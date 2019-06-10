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Мы бы его потопили? Ветеран ВМФ о целях опасных маневров США и НАТО в Восточно-Китайском море

10 июня 2019, 20:24  •  142 • Политика
В Восточно-Китайском море американский ракетный крейсер Chancellorsville спровоцировал опасное сближение с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов". Теперь США обвиняют Россию в инциденте. Чего добиваются США и НАТО такими маневрами, объяснил ветеран ВМФ России Виктор Блытов.
Официальную ноту протеста США по событиям в Восточно-Китайском море в ближайшее время передадут российским дипломатам, заявил и. о. министра обороны США Патрик Шанахан. Речь идёт об опасном сближении российского и американского военных кораблей. Ситуацию для Царьграда прокомментировал сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.
Он отметил, что много лет прослужил на флоте, и ни разу командование не ставило задачу опасно маневрировать рядом с американскими кораблями. Это просто не в правилах поведения наших кораблей, подчеркнул эксперт. А вот в правилах поведения кораблей США и блока НАТО это есть, добавил он.
В качестве примера он привел случай, произошедший в 1976 году. Во время прохода авианосца "Киев" через английские проливы судно сопровождал английский военный корабль "Данай". Несмотря на многочисленные предупреждения, он шёл параллельным курсом на уровне носа российского судна, а затем и вовсе резко свернул наперерез. Российским морякам пришлось резко дать полный назад.
"Зачем СКР "Данай" нам бросился под нос? Потому что, если бы мы столкнулись, однозначно мы бы его потопили. Если бы они нам под нос подлезли, и мы не приняли никаких мер, то этот СКР "Данай" был бы утоплен. Нам бы предъявили кучу претензий, сказали, что вы там плохо маневрируете, а они пострадавшая сторона", - объяснил Виктор Блытов в интервью Царьграду.
По его мнению, история с опасным сближением в Восточно-Китайском море относится к той же категории.
Также эксперт исключил версию с "недопониманием" между российским и американским кораблями. По словам Блытова, на кораблях есть специалисты, которые понимают и говорят, и знают один европейский язык, один азиатский язык. И они могут перевести, сказать и передать всё, что нужно. Но есть ещё и международный морской язык - язык флагов. В соглашении по предотвращению столкновений имеется перечень флагов, которые должны поднять, изменяя курс, изменяя скорость. То есть пояснить свои маневры, рассказал эксперт.
"Наши ребята хорошо обучены. У нас организация не настолько глухая, чтобы там чего-то не было. Корабль первого ранга. И им не надо этого. Тем более знают: корабль отправляется на службу наверняка там помимо командира сидит какой-то штаб, вышестоящий руководитель, который тоже в курсе дел. Бывает, конечно, дураки, мне приходилось тоже сталкиваться с откровенными дураками, но не настолько, чтобы провоцировать Третью мировую войну на верном месте", - подытожил Блытов.

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