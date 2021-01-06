Мы будем оскорблять русских, а вы - несите деньги: гадкую статью о России выпустили платно

На портале Republic вышла провокационная статья журналиста Дмитрия Губина, переехавшего жить в Германию.

Публикация посвящена России, русским и теме патриотизма. Автор с ходу заявляет, что не любит свою родину и не является патриотом.

По его мнению, любовь к Отечеству навязывают сами власти страны, в том числе лично президент РФ Владимир Путин.

Он заставляет меня любить именно государство. […]. Он заставляет меня любить персонально себя, потому что Россия - это Путин, - пишет Губин.

Журналист привёл в пример Германию, в которой, как он считает, значительно более здоровая в этом отношении ситуация. Он заметил, что жители этой страны в основном не мыслят себя гражданами ФРГ: "На улице вы скорее встретите радужный гей-флаг, чем немецкий".

Примечательно, что целиком статья Губина доступна только по платной подписке на издание, месячная стоимость которой составляет почти 600 рублей.