка объяснили, что Фомин приходится их сыну крёстным, а также является двоюродным братом Ольги Проказовой. В день несанкционированной акции семья, по версии супругов, просто прогуливалась по центру Москвы, не принимая участия в митинге. Затем они якобы встретили своего родственника Сергея Фомина и дали ему понести племянника.

9 августа Сергей Фомин также был допрошен в качестве свидетеля по уголовным делам в отношении Дмитрия и Ольги Проказовых. По данным ТАСС, Фомин подтвердил версию супругов. Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что сейчас решается вопрос о прекращении уголовных дел в отношении Проказовых.

Новые обвиняемые

9 августа в рамках расследуемого ГСУ СК России уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правоохранительных органов (ст. 212 и ст. 318 УК РФ) были задержаны ещё двое участников беспорядков — Айдар Губайдуллин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения. Обоим задержанным уже предъявили официальные обвинения по ч. 2 ст. 212 УК РФ. Как и в случае с Фоминым, следствие запросило для обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент по объединённому уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля проходит в общей сложности 12 фигурантов. Как сообщают в Следственном комитете, сейчас устанавливается роль каждого из них в противоправных действиях.

8 июля Сергей Фомин назвал Алексея Навального и юриста ФБК Любовь Соболь «персонально ответственными» за аресты участников несанкционированной акции 27 июля. По словам мужчины, они призывали москвичей к участию в митинге, однако не объясняли, как следует себя вести. Ранее сам Фомин собирал подписи за выдвижение Соболь в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму.