«Мы будем бороться»: шведы недовольны политикой властей по предотвращению преступлений на сексуальной почве

Жители шведского Мальмё патрулируют улицы по ночам. За последние полтора месяца в городе совершена серия жестоких изнасилований, жертвами которых стали подростки. Ранее на юге Швеции прошли акции протеста: граждане выражали недовольство полицией. Правоохранительные органы предложили женщинам оставаться дома в тёмное время суток и пользоваться такси вместо того, чтобы ходить пешком. При этом в стране готовится законопроект, предписывающий строгий «регламент» половых отношений. В случае его вступления в силу гражданам необходимо будет получать от своего партнёра «вербальный или невербальный знак согласия» на каждом этапе сексуального контакта.

В шведском Мальмё несколько десятков человек приняли участие в патрулировании улиц в ночное время. Таким образом жители города отреагировали на недавние случаи сексуального насилия.

За последние полтора месяца в Мальмё произошло три групповых изнасилования подростков. Последнее из них, вызвавшее широкий общественный резонанс, случилось 17 декабря. Отмечается, что в тёмное время суток группа мужчин напала на 17-летнюю девушку на детской площадке. Пострадавшая была госпитализирована, в СМИ сообщалось, что её не только подвергли насилию, но и жестоко избили.

Позднее полиция города обратилась к женщинам с призывом не выходить из дома по ночам, передвигаться по некоторым районам парами или группами или же пользоваться услугами такси.

AFP

Многих жителей возмутила подобная реакция правоохранительных органов. Они вышли на демонстрацию с призывом к полиции принять более активные меры по предотвращению преступлений на сексуальной почве. Также протестующие потребовали ужесточить наказание по соответствующим уголовным статьям. Участники акции несли плакаты «Никаких насильников на наших улицах» и «Мы будем бороться».

Позднее представители полиции принесли извинения, отметив, что сожалеют об этом заявлении. Как подчеркнули стражи правопорядка, они «неправильно подобрали формулировку».

В полиции не исключают, что серию преступлений совершили одни и те же мужчины. В правоохранительных органах сообщили, что злоумышленников зафиксировали камеры наружного наблюдения. Кроме того, специалисты исследуют образцы ДНК насильников.

Правовое поле

Активисты, принявшие участие в акции протеста в Мальмё, критикуют политику правительства в этой сфере. По мнению одной из организаторов, Камиллы Лундгрен, Стокгольм делает недостаточно для защиты прав женщин.

«Наше правительство заявляет о том, что борется за права женщин, но в то же время не предпринимает никаких действий в случаях, когда правовая система фактически указывает на то, что женское тело — это общественная собственность», — считает она.

Недовольство правозащитников вызвало в том числе решение шведского суда, который оправдал пятерых мужчин «с мигрантскими корнями», обвинявшихся в изнасиловании 30-летней женщины в пригороде Стокгольма. Суд не счёл представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Элизабет Масси Фритц, адвокат пострадавшей, назвала решение суда «позором правовой системы». При этом она пообещала подать апелляцию.

«Я не была удивлена (решением суда. — RT), но в то же время я глубоко встревожена. Это всё кажется безнадёжным. Такое ощущение, что наши политики не считают женщин людьми», — прокомментировала Лундгрен вынесенный вердикт.

Как сообщает шведская газета Dagens Nyheter, врачи одной из больниц Стокгольма констатируют, что число молодых девушек, обращающихся за помощью в связи с насильственными действиями сексуального характера, растёт.

Reuters

За первую половину 2017-го (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) число обратившихся в больницу увеличилось в два раза. Всего пострадали 392 женщины, из них 78 — младше 18 лет. Как подчёркивают специалисты, увеличение количества подобных преступлений отмечается по всей стране. По их словам, чаще всего преступниками оказываются знакомые жертв.

«Знаки согласия»

Сейчас на рассмотрении властей Швеции находится законопроект «О сексуальном согласии». Планируется, что с июля 2018 года будут ужесточены нормы, регламентирующие сексуальные отношения. В частности, предполагается, что граждане Швеции обязаны получить от своего партнёра «вербальный или невербальный знак согласия» на каждом этапе сексуального контакта.

«Это должно быть очевидно. Секс должен быть добровольным. Если он не добровольный, значит, он незаконный», — заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен.

В поддержку инициативы уже проголосовал шведский парламент — риксдаг. После вступления в силу нового закона обвиняемым в изнасиловании необходимо будет доказывать в суде, что половой акт был совершён по обоюдному согласию. По словам Лёвена, это «поставит на первое место интересы жертвы».

При этом министр юстиции Морган Юханссон пояснил, что понятие «достаточного знака согласия» будет определяться отдельно в каждом конкретном случае. Тем не менее министр заявил, что ожидает роста числа обвинительных приговоров в делах об изнасиловании.

Кроме того, правительство Швеции дополнительно выделило $120 млн на борьбу с преступлениями сексуального характера.

Как сообщает шведский телеканал SVT, население поддерживает кампанию против сексуальных домогательств и насилия. 67% опрошенных мужчин и 72% респондентов-женщин полагают, что она приведёт к положительным изменениям в обществе.

Фестиваль против насилия

Летом 2017 года стало известно, что организаторы крупнейшего музыкального фестиваля Швеции в 2018 году могут провести мероприятие исключительно для женщин. По их словам, некоторые мужчины «не умеют себя вести».

globallookpress.com

© Aftonbladet

В этом году полиция, по информации СМИ, получила сообщения о по меньшей мере четырёх изнасилованиях и 23 случаях сексуальных домогательств на этом фестивале. В 2016 году пять женщин заявили о сексуальном насилии и 12 — о домогательствах.