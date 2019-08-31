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Мы – мишень? В Норвегии осознали "ядерную подставу" США

31 августа 2019, 12:09  •  162 • В мире
На Норвегию оказались нацелены российские ракеты, сообщил командующий норвежской армией Хокон Брюн-Ханссен. Это произошло именно из-за срыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности, отмечают местные эксперты. По сути, констатировали аналитики, страна оказалась мишенью в этой ядерной подставе, организованной из Вашингтона.
В Норвегии констатировали, разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности, случившийся по вине США – по сути, подставил страну под предполагаемый ракетный удар.
Все дело в том, отметил командующий норвежской армией Хокон Брюн-Ханссен, что на страну оказались нацелены российские ракеты, сообщает "Утро.ру".
Он подчеркнул, что на текущий момент происходит развертывание новых видов ядерного оружия средней дальности. Однако, констатировал Брюн-Ханссен, опасность заключается не в российском вооружении, а в том, что это грозит очередным витком напряжённости - возобновлением мировой гонки вооружений, передает издание Dagbladet.
Эксперт Норвежского института внешней политики Юлие Вильхельмсен отмечает, что ситуация в целом для Европы весьма опасная.
"США могут разместить свои ракеты средней дальности в европейских странах вроде Польши или Норвегии, чтобы надавить на Россию. Но, становясь стартовой площадкой для американских ракет, европейские страны одновременно становятся и мишенью для России", – пояснила она.
Напомним, что американская сторона объявила о намерении выйти из ДРСМД осенью прошлого года под предлогом несоблюдения Договора Москвой. 2 августа соглашение прекратило действовать. 18 августа Пентагон запустил ракету наземного базирования, которая пролетела более 500 км.

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