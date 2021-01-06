Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией"....
Главная / Политика

Мы будем оскорблять русских, а вы - несите деньги: гадкую статью о России выпустили платно

06 января 2021, 13:00  •  157 • Политика
Мы будем оскорблять русских, а вы - несите деньги: одно из изданий выпустило гадкую статью о России, при этом материал доступен только по платной подписке. Автор материала журналист Дмитрий Губин, переехавший жить в Германию, с первых строк заявляет, что не любит свою родину.
На портале Republic вышла провокационная статья журналиста Дмитрия Губина, переехавшего жить в Германию.
Публикация посвящена России, русским и теме патриотизма. Автор с ходу заявляет, что не любит свою родину и не является патриотом.
По его мнению, любовь к Отечеству навязывают сами власти страны, в том числе лично президент РФ Владимир Путин.
Он заставляет меня любить именно государство. […]. Он заставляет меня любить персонально себя, потому что Россия - это Путин, - пишет Губин.
Журналист привёл в пример Германию, в которой, как он считает, значительно более здоровая в этом отношении ситуация. Он заметил, что жители этой страны в основном не мыслят себя гражданами ФРГ: "На улице вы скорее встретите радужный гей-флаг, чем немецкий".
Примечательно, что целиком статья Губина доступна только по платной подписке на издание, месячная стоимость которой составляет почти 600 рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



157
Источник
Похожие новости
06 января 2021, 04:45
"Первый бросок ручки в 2021-м": Путин одним жестом высказался по острой теме в прямом эфире
06 января 2021, 01:05
"Ничего личного". Путин поставил на вид Голиковой, исправив её доклад
06 января 2021, 06:35
"Ай, как просто!": обман Сбера разоблачили в предновогоднем ролике. Вместе с Дудём
06 января 2021, 08:25
СМИ "слили" неофициальные переговоры России и Саудовской Аравии. Нефть тут же подскочила в цене
06 января 2021, 02:55
Путин запустит "Круг добра": В России выросли налоги. Президент честно объяснил, на что они пойдут
06 января 2021, 02:00
Вакантное кресло: главы каких регионов лишились постов в 2020 году
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2020, 09:25
Почему у Украины получилось: граждане подарят своей власти миллиарды
03 января 2021, 01:35
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
04 января 2021, 07:50
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
31 декабря 2020, 01:10
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный список" реальных борцов за Россию
05 января 2021, 10:25
«Шок и ужас: Единственная в мире страна, применяющая весь комплекс вооружений по России»
02 января 2021, 13:40
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфире
05 января 2021, 02:10
"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуострова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.