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Мы бы его потопили? Ветеран ВМФ о целях опасных маневров США и НАТО в Восточно-Китайском море
10 июня 2019, 20:24 • 142 • Политика
В Восточно-Китайском море американский ракетный крейсер Chancellorsville спровоцировал опасное сближение с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов". Теперь США обвиняют Россию в инциденте. Чего добиваются США и НАТО такими маневрами, объяснил ветеран ВМФ России Виктор Блытов.
Официальную ноту протеста США по событиям в Восточно-Китайском море в ближайшее время передадут российским дипломатам, заявил и. о. министра обороны США Патрик Шанахан. Речь идёт об опасном сближении российского и американского военных кораблей. Ситуацию для Царьграда прокомментировал сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.
Он отметил, что много лет прослужил на флоте, и ни разу командование не ставило задачу опасно маневрировать рядом с американскими кораблями. Это просто не в правилах поведения наших кораблей, подчеркнул эксперт. А вот в правилах поведения кораблей США и блока НАТО это есть, добавил он.
В качестве примера он привел случай, произошедший в 1976 году. Во время прохода авианосца "Киев" через английские проливы судно сопровождал английский военный корабль "Данай". Несмотря на многочисленные предупреждения, он шёл параллельным курсом на уровне носа российского судна, а затем и вовсе резко свернул наперерез. Российским морякам пришлось резко дать полный назад.
По его мнению, история с опасным сближением в Восточно-Китайском море относится к той же категории.
Также эксперт исключил версию с "недопониманием" между российским и американским кораблями. По словам Блытова, на кораблях есть специалисты, которые понимают и говорят, и знают один европейский язык, один азиатский язык. И они могут перевести, сказать и передать всё, что нужно. Но есть ещё и международный морской язык - язык флагов. В соглашении по предотвращению столкновений имеется перечень флагов, которые должны поднять, изменяя курс, изменяя скорость. То есть пояснить свои маневры, рассказал эксперт.
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