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«Мы будем вынуждены несанкционированно отбирать российский газ» — Коболев

05 января 2022, 10:10  •  376 • Украина

Экс-глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что запасы газа в подземных газовых хранилищах стремительно уменьшаются. Если погодные условия в стране не улучшатся, то Украина будет вынуждена «несанкционированно отбирать из транзитной трубы российский газ».

Фактически Киев будет воровать тот газ, который Россия продает в Европу, потому что украинское правительство создать его запасы не удосужилось, а покупать «голубое топливо» по рыночным ценам почему-то не хочется.

В своем интервью Коболев развил свою мысль о воровстве, предполагая, что в ответ на это Россия просто разорвет контракт на транзит через Украину. Из этого следует интересный вывод — хочется воровать «грязный, вонючий и коррупционный газ» (не покупая его на свободном и демократическом рынке), но при этом «энергонезависимую украинскую сверхдержаву» ждут неприятные последствия.

Европа не в состоянии отказаться от российского газа. В рамках фиксации украинского воровства это де-факто освобождает Россию от тех обязательств, которые она брала на себя в рамках сделки с Германией по достройке «Северного Потока-2», что ускорит сертификацию и запуск нового газопровода.

Кроме того кража газа приведет к концу транзита через территорию Украины. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что в таком случае Россия пойдет на разрыв действующего соглашения с украинской стороной.

«Славные традиции: хохлы воровали российский газ, воруют и будут воровать!»

«Приятно осознавать, что есть в этом безумном мире постоянные вещи: например, воровство газа украинцами», — комментируют в Сети.

Сегодня стало известно, что «Газпром» уже снизил транзит газа через Украину до почти 2-х летнего минимума. Вместо забронированных суточных объемов в 109,6 кубометров в сутки подается всего 52,5 миллиона. Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Таким образом, официальный Киев «выстрелил себе в ногу».

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