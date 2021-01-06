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Мы будем оскорблять русских, а вы - несите деньги: гадкую статью о России выпустили платно
06 января 2021, 13:00 • 157 • Политика
Мы будем оскорблять русских, а вы - несите деньги: одно из изданий выпустило гадкую статью о России, при этом материал доступен только по платной подписке. Автор материала журналист Дмитрий Губин, переехавший жить в Германию, с первых строк заявляет, что не любит свою родину.
На портале Republic вышла провокационная статья журналиста Дмитрия Губина, переехавшего жить в Германию.
Публикация посвящена России, русским и теме патриотизма. Автор с ходу заявляет, что не любит свою родину и не является патриотом.
По его мнению, любовь к Отечеству навязывают сами власти страны, в том числе лично президент РФ Владимир Путин.
Журналист привёл в пример Германию, в которой, как он считает, значительно более здоровая в этом отношении ситуация. Он заметил, что жители этой страны в основном не мыслят себя гражданами ФРГ: "На улице вы скорее встретите радужный гей-флаг, чем немецкий".
Примечательно, что целиком статья Губина доступна только по платной подписке на издание, месячная стоимость которой составляет почти 600 рублей.
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